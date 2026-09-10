Prima pagină » Social » Metrorex confirmă că vor fi întârzieri și intervale mai mari între trenuri. Gândul a anunțat încă de acum 3 zile ce urmează să se întâmple

Metrorex confirmă că vor fi întârzieri și intervale mai mari între trenuri. Gândul a anunțat încă de acum 3 zile ce urmează să se întâmple

Metrorex confirmă că vor fi întârzieri și intervale mai mari între trenuri. Gândul a anunțat încă de acum 3 zile ce urmează să se întâmple
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Călătorii din București ar putea aștepta mai mult în stațiile de metrou în această perioadă. Metrorex spune că mai multe trenuri sunt momentan la verificări și reparații, iar acest lucru poate duce la intervale mai mari între garnituri. Situația este mai vizibilă după începerea școlii, când metroul este mult mai aglomerat. Marian Artimon, liderul de sindicat de la metrou, a confirmat, ieri, 9 septembrie, în cadrul unei conferințe de presă, ceea ce Gândul a dezvăluit încă de marți, 8 septembrie: pe Magistrala 2 se circulă în prezent cu doar 15 garnituri, în loc de 18. Gândul a dezvăluit marți faptul că Alstom a decis să cheme în revizie șapte garnituri CAF de pe Magistrala 2, astfel că pe această rută se circulă în prezent deficitar. Vezi articolul aici.

Metrorex folosește trenuri Bombardier pe Magistrala 2

Pe Magistrala 2, Metrorex a început să folosească trenuri Bombardier în locul unor trenuri CAF care se află în această perioadă la revizie. Compania spune că face acest lucru pentru ca trenurile să circule cât mai aproape de programul obișnuit. Verificările trenurilor sunt făcute după un program stabilit dinainte și, potrivit Metrorex, nu pot fi nici grăbite, nici amânate. Acestea sunt necesare pentru ca trenurile să poată circula în siguranță.

De ce pot apărea așteptări mai lungi

Chiar și cu trenurile Bombardier introduse pe Magistrala 2, timpul de așteptare poate crește în anumite momente. Metrorex explică faptul că apar situații care dau peste cap programul normal: trenuri aglomerate, defecțiuni, probleme medicale ale călătorilor sau alte incidente. În plus, numărul celor care folosesc metroul a crescut odată cu începerea școlii, iar aglomerația poate face ca trenurile să circule mai greu și să apară întârzieri.

Astfel, călătorii nu vor avea neapărat același timp de așteptare de fiecare dată. Intervalul dintre două trenuri poate fi schimbat în funcție de situația din acel moment. Metrorex spune că urmărește permanent ce se întâmplă în rețea și încearcă să ia măsuri pentru ca trenurile să circule cât mai des și să poată transporta cât mai mulți oameni. Compania și-a cerut scuze călătorilor pentru disconfortul creat și le-a mulțumit pentru înțelegere.

Gândul a anunțat cu câteva zile înainte despre cele 15 garntirui care circulă pe Magistrala 2 în loc de 18

Acum câteva zile redacția Gândul a scris că potrivit surselor, că pe Magistrala 2 circulă frecvent 15 garnituri produse de firma spaniolă Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), cu extensie la 18. Din acest total, 7 garnituri au intrat în revizie sau reparații. Mentenanța trenurilor de metrou este asigurată de către cei de la Alstom.

„Alstom și conducerea Metrorex puteau să introducă aceste garnituri în revizie pe timpul verii, nu acum, în septembrie, când au început școlile, și mai sunt 3 săptămâni și vor începe și facultățile. Această situație ar putea conduce la creșterea intervalelor de succedare a trenurilor, ceea ce va crea un disconfort destul de mare”, au precizat surse Metrorex pentru Gândul.

Pe de altă parte, surse administrative au precizat pentru Gândul că reviziile se fac pe un calendar foarte strict, adică atunci când se îndeplinește numărul necesar de kilometri pentru intrarea acestor garnituri în verificări.

Trenurile CAF au costat aproape 145 de milioane de euro

Trenurile CAF au fost cumpărate între anii 2011 și 2014. Este vorba de 24 de garnituri, care au costat aproximativ 145 de milioane de euro.

Magistra 2, Pipera – Tudor Arghezi, denumită și „Magistrala Corporatiștilor”, este cea mai aglomerată rută de metrou din București.

Zilnic, pe această Magistrală circulă aproximativ 200 de mii de călători, potrivit informațiilor Metrorex.

Ce stații are Magistrala 2 de metrou

Linia 2 de metrou, cunoscută ca „Magistrala corporatiștilor”, a fost dată în folosință în 1986, iar de atunci nu s-au mai făcut investiții pe această rută.

Magistrala 2 are 15 stații:

  • Pipera
  • Aurel Vlaicu
  • Aviatorilor
  • Piața Victoriei
  • Piața Romană
  • Universitate
  • Piața Unirii 2
  • Tineretului
  • Eroii Revoluției
  • Constantin Brâncoveanu
  • Piața Sudului
  • Apărătorii Patriei
  • Dimitrie Leonida
  • Berceni
  • Tudor Arghezi
Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Bărbat beat, prins înarmat, într-un cartier din Voluntari. Polițiștii au intervenit la fața locului
17:45
Bărbat beat, prins înarmat, într-un cartier din Voluntari. Polițiștii au intervenit la fața locului
AVERTISMENT Medicina legală, în colaps. Avertismentul directorului INML: Avem datorii, angajați în prag de pensionare, nimeni nu mai vrea să lucreze
16:13
Medicina legală, în colaps. Avertismentul directorului INML: Avem datorii, angajați în prag de pensionare, nimeni nu mai vrea să lucreze
NEWS ALERT Judecătoarea Liliana Alexe, care a soluționat în fond cazul Romatsa, suspendată din funcție după ședința CSM. Motivarea Consiliului
15:11
Judecătoarea Liliana Alexe, care a soluționat în fond cazul Romatsa, suspendată din funcție după ședința CSM. Motivarea Consiliului
JUSTIȚIE Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu rămâne definitiv cu condamnarea de doi ani cu suspendare, trei ani de încercare și interdicția de a conduce
14:57
Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu rămâne definitiv cu condamnarea de doi ani cu suspendare, trei ani de încercare și interdicția de a conduce
EDUCAȚIE Ioan-Aurel Pop i-a identificat pe responsabilii eșecului școlii românești: „progresişti, neomarxişti, globalişti, anulatorii culturii și treziţi”
12:46
Ioan-Aurel Pop i-a identificat pe responsabilii eșecului școlii românești: „progresişti, neomarxişti, globalişti, anulatorii culturii și treziţi”
Mediafax
TENSIUNI în Marea Neagră! Remorcher spre Constanța, atacat de ruși
Digi24
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în Ucraina: N. Dan vrea să angajeze țara în război
Cancan.ro
O mai ții minte pe Deea? Ce s-a ales de prima femeie care a căzut în ispită la Insula Iubirii. S-a tatuat din cap până-n picioare și a ajuns de nerecunoscut
Prosport.ro
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
Adevarul
„Au drumuri mai proaste decât noi, ceea ce e impresionant”. Ce cred românii despre Bulgaria după vacanțe și călătorii
Mediafax
Pierdem un sfert din deficitul bugetar pe relația cu China. Pentru fiecare euro vândut România cumpără aproape 13
Click
Ioan Andone, oprit înainte să urce în avionul spre Madrid. Care a fost motivul: „Rămâi trăsnit, pe cuvântul meu!”
Digi24
Sistemul de pensii, sub presiune înaintea valului „decrețeilor”. Vârsta de pensionare ar putea crește. Economiștii cer măsuri urgente
Cancan.ro
Ioana, prima reacție după ce nepotul lui Năstase A ATACAT-O dur. Nu se lasă intimidată: 'O să ies și eu și o să le arăt'
Ce se întâmplă doctore
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
A intrat la RAR pentru ITP și a atras toate privirile. Ce are special această mașină
Descopera.ro
Semnale misterioase detectate în jurul Pământului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
Astronomii au detectat trei dereglări bruște la o stea adormită de peste un deceniu
Mediafax Italia
Supermarketurile unde pot fi economisiți cei mai mulți bani. Diferența poate fi de aproape 4.000 euro pe an, în Italia
Mediafax Spania
Localitatea care oferă CHIRIE cu 300 de euro cu SALĂ și PISCINĂ INCLUSE!
VIDEO Trump, la un an de la asasinarea lui Charlie Kirk: „Un extremist de stânga l-a asasinat pentru că a spus adevărul”
18:03
Trump, la un an de la asasinarea lui Charlie Kirk: „Un extremist de stânga l-a asasinat pentru că a spus adevărul”
EDITORIAL Ștefan Popescu: Romarm – simptomul unei Românii fără viziune strategică
18:03
Ștefan Popescu: Romarm – simptomul unei Românii fără viziune strategică
EVENIMENT Oana Ţoiu anunţă că Turul României la Ciclism, de anul acesta, va avea startul la Chişinău, cu finiş la Bucureşti
17:49
Oana Ţoiu anunţă că Turul României la Ciclism, de anul acesta, va avea startul la Chişinău, cu finiş la Bucureşti
FLASH NEWS Atac cu drone marine în stațiunea rusă Soci, unde Putin are o reședință oficială: Cel puțin opt persoane au fost rănite
17:46
Atac cu drone marine în stațiunea rusă Soci, unde Putin are o reședință oficială: Cel puțin opt persoane au fost rănite
REACȚIE Partidul Național Liberal nu va vota un guvern cu miniștri PSD, condus de Luca Niculescu. Ce decizii de ultimă oră au luat liberalii
17:39
Partidul Național Liberal nu va vota un guvern cu miniștri PSD, condus de Luca Niculescu. Ce decizii de ultimă oră au luat liberalii
COMEMORARE Un an de la asasinarea lui Charlie Kirk. Cine a fost activistul care a devenit una dintre cele mai influente voci conservatoare din lume
17:35
Un an de la asasinarea lui Charlie Kirk. Cine a fost activistul care a devenit una dintre cele mai influente voci conservatoare din lume

Cele mai noi

Trimite acest link pe