Cu țevile ciuruite și probleme în tot Bucureștiul, se dă drumul la căldură. Anunțul oficial al Termoenergetica

Ruxandra Radulescu
06 oct. 2025, 12:04, Actualitate
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a anunțat că luni, 6 octombrie, începe furnizarea agentului termic. Instituția precizat că, în anumite zone din Capitală, vor exista, temporar, disfuncționalități. 

CMTEB a anunțat începerea furnizării agentului termic pentru „optimizarea sistemului de termoficare”. În zone din sectoarele 1, 2, 3, 4, 5 și 6 ale Capitalei, vor exista câteva probleme de funcționare, din cauza lucrărilor deschise în cadrul mai multor șantiere

„Începerea furnizării agentului termic și măsuri pentru optimizarea funcționării sistemului de termoficare
București, 06 octombrie 2025 – Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) anunță, luni, că procesul de furnizare a agentului termic pentru încălzire începe conform graficului.

Având în vedere dimensiunile sistemului de termoficare și faptul că există încă asociații de proprietari/locatari care nu au deschis circuitul de încălzire, furnizarea agentului termic se va resimți gradual.

Pentru a asigura o distribuție optimă a căldurii în întreaga rețea, CMTEB a demarat, imediat după îndeplinirea condițiilor legale de furnizare a încălzirii pentru sezonul de iarnă, o serie de măsuri, printre care:

  • Pornirea graduală a surselor de furnizare a agentului termic;
    Solicitarea măririi debitului și a sarcinii termice pentru cele două centrale ELCEN aflate în funcțiune;
    Solicitarea către toți producătorii de energie termică de a porni centralele de producere a energiei termice începând cu data de 06 octombrie 2025″, a precizat sursa.

Zonele afectate din București

„Pentru a optimiza distribuția căldurii în sistem, vor fi efectuate manevre de echilibrare hidraulică. În cadrul procesului de echilibrare hidraulică și de creștere graduală a parametrilor de furnizare și până la finalizarea tuturor lucrărilor deschise in cadrul mai multor șantiere, pot apărea temporar disfuncționalități în următoarele zone:

  • Sector 1 – Piața Gării, Cuza, Piața Victoriei, Zona Aviației;
  • Sector 2 – Doamna Ghica, Vulcanei, Lacul Tei, Oteșani, Mașina de Pâine;
  • Sector 3 – Mircea Vodă, Moșilor, Călărași, Labirint;
  • Sector 4 – Luică, Reșița, Giurgiului;
  • Sector 5 – Dumbrava Nouă, Calea Rahovei, Alexandria;
  • Sector 6 – Constructorilor, Splaiul Independenței, Calea Giulești.

Echipele CMTEB monitorizează permanent situația și intervin pentru remedierea rapidă a eventualelor dezechilibre în distribuția agentului termic și pot acorda asistență asociațiilor de proprietari/locatari care doresc să deschidă circuitul de încălzire pentru a beneficia de confort termic.

Clienții au la dispoziție informații prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau la numărul de telefon gratuit 0800.820.002, precum și prin aplicația Termoalert”, a precizat instituția.

