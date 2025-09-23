Radu Miruță îl dă de gol pe Bolojan: „Nu are de gând să-și dea vreodată demisia. Discutăm despre chestiuni care au loc și după ședința CCR”

Radu Miruță a declarat la Antena 3 că pachetul de măsuri pentru acoperirea deficitului bugetar este „constituțional”. De asemenea, acesta a menționat, referitor la o posibilă plecare a lui Bolojan din fruntea Guvernului, în urma ședinței CCR, că „nu înțeleg că are de gând să-și dea vreodată demisia”.

„Nu luăm decizii după ambiții. Analiza juriștilor din Guvern e că acest pachet e constituțional”, a declarat ministrul Economiei.

La întrebarea dacă USR mai rămâne la guvernare, în cazul în care Bolojan pleacă acasă, Miruță a precizat:

„Se resetează tot vor începe din nou discuții. Partidele își fac și planul B și planul C. Noi nu credem că suntem într-o astfel de situație”.

Cum e PSD-ul în coaliție

„Comportamentul PSD e foarte ușor de tradus uitându-ne la programul de guvernare. Nicio decizie din acest guvern nu poate fi luată decât în unanimitate. Fiecare decizie din acest guvern pe care oamenii le critică, a fost luată când PSD a spus „da””, a declarat Miruță.

Radu Miruță, despre plecarea lui Bolojan din fruntea Guvernului:

Radu Miruță a declarat despre o posibilă plecare a lui Bolojan:

„Nu l-am întrebat ce vrea să facă. Am vorbit cu el pe chestiuni strict guvernamentale. Eu nu înțeleg că cineva are de gând să-și dea vreodată demisia. Discutăm despre chestiuni care au loc în zilele următoare chiar și după acea ședință CCR”

Alternativa lui Miruță la plafonarea prețurilor

Coaliția a decis prelungirea cu 6 luni a plafonării la alimentele de bază.

„Eu cred că la final nu vor plăti mai puțini bani. Să vedem cum putem ajuta pe producători. Soluția e un credit fiscal ca să poată produce mai ieftin”, a declarat Miruță.

„Nu se blochează primăriile dacă unul sau doi care nu fac treabă, pleacă acasă”

„Reforma în Administrație e obligatoru să se facă”

„Nu pot să te prefaci că reduci cheltuielile blocând posturile vacante. Nu cred că se blochează primăriile dacă unul sau doi care nu fac treabă acolo, pleacă acasă”, a declarat Miruță.

Ministrul Miruță, testat de protestatarul Ceaușescu pentru canabis

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a fost testat pentru canabis de către Marian Ceaușescu, iar testul a ieșit negativ. De asemenea, la testul pentru cocaină, ministrul a ieșit negativ.

„Nu știu dacă trebuie dat apă la moară tuturor celor care cer să se întâmple asta. Mulți vin cu teste contrafăcute. Dacă lume cere, n-am nimic de ascuns. Nu poate sta fiecare ministru în fiecare dimineață să facă asta”.

Introducerea în lege testarea antidrog: „Nu m-am gândit la asta”.

