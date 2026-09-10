Călătorii din București ar putea aștepta mai mult în stațiile de metrou în această perioadă. Metrorex spune că mai multe trenuri sunt momentan la verificări și reparații, iar acest lucru poate duce la intervale mai mari între garnituri. Situația este mai vizibilă după începerea școlii, când metroul este mult mai aglomerat. Marian Artimon, liderul de sindicat de la metrou, a confirmat, ieri, 9 septembrie, în cadrul unei conferințe de presă, ceea ce Gândul a dezvăluit încă de marți, 8 septembrie: pe Magistrala 2 se circulă în prezent cu doar 15 garnituri, în loc de 18. Gândul a dezvăluit marți faptul că Alstom a decis să cheme în revizie șapte garnituri CAF de pe Magistrala 2, astfel că pe această rută se circulă în prezent deficitar. Vezi articolul aici.

Metrorex folosește trenuri Bombardier pe Magistrala 2

Pe Magistrala 2, Metrorex a început să folosească trenuri Bombardier în locul unor trenuri CAF care se află în această perioadă la revizie. Compania spune că face acest lucru pentru ca trenurile să circule cât mai aproape de programul obișnuit. Verificările trenurilor sunt făcute după un program stabilit dinainte și, potrivit Metrorex, nu pot fi nici grăbite, nici amânate. Acestea sunt necesare pentru ca trenurile să poată circula în siguranță.

De ce pot apărea așteptări mai lungi

Chiar și cu trenurile Bombardier introduse pe Magistrala 2, timpul de așteptare poate crește în anumite momente. Metrorex explică faptul că apar situații care dau peste cap programul normal: trenuri aglomerate, defecțiuni, probleme medicale ale călătorilor sau alte incidente. În plus, numărul celor care folosesc metroul a crescut odată cu începerea școlii, iar aglomerația poate face ca trenurile să circule mai greu și să apară întârzieri.

Astfel, călătorii nu vor avea neapărat același timp de așteptare de fiecare dată. Intervalul dintre două trenuri poate fi schimbat în funcție de situația din acel moment. Metrorex spune că urmărește permanent ce se întâmplă în rețea și încearcă să ia măsuri pentru ca trenurile să circule cât mai des și să poată transporta cât mai mulți oameni. Compania și-a cerut scuze călătorilor pentru disconfortul creat și le-a mulțumit pentru înțelegere.

Gândul a anunțat cu câteva zile înainte despre cele 15 garntirui care circulă pe Magistrala 2 în loc de 18

Acum câteva zile redacția Gândul a scris că potrivit surselor, că pe Magistrala 2 circulă frecvent 15 garnituri produse de firma spaniolă Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), cu extensie la 18. Din acest total, 7 garnituri au intrat în revizie sau reparații. Mentenanța trenurilor de metrou este asigurată de către cei de la Alstom.

„Alstom și conducerea Metrorex puteau să introducă aceste garnituri în revizie pe timpul verii, nu acum, în septembrie, când au început școlile, și mai sunt 3 săptămâni și vor începe și facultățile. Această situație ar putea conduce la creșterea intervalelor de succedare a trenurilor, ceea ce va crea un disconfort destul de mare”, au precizat surse Metrorex pentru Gândul.

Pe de altă parte, surse administrative au precizat pentru Gândul că reviziile se fac pe un calendar foarte strict, adică atunci când se îndeplinește numărul necesar de kilometri pentru intrarea acestor garnituri în verificări.

Trenurile CAF au costat aproape 145 de milioane de euro

Trenurile CAF au fost cumpărate între anii 2011 și 2014. Este vorba de 24 de garnituri, care au costat aproximativ 145 de milioane de euro.

Magistra 2, Pipera – Tudor Arghezi, denumită și „Magistrala Corporatiștilor”, este cea mai aglomerată rută de metrou din București.

Zilnic, pe această Magistrală circulă aproximativ 200 de mii de călători, potrivit informațiilor Metrorex.

Ce stații are Magistrala 2 de metrou

Linia 2 de metrou, cunoscută ca „Magistrala corporatiștilor”, a fost dată în folosință în 1986, iar de atunci nu s-au mai făcut investiții pe această rută.

Magistrala 2 are 15 stații: