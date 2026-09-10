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Un roi de drone, detectat la granița cu România. Nu au fost raportate intrări în spațiul aerian național

Ruxandra Radulescu
Un roi de drone, detectat la granița cu România. Nu au fost raportate intrări în spațiul aerian național
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Un roi de drone a fost detectat la granița cu România, în apropiere de Insula Șerpilor, joi 10 septembrie. Cetățenii din Tulcea au primit mesaj RO-Alert, referitor la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Armata Română a ridicat de la sol trei aeronave pentru monitorizarea situației.

UPDATE: ” Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană în nordul județului Tulcea a încetat la ora 16.45″, a transmis MApN.

Știre inițială:

„Joi,10 septembrie, în jurul orei 15.00, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene ce evoluau în proximitatea frontierei României cu Ucraina, în apropiere de Insula Șerpilor.

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Centrul Național Militar de Comandă (N) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-Alert, în jurul orei 15.50.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT, al Forțelor Aeriene Române, au decolat pentru monitorizarea situației”, a transmis MApN.

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