Bolojan l-a demis pe secretarul de stat, reținut de DNA. USR a pus IMEDIAT doi secretari de stat la Economie

19 sept. 2025, 21:00, Știri
Constantin-Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, reținut, vineri, de procurorii anticorupție într-un dosar în care este acuzat de abuz în serviciu, a fost demis de premierul Ilie Bolojan. Doi noi secretari de stat au fost numiți la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, potrivit unor decizii publicate vineri în Monitorul Oficial.

Ministrul Economiei Radu Miruță nu a stat prea mult pe gânduri și a pus repede doi oameni din USR, iar decizia a și fost publicată în Monitorul Oficial.

Noii secretari de stat sunt Viorel Băltăreţu (USR) şi Iulian Cosmin Mărgeloiu.

Pe lângă, Flavius Constantin Nedelcea, a fost demisă și secretarul de stat, Cristina Breşug.

Flavius Nedelcea, reținut pentru abuz în serviciu

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând de vineri, în cazul lui Constantin-Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, pentru comiterea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată.

De asemenea, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, începând tot cu ziua de vineri, față de Sebastian Ioan Hotca, la data faptei și în prezent vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), cu atribuții de președinte, pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, și Anghel-Silviu Paul, director general al Direcției Generale de Control și Supraveghere Piață din cadrul ANPC, pentru comiterea infracțiunii de șantaj.

Procurorii anticorupție notează în ordonanță că, în perioada octombrie 2024 – ianuarie 2025, Sebastian Ioan Hotca, la data faptelor și în prezent vicepreședinte al ANPC cu atribuții de președinte, la instigarea lui Constantin-Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, ar fi dispus mutarea temporară a persoanei vătămate din funcția de conducere deținută la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș-Severin într-o altă funcție de conducere în cadrul ANPC prin încălcarea dispozițiilor legale, care prevăd că mutarea temporară se face numai în interesul instituției.

‘Cu toate că ocupase funcția de comisar șef adjunct al Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș-Severin prin concurs încă din anul 2014, persoana vătămată V.I.C. ar fi fost mutată pe o perioadă de două luni (2 octombrie – 29 noiembrie 2024), o lună (2 decembrie – 31 decembrie 2024), șase luni (9 ianuarie 2025 – 8 iulie 2025) din funcția de conducere respectivă pe o funcție de șef serviciu în cadrul ANPC’, arată anchetatorii.

