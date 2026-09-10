Prima pagină » Opinii » Ștefan Popescu: Romarm – simptomul unei Românii fără viziune strategică

Ștefan Popescu: Romarm – simptomul unei Românii fără viziune strategică

Ștefan Popescu
Ștefan Popescu: Romarm - simptomul unei Românii fără viziune strategică
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Protestele angajaților uzinelor Romarm trebuie înțelese mai puțin ca o simplă problemă economică și mai mult ca un indiciu al capacității statului român de a converti o nevoie strategică europeană într-un proiect național de dezvoltare.

O țară ca România, situată pe flancul estic al Uniunii Europene și al NATO ar fi trebuit, în mod logic, să își valorifice poziția prin dezvoltarea unor capacități proprii – industrie de apărare, infrastructuri logistice, securitate energetică și lanțuri industriale integrate – având în vedere interesele europene de susținere a Ucrainei dar nu numai.

Pe fondul acestor priorități, ceea ce a mai rămas din industria românească de armament ar fi trebuit să fi prins deja aripi și să fi constituit o filieră robustă pe orizontală care să permită și o atenuare a impactului pe care îl vom resimți ca urmare a crizei industriei auto germane.

Comparativ, strategiile din Polonia, Cehia sau Slovacia arată că statele din Europa Centrală au reușit, în grade diferite, să conecteze obiectivele de securitate ale alianțelor occidentale, NATO și UE, cu interesele propriei industrii.

Reînarmarea europeană, sprijinul acordat Ucrainei și necesitatea refacerii stocurilor militare au creat o fereastră de oportunitate industrială. Diferența fundamentală nu este doar volumul investițiilor, ci existența unei viziuni de politică industrială care să lege apărarea, cercetarea, producția și infrastructura logistică.

Am scris și voi mai scrie despre centrele semi-imperiale care își dispută influența pe teritoriul României. Problema esențială nu este existența acestor influențe externe – acestea sunt inevitabile pentru orice stat de frontieră strategică – ci capacitatea internă de a media între aceste influențe astfel încât să producă și beneficii naționale.

Faptul că salariații uzinelor Romarm nu și-au primit salariile din lipsă de comenzi dovedește în mod cât se poate de clar că nu avem această capacitate, ceea ce este mai mult decât îngrijorător.

Uzinele de armament cu capital de stat lăsate în paragină, accesul îngreunat al agricultorilor noștri la infrastructurile portuare de export, uzura infrastructurii noastre pe aliniamentul Siret-Constanța, riscurile asumate prin calitatea de platformă logistică spre Ucraina, lipsa unei reacții (spre deosebire de aliații noștri, începând cu Statele Unite și Turcia) la loviturile asupra terminalului petrolier de la Novorossiisk de unde aduceam 60% din petrolul consumat pe piața românească, toate acestea ne arată o problemă de guvernanță strategică.

Oricine îndrăznește să pună întrebări este evident putinist, vândut Kremlinului ș.a.m.d. Nici faptul că, în ciuda sărbătoririi limbii române în mod oficial și în Ucraina, nimeni nu a avut curiozitatea să îi întrebe pe românii din Cernăuți cât este pe hârtie și cât este în realitate, ridică alte semne de întrebare cu privire la capacitatea și interesul de a ne apăra obiectivele naționale.

Concluzia este că România are nevoie de o redefinire a raportului dintre securitate și dezvoltare, de o transformare în influență a poziției geografice esențiale pe care o avem în raport cu cel mai important dosar strategic al UE. O țară poate fi parte a unui sistem de alianțe, dar rămâne vulnerabilă dacă nu le folosește pentru consolidarea propriei puteri economice, diplomatice și militare.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
TENSIUNI în Marea Neagră! Remorcher spre Constanța, atacat de ruși
Digi24
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în Ucraina: N. Dan vrea să angajeze țara în război
Cancan.ro
O mai ții minte pe Deea? Ce s-a ales de prima femeie care a căzut în ispită la Insula Iubirii. S-a tatuat din cap până-n picioare și a ajuns de nerecunoscut
Prosport.ro
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
Adevarul
„Au drumuri mai proaste decât noi, ceea ce e impresionant”. Ce cred românii despre Bulgaria după vacanțe și călătorii
Mediafax
Pierdem un sfert din deficitul bugetar pe relația cu China. Pentru fiecare euro vândut România cumpără aproape 13
Click
Ioan Andone, oprit înainte să urce în avionul spre Madrid. Care a fost motivul: „Rămâi trăsnit, pe cuvântul meu!”
Digi24
Sistemul de pensii, sub presiune înaintea valului „decrețeilor”. Vârsta de pensionare ar putea crește. Economiștii cer măsuri urgente
Cancan.ro
Ioana, prima reacție după ce nepotul lui Năstase A ATACAT-O dur. Nu se lasă intimidată: 'O să ies și eu și o să le arăt'
Ce se întâmplă doctore
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
A intrat la RAR pentru ITP și a atras toate privirile. Ce are special această mașină
Descopera.ro
Semnale misterioase detectate în jurul Pământului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
Astronomii au detectat trei dereglări bruște la o stea adormită de peste un deceniu
Mediafax Italia
Supermarketurile unde pot fi economisiți cei mai mulți bani. Diferența poate fi de aproape 4.000 euro pe an, în Italia
Mediafax Spania
Localitatea care oferă CHIRIE cu 300 de euro cu SALĂ și PISCINĂ INCLUSE!
VIDEO Trump, la un an de la asasinarea lui Charlie Kirk: „Un extremist de stânga l-a asasinat pentru că a spus adevărul”
18:03
Trump, la un an de la asasinarea lui Charlie Kirk: „Un extremist de stânga l-a asasinat pentru că a spus adevărul”
EVENIMENT Oana Ţoiu anunţă că Turul României la Ciclism, de anul acesta, va avea startul la Chişinău, cu finiş la Bucureşti
17:49
Oana Ţoiu anunţă că Turul României la Ciclism, de anul acesta, va avea startul la Chişinău, cu finiş la Bucureşti
FLASH NEWS Metrorex confirmă că vor fi întârzieri și intervale mai mari între trenuri. Gândul a anunțat încă de acum 3 zile ce urmează să se întâmple
17:47
Metrorex confirmă că vor fi întârzieri și intervale mai mari între trenuri. Gândul a anunțat încă de acum 3 zile ce urmează să se întâmple
FLASH NEWS Atac cu drone marine în stațiunea rusă Soci, unde Putin are o reședință oficială: Cel puțin opt persoane au fost rănite
17:46
Atac cu drone marine în stațiunea rusă Soci, unde Putin are o reședință oficială: Cel puțin opt persoane au fost rănite
VIDEO Bărbat beat, prins înarmat, într-un cartier din Voluntari. Polițiștii au intervenit la fața locului
17:45
Bărbat beat, prins înarmat, într-un cartier din Voluntari. Polițiștii au intervenit la fața locului
REACȚIE Partidul Național Liberal nu va vota un guvern cu miniștri PSD, condus de Luca Niculescu. Ce decizii de ultimă oră au luat liberalii
17:39
Partidul Național Liberal nu va vota un guvern cu miniștri PSD, condus de Luca Niculescu. Ce decizii de ultimă oră au luat liberalii

Cele mai noi

Trimite acest link pe