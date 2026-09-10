Opt civili au fost răniți în urma unui atac cu drone marine ucrainene asupra unui dig din stațiunea rusă Soci, de la Marea Neagră, relatează TASS și Reuters.

Sursă video: X/Tweet4AnnaNAFO

„Numărul răniților s-a ridicat la opt. Cinci dintre aceștia au fost transportați la spital, iar trei au primit îngrijiri medicale în regim ambulatoriu”, au anunțat autoritățile locale.

Potrivit acestora atacul a fost urmat de un incendiu. „Infrastructura plajei și un tronson al digului din apropiere au fost parțial avariate”, precizează oficialii.

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Președintele rus Vladimir Putin are o reședință oficială la Soci. Complexul a servit drept reședință oficială de vară a președintelui Federației Ruse.

Într-o postare de pe rețelele sociale, filmată de pe un dig din Soci, s-au auzit focuri de armă și s-a văzut o explozie, iar în fundal se auzeau țipete. Videoclipul a fost verificat de Reuters.

În timp ce Ucraina lovește Rusia aproape zilnic cu drone aeriene, inclusiv în adâncul teritoriului acesteia pentru a-i distruge infrastructura energetică, de export și logistică, atacurile cu drone maritime sunt mai puțin frecvente.

O dronă marină ucraineană încărcată cu explozibil s-a autodetonat în Portul Constanța în această vară. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 5 iunie, generând activarea Planului Roșu de Intervenție și evacuarea personalului. Din fericire, deși suflul exploziei a fost puternic, nu s-au înregistrat victime.

Sochi a găzduit Jocurile Olimpice de iarnă din 2014, iar la scurt timp Rusia a anexat peninsula Crimeea, situată tot la Marea Neagră, de la Ucraina. Invazia pe scară largă a Rusiei asupra Ucrainei a început în 2022.