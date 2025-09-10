Prima pagină » Social » Furturile de alimente și băuturi s-au înmulțit necontrolat, avertizează firmele de pază. Ce măsuri stricte au luat comercianții

10 sept. 2025, 21:43, Social
Furtul de alimente s-a înmulțit, în timp ce firmele de pază raportează dublarea cazurilor într-un singur an.

În aceste condiții, pe lângă camerele video de supraveghere și sisteme de alarmă pentru produsele care au fost scoase din incinta clădirii fără să fie scanate,  tot mai multe magazine montează dispozitive anti-furt pe produse de băuturi alcoolice, dulciuri și mezeluri.

Într-un magazin, un hoț a mâncat alune chiar de față cu un corespondent de la Știrile PRO TV, fără să le plătească la casele de marcat.

Camerele video îi supraveghează pe clienți din toate unghiurile, fiind montate și etichete pentru a-i înștiința pe clienți că produsele sunt monitorizate sau securizate.

Dar și în ciuda acestor măsuri de precauție, unii clienți tot îndrăznesc să pună în plasă sau pe sub geacă produse pe care nu au de gând să le plătească.

Unii hoți dezlipesc etichetele cu codurile de bare și le lipesc pe alte produse mai scumpe. Comercianții, care trebuie să suporte pierderile, încearcă să țină pasul.

Dispozitivele de securizare care erau în magazinele de haine sau electronice sunt acum și în supermarkete, fiind introduse în acestea produse de cașcaval, salam, vin, cafea sau chiar dulciuri.

Unele produse au coduri de bare care piuie la ieșire dacă nu sunt scanate la casele de marcat.

Anul trecut, au fost raportat 15.000 de cazuri de furt în magazinele alimentare.  Unii hoți acționează în grup, cu ajutorul unor complici.

„E o creștere de 100% față de anul 2024. Există soft-uri specializate care depistează automat comportamentele ciudate ale hoților”, a spus Lucian Tătaru, reprezentantul unei firme de pază pentru Știrile PRO TV.

