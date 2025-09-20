Cum a ajuns un bărbat din Alba să rămână fără aproape 7.600 de lei de pe card. Și-a dat seama abia seara ce s-a întâmplat, de fapt

Un bărbat din Alba a rămas fără aproape 7.600 de lei de pe cardul bancar, însă și-a dat seama abia seara de ispravă. A mers la poliție pentru a raporta incidentul.

Un bărbat din comuna Galda de Jos, județul Alba, în vârstă de 76 de ani, a rămas fără aproape 7.600 de lei de pe cardul bancar. Și-a dat seama că îi lipsește cardul vineri seară, 19 septembrie 2025, după ce fusese vizitat de un tânăr de 25 de ani care îl ajuta în gospodărie.

„La data de 20 septembrie, poliţiştii Secţiei 1 de Poliţie Rurală Galda de Jos au luat măsura reţinerii, pentru 24 de ore, faţă de un bărbat de 25 de ani, din localitatea Galda de Jos, bănuit de săvârşirea infracţiunilor de furt, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi acces ilegal la un sistem informatic”, informează sâmbătă IPJ Alba.

Tânărul îl ajuta pe bărbatul din Alba în gospodărie

Tânărul în vârstă de 25 de ani își oferea ajutorul în gospodăria bărbatului de 76 de ani. Însă, potrivit datelor, tânărul ar fi și autorul infracțiunii de furt, al accesului ilegal la un sistem informatic, fiind acuzat și de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

Acesta ar fi sustras cardul bărbatului din casă, apoi ar fi efectuat o serie de tranzacții. Bărbatul a făcut o sesizare către poliţiştii Secţiei 1 de Poliţie Rurală Galda de Jos, seara trecută. Sâmbătă, 20 septembrie 2025, oamenii legii au dispus reținerea tânărului pentru o perioadă de 24 de ore.

„Profitând de neatenţia bărbatului, tânărul i-ar fi sustras acestuia cardul dintr-un portmoneu şi, în seara zilei de 19 septembrie, ar fi efectuat mai multe operaţiuni financiare, în valoare totală de 7.569 lei”, transmite poliția, arată Observatornews.ro.

Autorul recomandă:

Cântăreață de muzică populară, prinsă la FURAT, împreună cu soțul ei. Reacția artistei: „Am furat niște parfumuri”

Furturile de alimente și băuturi s-au înmulțit necontrolat, avertizează firmele de pază. Ce măsuri stricte au luat comercianții

Cele mai sigure locuri din casă unde să-ți ascunzi banii de hoți. Ce metode recomandă experții

Scene de neimaginat, într-un spital de top din Iași. O pacientă a fost JEFUITĂ de bani, bijuterii și acte

Sursă foto: colaj Shutterstock