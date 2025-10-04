Pe ce dată se dă drumul la căldură în calorifere în 2025, în București și în celelalte orașe din România

Toamna și-a intrat în grații, iar valorile termice au scăzut, în această perioadă. Valul rece care traversează România vine și cu o întrebare pentru unii dintre cetățenii din București și din celelalte orașe: pe ce dată se dă drumul la căldură în calorifere?

Pe ce dată se dă drumul la căldură în calorifere, anul acesta?

Această dată nu este aleasă întâmplător, însă. Persoanele care nu s-au debranșat de la sistemele centralizate de termoficare vor depinde, și anul acesta, de reglementările din Hotărârea de Guvern nr. 425/1994.

Agentul termic va fi furnizat în anumite condiții impuse de lege. În acest sens, caloriferele din locuințe se vor încălzi atunci când, timp de 3 zile consecutiv, între orele 18:00 și 06:00, valoarea termică medie a aerului exterior se află la 10 grade Celsius sau mai puțin.

Pregătiri pentru sezonul rece

În acest sens, nu este suficientă o singură noapte friguroasă pentru ca agentul termic să fie furnizat în sistemul de termoficare. De altfel, în ultima săptămână a lunii septembrie 2025, Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) S.A. anunțase că va începe încărcarea cu apă a instalaţiilor de alimentare cu energie termică, concomitent cu efectuarea probelor de presiune la instalaţiile interioare.

„Încărcarea cu apă a instalaţiilor se va desfăşura etapizat, pentru a asigura un proces controlat şi sigur. Fiecare asociaţie de proprietari va fi informată în prealabil, prin afişaj la intrarea în imobil, cu privire la data exactă a încărcării instalaţiei, astfel încât să poată lua din timp toate măsurile necesare pentru prevenirea incidentelor. Vă reamintim că este obligaţia asociaţiilor de proprietari să se asigure că instalaţiile interioare proprii (de alimentare cu energie termică) sunt în stare de funcţionare şi că sunt finalizate lucrările din interiorul imobilelor”, a precizat CMTEB.

