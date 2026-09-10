Oana Ţoiu anunţă că Turul României la Ciclism, de anul acesta, va avea startul la Chişinău, cu finiş la Bucureşti

Turul României la ciclism ia startul de la Chișinău, pentru prima dată în istoria sa de peste 90 de ani de când se desfăşoară, şi va avea finişul la Bucureşti.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, spune că, pentru MAE, turul ciclist reprezintă „este și un exercițiu excelent de diplomație publică„.

„Sunt 775 de kilometri în acest an, dar, dincolo de distanță, traseul din 2026 este un simbol puternic a ceea ce ne unește. Prima etapă se desfășoară în Republica Moldova, legând Chișinăul de Ungheni și trecând apoi Prutul spre Iași, Piatra Neamț, Băile Balvanyos, Brașov, Ploiești, cu finalul la București. Pentru Ministerul Afacerilor Externe, acesta este mai mult decât un eveniment sportiv, este și un exercițiu excelent de diplomație publică și o dovadă vie a faptului că sportul are puterea extraordinară de a crea punți și de a aduce oamenii împreună acolo unde istoria sau birocrația au trasat granițe.”

Ministerul Economiei și Agenția Național[ pentru Sport profită de ocazie să folosească această competiție pentru a promova turismul şi patrimoniul cultural românesc, mai spune Ţoiu.