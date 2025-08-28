Scene de neimaginat, într-un spital de top din Iași. O pacientă a fost JEFUITĂ de bani, bijuterii și acte

Scene de neimaginat într-un spital de top din Iași, acolo unde pacienții ar trebui să fie protejați. O femeie care era internată la Secția de Chirurgie a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” a rămas fără cei 3.500 de lei, bijuterii din aur, carduri bancare și actele de identitate. Totul s-a întâmplat sub ochii personalului medical, într-o instituție în care siguranța ar trebui să fie principala prioritate.

Acest incident a avut loc luni, 25 august 2025, în plină zi. Atunci, un tânăr de aproximativ 20-25 de ani, care purta un ghiozdan, a intrat fără probleme în salon, ca un vizitator obișnuit, și a sustras geanta pacientei. Șocant este că totul pare să fi fost un furt „la pont”, fapt care ridică suspiciuni că angajați ai spitalului, paznici sau persoane din interior ar putea să furnizeze informații despre pacienți și bunurile lor.

„Este revoltător și inacceptabil ce s-a întâmplat! Hoțul a intrat nestingherit printre pacienți și a furat o geantă cu bani, bijuterii și acte! Să fie posibil așa ceva într-un spital de top din România? Există indicii că cineva din interior l-a ajutat, altfel nu putea ști exact ce și de unde să ia!”, a declarat Alina Miron, martoră și aparținătoare a pacientei, citată de BZI.

Doar că, acest caz nu este unul izolat. În ultimul an, spitalele din Iași au devenit un teren liber pentru hoți: în august 2024, doi pacienți de la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie au fost furați chiar în timp ce se aflau pe masa de operație. De asemenea, în iunie 2025, la Spitalyl „Sf. Maria”, o mama a rămas fără telefonul mibul, în timp ce își aștepta rândul la registratură.

Reac ț ii oficiale

Managerul unității medicale, prof. dr. Daniel Timofte, recunoaște gravitatea acestui incident și promite că spitalul colaboreaază cu poliția:

„Incidentul a fost raportat și este în lucru la Secția 3 Poliție Iași. Vom colabora cu autoritățile pentru soluționarea cât mai rapidă a cazului”, a transmis acesta, potrivit sursei citate.

Polițiștii din Iași au deschis un dosar penal pentru furt calificat și au demarat o anchetă pentru identificarea autorului.

„La data de 25 august a.c., am fost sesizați prin 112 despre furtul unei genți dintr-o unitate medicală. În cauză, se efectuează cercetări pentru stabilirea situației de fapt și identificarea autorilor”, au transmis reprezentanții IPJ Iași.

