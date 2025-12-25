Cum a ajuns Andreea Ibacka să joace în serialul ”Inimă de țigan”. ”Era vineri, 13, dar mie mi-a purtat noroc”

Andreea Ibacka, în vârstă de 40 de ani, a povestit cum a ajuns să joace în serialul ”Inimă de țigan”, care s-a bucurat de mare succes la public.



Amdreea Ibacka și-a amintit de perioada în care a jucat în serialul ”Inimă de țigan”, de la Pro TV.

Vedeta a spus cu a ajuns să joace în serialul respectiv și cum s-a schimbat viața sa ulterior.

Cum a ajuns Andreea Ibacka să joace în serialul ”Inimă de țigan”. ”Eu aveam un job într-un cu totul alt domeniu, în banking”

”Viața mea s-a schimbat peste noapte, la 180 de grade, odată cu castingul pentru „Inimă de țigan. Am avut o șansă uriașă, mi-am făcut o mulțime de prieteni, am lucrat cu mulți oameni superprofesioniști, unii chiar geniali, am avut colegi incredibili. Totul la superlativ”, a declarat Andreea Ibacka pentru revista Viva.

Vedeta a dat detalii și despre cum a fost la casting:

”Era vineri, 13, dar mie mi-a purtat noroc. Îmi amintesc oră cu oră ce am făcut și mi s-a părut o zi atât de lungă… Am mers cu așteptări diferite față de celelalte fete. Eu credeam că e un casting pentru un videoclip sau o reclamă, nicidecum nu mă gândeam că este pentru un serial românesc. Au fost 300 de fete prezente la casting, toate blonde cu ochii albaștri, că așa trebuia, iar eu nu știam în ce mă bag.

La mine cred că a făcut diferența că eram relaxată sau, mai degrabă, inconștientă. Eu aveam un job într-un cu totul alt domeniu, în banking. M-a ajutat însă că mi-am învățat foarte bine textul, tocilară fiind. Și, da, am reușit să trec peste emoții. A fost o zi care mi-a schimbat total destinul. Am avut și norocul să fiu înconjurată de oameni care au crezut în mine și m-au pus într-o postură importantă foarte repede”.

Andreea Ibacka e căsătorită cu Cabral și are doi copii

Cabral și Andreea Ibacka au devenit părinți pentru prima dată în data de 5 decembrie 2018, atunci când a venit pe lume Namiko. Cei doi s-au căsătorit în anul 2011, după o relație de trei ani.

În data de 5 octombrie 2021, Andreea Ibacka a devenit mămică pentru a două oară. Vedeta a adus pe lume un băiețel, Tiago.

Prezentatorul de televiziune Cabral a mai fost căsătorit cu Luana Ibacka, cu care are o fiică, Inoke.