World Class România devine Partener Oficial al Echipei Naționale. CEO: Vom pune infrastructura, expertiza și comunitatea noastră în serviciul fotbalului românesc

Federația Română de Fotbal (FRF) și World Class România, liderul industriei de health & fitness din România, anunță semnarea unui parteneriat strategic, prin care World Class România devine Partener Oficial al Echipei Naționale de Fotbal a României.

Parteneriatul, proiectat să se desfășoare cel puțin până în 2030, include dezvoltarea unui pachet dedicat susținătorilor Echipei Naționale. Acesta le va oferi fanilor acces în cluburile rețelei din întreaga țară, spații cu produse oficiale ale acesteia și o serie de programe de pregătire fizică pentru copiii și tinerii jucători din academiile afiliate FRF, împreună cu preparatorii fizici ai loturilor naționale.

Parteneriatul include o componentă educațională strategică axată pe zona de Football Fitness

Programul va include o componentă educațională strategică axată pe zona de Football Fitness. Experții World Class România, în colaborare cu preparatorii fizici ai loturilor naționale, vor concepe programe speciale de antrenament inspirate din pregătirea fotbaliștilor de elită, destinate atât publicului larg, cât și antrenorilor din fotbalul de bază (grassroots). Aceste module educaționale vor promova mișcarea corectă și prevenția accidentărilor, consolidând rolul sportului ca pilon central de sănătate în societate.

Rețeaua World Class va susține pregătirea staffului FRF și a jucătoarelor din echipele de fotbal feminin, va dezvolta programe de pregătire fizică pentru copiii și tinerii din academiile afiliate și, prin MOVE ON, Academia sa de Fitness, va contribui la formarea profesioniștilor din ecosistemul FRF.

“Ne dorim parteneriate organice, aliniate cu valorile noastre fundamentale: performanță, disciplină, educație, inovație și promovarea unui stil de viață sănătos. Iar alăturarea dintre FRF și World Class, liderul pieței de health & fitness din România, cu peste 25 de ani de experiență, bifează perfect toate aceste obiective. Prin pachetele speciale construite pentru suporterii noștri, prezența produselor oficiale sub brandul Echipei Naționale în rețeaua de cluburi și dezvoltarea unei noi componente educaționale de Football Fitness, aducem FRF și Echipa Națională mai aproape de fani și transmitem un mesaj clar: sportul și mișcarea sunt piloni esențiali ai unei națiuni sănătoase și puternice și implicit un motor al creșterii economice”, a declarat Răzvan Burleanu, președinte Federația Română de Fotbal.

Matei Filipidescu, CEO World Class România: Vrem să oferim clienților noștri un stil de viață sănătos

Matei Filipidescu, CEO World Class România, a detaliat, într-un interviu pentru GÂNDUL, care sunt obiectivele principale ale parteneriatului.

„În fotbal, performanța se vede în cele 90 de minute de joc, dar se construiește în toate orele de antrenament, recuperare, disciplină și consecvență care nu se văd. Acesta este punctul firesc de întâlnire dintre World Class România și Federația Română de Fotbal. Pentru noi, statutul de Partener Oficial nu este unul simbolic, ci reprezintă un angajament concret de a pune infrastructura, expertiza și comunitatea noastră în serviciul fotbalului românesc”, a declarat Matei Filipidescu.

Reprezentantul World Class a adăugat că parteneriatul cu FRF vine „ca o încununare a celor 25 de ani de prezență pe piața românească, în care am format, educat și crescut World Class ca lider de piață”. De asemenea, proiectul derulat alături de FRF vine într-un moment definitoriu pentru strategia și direcția în care și-a propus compania să meargă, adaugă el.

„Deschidem toate cluburile noastre pentru staff-ul Echipei Naționale”

„Nu mai vrem să fim doar o sală de fitness. Vrem să oferim clienților noștri un stil de viață sănătos, care să conțină antrenament, sfat nutrițional, recuperare, managementul stresului și o componentă educațională, de educație în ale sportului, astfel încât, prin mișcare, să facem prevenție și să creăm un stil de viață”, spune Matei Filipidescu.

El a explicat că acesta este motivul pentru care acest parteneriat are mai multe componente.

„Are o componentă comercială, în care oferim fanilor echipei naționale acces la sălile noastre, cu un abonament dedicat. De asemenea, are o componentă de promovare reciprocă, în care vom oferi clienților noștri produsele echipei naționale în cluburile noastre. Are și o componentă de antrenament foarte concretă, prin care deschidem toate cluburile noastre pentru stafful echipei naționale, pentru echipele de fotbal și de fotbal feminin și suntem bucuroși să susținem și acest aspect.

Și are o componentă educațională extrem de importantă, în care, împreună cu experții noștri din ORTA și din academia noastră de fitness MOVE ON, care are certificare internațională la cel mai înalt nivel, și cu experții FRF, vom dezvolta programe de pregătire sportivă și de fitness pentru copiii și juniorii echipelor afiliate Federației Române de Fotbal”, a adăugat CEO-ul World Class România.

„Vrem să popularizăm și să deschidem societatea românească către sport”

Legat de programele de pregătire fizică pentru copiii și tinerii din academiile afiliate, World Class România va organiza, alături de FRF, workshopuri cu antrenorii acestor echipe, pentru a putea oferi celor peste 300.000 de copii o abordare diferită a fotbalului, în care sportul devine un stil de viață.

„Antrenamentul vine ca adjuvant al pregătirii fizice, dar la fel de importante sunt nutriția, recuperarea, odihna, somnul și componenta mentală. Nu în ultimul rând, încercăm să popularizăm și să deschidem societatea românească către sport. Din păcate, conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, suntem una dintre cele mai supraponderale societăți adulte din Europa și din lume.

Și asta merge mână în mână cu faptul că suntem una dintre societățile care fac cel mai puțin sport. Vorbim despre mișcare în general, nu neapărat despre fitness sau fotbal.

Noi credem că, prin acest parteneriat, în care FRF are peste 3 milioane de fani declarați – iar prin sălile noastre au trecut peste 1 milion de oameni – putem avea și o componentă de popularizare a sportului în general”, adaugă Matei Filipidescu.

World Class, mai mult decât o sală de sport

World Class nu trebuie să fie doar un loc în care vii să te antrenezi, adaugă Matei Filipidescu. Este un loc în care vii să te antrenezi, să te recuperezi și să ai beneficii dincolo de ora petrecută în sală, explică el.

„În noile cluburi World Class, toți clienții noștri vor avea acces la niște mașini inteligente care ne analizează vârsta biologică, vârsta din buletin, vârsta metabolică, vârsta stării de bine, cu indicatori precum forța, cardio, funcția cognitivă, mobilitatea și compoziția corporală.

Vom oferi tuturor clienților noștri programe de antrenament personalizate. Vom oferi sfaturi nutriționale și de suplimentare, iar în toate cluburile noastre clienții vor găsi ceea ce numim, în engleză, „recovery corner”, o zonă dedicată recuperării active după antrenament. Astfel, ei vor putea continua cu încredere și fără risc de accidentare și își vor putea crea un nou stil de viață”, explică Filipidescu.

„Vom avea pachete integrate pentru bunici, părinți și copii”

Întrebat cât de accesibile sunt aceste pachete, CEO-ul World Class a dat asigurări că raportul cost-beneficiu este unul corect pentru bugetul unei familii din România.

„În raport cu investițiile pe care World Class le face și le-a făcut de-a lungul timpului și cu planul investițional la care ne-am angajat în acest an — în care deschidem două cluburi noi, unul în București și unul în Timișoara, și renovăm capital alte 10-12 cluburi, urmând să continuăm cu restul rețelei — noi ne propunem să ținem prețul accesului la serviciile noastre cât se poate de accesibil, astfel încât să ne adresăm unei cât mai mari părți a populației.

Este foarte important pentru noi și vom avea pachete dedicate sportului în familie. Educația, așa cum cei șapte ani de acasă sunt importanți, trebuie să înceapă tot din familie. La fel și activitatea și stilul de viață sănătos trebuie să vină din familie. Vom avea, de exemplu, pachete integrate pentru bunici, părinți și copii.

La noi în sală nu faci doar exerciții fizice. Faci și clase funcționale, înot, recuperare, astfel încât să creăm un ecosistem pentru întreaga familie”, explică reprezentantul World Class.

„Fotbalul nu mai este doar despre talent. E despre o pregătire fizică impresionantă, rezistență, viteză”

Întrebat dacă fotbalul, care este foarte cunoscut și popular în rândul românilor – dar în mare parte fanii se poziționează ca spectatori – poate deveni un factor de mobilizare pentru un stil de viață activ, Matei Fillipidescu spune că aceasta este unul dintre „pariurile” parteneriatului cu FRF.

„Fără să fiu eu mare expert în ale fotbalului, am observat și eu că, în zilele noastre, fotbalul nu mai este numai despre talent. Este despre o pregătire fizică impresionantă, o rezistență, o viteză și o explozie ieșite din comun.

Și jocul se axează din ce în ce mai mult pe jocul de echipă decât pe sclipiri individuale.

Cu alte cuvinte, componenta de pregătire fizică din afara terenului de joc devine din ce în ce mai importantă. Este esențială pentru profesioniști și nu numai.

Și ceea ce încercăm împreună cu FRF și cu echipele — de aceea vom fi prezenți la meciurile echipei naționale, vom organiza workshopuri, conferințe și zone de activare la festivaluri — este să le spunem fanilor echipei naționale că, dincolo de sportul de performanță, un stil de viață sănătos, care trece prin sport, este important pentru noi toți”, adaugă Fillipidescu, amintind de celebra expresie a antichității latine „Mens sana in corpore sano” (minte sănătoasă în corp sănătos).

Despre World Class România

World Class România este prima și cea mai mare rețea de health, fitness, piscine și wellness din țară cu o cifră de afaceri de 51.6 milioane de euro, cu 25 de ani de experiență, 45 de cluburi, 29 de piscine și o comunitate de peste 80.000 de membri în 7 orașe. Compania este cel mai mare operator național de piscine și singurul jucător din piață cu un concept integrat de fitness, aquatics și wellness. Partener tradițional LES MILLS™, World Class România dezvoltă și programe proprii create de experții săi, inclusiv programe dedicate copiilor și seniorilor, și promovează activ un stil de viață sănătos. În 2025, rețeaua a obținut FitCert® Level 4, cea mai înaltă certificare europeană pentru calitate și siguranță, fiind singura rețea din România cu acest nivel de recunoaștere. World Class România oferă, de asemenea, conceptul premium de fitness și stil de viață W, unde membrii se pot antrena și relaxa într-un mediu intim și exclusivist.

Material susținut de World Class România și Federația Română de Fotbal (FRF)