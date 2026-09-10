Prima pagină » Actualitate » ‘’Cu Gândul la București’’ începe vineri, 11 septembrie, de la ora 14.00. Invitați: Andrei Badiu, consilier general al Primăriei Capitalei și Claudiu Costea, comisar șef al Brigăzii Rutiere
‘’Cu Gândul la București’’ începe vineri, 11 septembrie, de la ora 14.00. Invitați: Andrei Badiu, consilier general al Primăriei Capitalei și Claudiu Costea, comisar șef al Brigăzii Rutiere
Invitații zilei sunt Andrei Badiu, consilier general al Primăriei Capitalei și Claudiu Costea, comisar șef al Brigăzii Rutiere București. Emisiunea o puteti urmări pe Facebook și pe canalul de YouTube Gândul.