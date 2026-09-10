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Ruptură majoră în lumea arabă. Algeria întrerupe relațiile diplomatice cu Emiratele Arabe Unite. Ce motive invocă. „Oriunde pun piciorul, curge sânge”

Melania Agiu
Ruptură majoră în lumea arabă. Algeria întrerupe relațiile diplomatice cu Emiratele Arabe Unite. Ce motive invocă. „Oriunde pun piciorul, curge sânge”
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O nouă ruptură diplomatică majoră zguduie lumea arabă, după ce Algeria a anunțat joi întreruperea totală a relațiilor cu Emiratele Arabe Unite. Decizia radicală a Algerului vine ca reacție la ceea ce autoritățile numesc „acțiuni provocatoare” și acte de ingerință din partea Abu Dhabi în treburile interne ale statelor din regiune, relatează France 24.

Sursă video: X/@entv_dz

Guvernul algerian a luat această decizie după ce „a epuizat toate căile de a menține relațiile bilaterale”, a transmis Ministerul alger al Afacerilor Externe într-un comunicat.

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Comunicatul nu precizează, însă, motivele care au determinat Algerul să anunțe această măsură joi. Ministerul a indicat că l-a primit pe ambasadorul Emiratelor pentru a-i comunica decizia.

„I s-a comunicat că i s-a acordat un termen de 48 de ore pentru a se conforma acestei decizii”, a adăugat sursa citată.

Emiratele nu au reacționat imediat.

Președintele algerian: „Oriunde pun piciorul, curge sânge”

Președintele algerian Abdelmadjid Tebboune acuză de mult timp Emiratele Arabe Unite că desfășoară acțiuni destabilizatoare în mai multe țări din regiune, menționând în special Mali, Libia și Sudan.

„Oriunde pun piciorul, curge sânge”, a afirmat el recent într-un interviu televizat, calificând Emiratele drept un „stat minuscul” cu un „impact extrem de negativ”.

„Tot ce își dorește Algeria este ca acest stat să se îndepărteze, pentru ca sângele să nu curgă la noi”, a adăugat el.

Oficialul a precizat că o ruptură diplomatică ar fi avut loc de mult timp dacă nu ar fi fost voința Algerului de a nu agrava diviziunile dintre țările arabe.

În comunicatul său, Ministerul Afacerilor Externe algerian a menționat, fără a oferi alte detalii, o „multiplicare a acțiunilor provocatoare sau ostile din partea Emiratelor Arabe Unite”.

Algeria a încercat să „îi avertizeze cu privire la consecințele grave ale comportamentului lor regretabil și nejustificabil”, a afirmat acesta. Însă Emiratele „au continuat cu acțiunile lor, care, din păcate, au depășit limitele a ceea ce este admisibil sau tolerabil în cadrul relațiilor dintre două state suverane și nu pot rămâne fără răspuns”.

Algerul se opune „normalizării“ relațiilor cu Israelul

Deteriorarea relațiilor dintre cele două țări se înscrie, de asemenea, într-un context de divergențe diplomatice mai ample, Algeria opunându-se normalizării relațiilor cu Israelul inițiată de mai multe țări arabe, printre care și Emiratele Arabe Unite.

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