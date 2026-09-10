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Bărbat beat, prins înarmat, într-un cartier din Voluntari. Polițiștii au intervenit la fața locului

Ruxandra Radulescu
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Un bărbat de 44 de ani a fost depistat de polițiști în zona unui complexului rezidențial din Voluntari, județul Ilfov, în timp ce se afla în stare de ebrietate și purta la brâu un pistol. Arma a fost ridicată pentru verificări, iar bărbatul a fost amendat.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Voluntari au fost sesizați, joi, printr-un apel la 112, cu privire la prezența unui bărbat băut care se deplasa în complexul rezidențial cu un pistol la brâu.

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Bărbat beat, prins cu un pistol la brâu, în cartierul rezidențial Cosmpolis

Bărbat beat, prins cu un pistol la brâu, în cartierul rezidențial

Oamenii legii s-au deplasat imediat la fața locului și au identificat persoana indicată în sesizare.

Polițiștii nu au găsit dovezi că arma ar fi fost folosită pentru amenințări În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că bărbatul, în vârstă de 44 de ani, se afla în stare de ebrietate.

Totodată, din verificările efectuate nu au rezultat aspecte privind folosirea armei pentru amenințarea sau intimidarea vreunei persoane.

Arma a fost ridicată de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Ilfov, pentru efectuarea verificărilor specifice.

Individul, sancționat cu 5000 de lei

Bărbatul a fost sancționat contravențional pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor, componentelor esențiale și al munițiilor.

Polițiștii i-au aplicat o amendă în valoare de 5.001 lei.

Cercetările și verificările privind arma ridicată sunt continuate de structurile competente din cadrul Poliției Ilfov.

VIDEO: Antena 1

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