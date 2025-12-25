Prima pagină » Actualitate » Cum a ajuns Andreea Ibacka să joace în serialul ”Inimă de țigan”. ”Era vineri, 13, dar mie mi-a purtat noroc”

Cum a ajuns Andreea Ibacka să joace în serialul ”Inimă de țigan”. ”Era vineri, 13, dar mie mi-a purtat noroc”

25 dec. 2025, 12:30, Actualitate
Cum a ajuns Andreea Ibacka să joace în serialul ”Inimă de țigan”. ”Era vineri, 13, dar mie mi-a purtat noroc”
Galerie Foto 20
Cum a ajuns Andreea Ibacka să joace în serialul ”Inimă de țigan”

Andreea Ibacka, în vârstă de 40 de ani, a povestit cum a ajuns să joace în serialul ”Inimă de țigan”, care s-a bucurat de mare succes la public.

Amdreea Ibacka și-a amintit de perioada în care a jucat în serialul ”Inimă de țigan”, de la Pro TV.

Vedeta a spus cu a ajuns să joace în serialul respectiv și cum s-a schimbat viața sa ulterior.

Cum a ajuns Andreea Ibacka să joace în serialul ”Inimă de țigan”. ”Eu aveam un job într-un cu totul alt domeniu, în banking”

”Viața mea s-a schimbat peste noapte, la 180 de grade, odată cu castingul pentru „Inimă de țigan. Am avut o șansă uriașă, mi-am făcut o mulțime de prieteni, am lucrat cu mulți oameni superprofesioniști, unii chiar geniali, am avut colegi incredibili. Totul la superlativ”, a declarat Andreea Ibacka pentru revista Viva.

Vedeta a dat detalii și despre cum a fost la casting:

”Era vineri, 13, dar mie mi-a purtat noroc. Îmi amintesc oră cu oră ce am făcut și mi s-a părut o zi atât de lungă… Am mers cu așteptări diferite față de celelalte fete. Eu credeam că e un casting pentru un videoclip sau o reclamă, nicidecum nu mă gândeam că este pentru un serial românesc. Au fost 300 de fete prezente la casting, toate blonde cu ochii albaștri, că așa trebuia, iar eu nu știam în ce mă bag.

La mine cred că a făcut diferența că eram relaxată sau, mai degrabă, inconștientă. Eu aveam un job într-un cu totul alt domeniu, în banking. M-a ajutat însă că mi-am învățat foarte bine textul, tocilară fiind. Și, da, am reușit să trec peste emoții. A fost o zi care mi-a schimbat total destinul. Am avut și norocul să fiu înconjurată de oameni care au crezut în mine și m-au pus într-o postură importantă foarte repede”.

Andreea Ibacka e căsătorită cu Cabral și are doi copii

Cabral și Andreea Ibacka au devenit părinți pentru prima dată în data de 5 decembrie 2018, atunci când a venit pe lume Namiko. Cei doi s-au căsătorit în anul 2011, după o relație de trei ani.

În data de 5 octombrie 2021, Andreea Ibacka a devenit mămică pentru a două oară. Vedeta a adus pe lume un băiețel, Tiago.

Prezentatorul de televiziune Cabral a mai fost căsătorit cu Luana Ibacka, cu care are o fiică, Inoke.

Recomandarea video

Citește și

TRADIȚIE Crăciunul in lume, tradiții și superstiții de la alte popoare. Ce paradă inedită fac milionarii din Elveția
13:00
Crăciunul in lume, tradiții și superstiții de la alte popoare. Ce paradă inedită fac milionarii din Elveția
ACTUALITATE ⁠Ion Cristoiu: „Descrierea celor mai importante personaje ale anului 2025 – Florența, Bolojan, Nicușor Dan”
13:00
⁠Ion Cristoiu: „Descrierea celor mai importante personaje ale anului 2025 – Florența, Bolojan, Nicușor Dan”
LOTO Jackpot de 1,8 miliarde de dolari la loteria Powerball, câștigat în Ajunul Crăciunului, cu un bilet jucat în Arkansas
12:57
Jackpot de 1,8 miliarde de dolari la loteria Powerball, câștigat în Ajunul Crăciunului, cu un bilet jucat în Arkansas
INEDIT Imagini de Crăciun cu Donald Trump, când vorbește cu copiii: „Ce ai vrea să îți aducă moșul?”
12:45
Imagini de Crăciun cu Donald Trump, când vorbește cu copiii: „Ce ai vrea să îți aducă moșul?”
ACTUALITATE Drum blocat spre una dintre cele mai căutate stațiuni montane. Doar mașinile cu tracțiune 4X4 sunt lăsate să treacă
12:00
Drum blocat spre una dintre cele mai căutate stațiuni montane. Doar mașinile cu tracțiune 4X4 sunt lăsate să treacă
Mediafax
Cum este sărbătorit Crăciunul într-o țară în care este interzis. Împodobirea bradului, pedepsită cu închisoarea
Digi24
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius
Cancan.ro
Greșeala făcută de o gospodină din Brăila, pe salata Boeuf. Când au citit mesajul, invitații și-au dat coate 🤭
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Crăciun sărbătorit în secret, în Coreea de Nord. Familiile riscă pedepse aspre pentru împodobirea unui brad
Mediafax
Mesaje de Crăciun 2025. Cele mai frumoase urări și felicitări pentru cei dragi cu ocazia Sărbătorilor
Click
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
Digi24
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile propuneri. Ce vrea Moscova (Bloomberg)
Cancan.ro
ALERTĂ medicală în România! Boala care face ravagii: o femeie din Cluj a murit din cauza complicațiilor
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile noului Spring pe piețele vest-europene. România încă vinde vechea generație
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Singur de Crăciun? Iată cum poți transforma liniștea într-un aliat pentru echilibrul emoțional

Cele mai noi