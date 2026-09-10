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Trump, la un an de la asasinarea lui Charlie Kirk: „Un extremist de stânga l-a asasinat pentru că a spus adevărul”

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Donald Trump l-a comemorat pe Charlie Kirk la un an de la asasinarea activistului conservator. Președintele american a susținut că uciderea lui Kirk a arătat „ce voiau de fapt” adversarii săi politici și le-a cerut americanilor să nu permită democraților să câștige alegerile. Trump i-a transmis, de asemenea, un mesaj emoționant văduvei lui Kirk, Erika.

Ce a spus Donald Trump la evenimentul de comemorare a lui Charlie Kirk

Donald Trump a evocat, în discursul său de comemorare, momentul în care Charlie Kirk a fost ucis, în urmă cu un an, în timpul unui eveniment organizat la Utah Valley University, în statul Utah.

Așadar, exact acum un an, un extremist de extremă stânga l-a asasinat pe marele meu prieten și vocea conservatoare, Charlie Kirk, pentru că Charlie Kirk a spus adevărul. Ceea ce a șocat milioane de americani nu a fost doar faptul că Charlie a fost ucis atât de grav, ci și câți oameni au găsit o scuză pentru asta sau au aclamat-o.

Aclamau, unii oameni, oameni bolnavi. Pentru o scurtă clipă, stânga radicală și-a pierdut masca și ați văzut? Ce voiau de fapt? Și acum aceiași oameni încearcă să obțină putere asupra voastră în aceste alegeri. Toți votează democrați, bine? Toți votează, fiecare dintre ei, și nu puteți lăsa să se întâmple asta. Nu-i vom lăsa să câștige. Și în onoarea lui Charlie, vreau doar să spun, te iubim, Charlie.

Mesajul președintelui american pentru Erika Kirk

În partea finală a discursului, Trump și-a îndreptat atenția către Erika Kirk, văduva activistului conservator. Președintele i-a mulțumit și a vorbit despre suferința prin care aceasta a trecut după moartea soțului său.

„Și Erica este undeva aici. Erica, unde este Erica? Mulțumesc, Erica.

Și cred că Erica va fi și mâine aici. A îndurat ceva. Vai de tot prin ce a trebuit să treacă. Era o familie frumoasă. Este pur și simplu teribil. Dar am plecat. Viață grea. Viață grea. Nu putem lăsa să se întâmple. Încă de la începutul acestei călătorii, am știut”, a declarat Trump.

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