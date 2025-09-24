Culmea negocierilor. Miruță urlă în PORTAVOCE la angajații nemulțumiți de la Damen: „Vreți dialog sau vreți să vorbiți singuri?”

Ministrul Economiei, Radu Miruță, poartă cu sine un outfit de care nu se desparte, mai ales atunci când trebuie să apară în mijlocul unor protestatari. Este vorba despre o portavoce care are darul să-i poarte mesajul către toate urechile nemulțumiților de la Damen Mangalia, adunați în fața sediului ministerului.

Miercuri, aceștia s-au strâns în număr mare în fața Ministerului Economiei, acolo unde au strigat sub fereastra lui Radu Miruță despre situația în care se află firma la care lucrează, aflată în insolvență.

Fără să aștepte prea mult, ministrul Miruță a apărut în mijlocul nemulțumiților, purtând cu sine o portavoce prin care a cuvântat:

„Bună ziua! Știu pentru ce ați venit azi aici. Nu știu cât ați observat din activitatea mea de până acum, dar sunt preocupat de ce pot face din poziția mea de acum încolo. Pretenția mea de la sindicat este ca un lider de sindicat să se lupte pentru oameni, nu pe mize politice locale”, a spus ministrul.

Ministrul le-a mai strigat prin portavoce că situația șantierului nu mai este o decizie a acționarilor, ci a administratorului judiciar.

„Aveți ocazia ca un ministru, fără nicio legătură cu ce vi s-a întâmplat până acum, să vină în fața dvs. și să vă spună cât poate să spună și din niște informații clasificate. Eu nu sunt aici să vă spun povești. Povești vi s-au spus până acum”, le-a mai strigat Radu Miruță.

Protestul vine în contextul prăbușirii șantierului naval, iar din cei 10.000 de angajați, au mai rămas sub 1.000. Oamenii nu și-au mai primit de foarte mult timp salariile; restanțele depășesc 17 milioane de lei. În tot acest timp, compania are datorii istorice de peste 83 milioane de lei la stat și încă 161 milioane lei datorii curente, acumulate în ultimul an.

