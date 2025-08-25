Cele mai sigure locuri din casă unde să-ți ascunzi banii de hoți. Ce metode recomandă experții

Iată care sunt cele mai sigure locuri din casă unde să-ți ascunzi banii de hoți. Există o serie de metode recomandate de experți care pot fi urmate, pentru a-ți depozita cu grijă economiile, acasă.

Te-ai gândit vreodată care sunt cele mai sigure locuri din casă unde să-ți ascunzi banii de hoți? De-a lungul timpului, experții au întocmit o listă cu spațiile din locuință în care ar putea fi depozitate economiile, pentru a nu ajunge să fie „prăduite”. Iată un top 7 al acestor spații din casă în care pot fi ascunși banii.

Cele mai sigure locuri din casă unde să-ți ascunzi banii de hoți

Un spațiu sigur poate fi un sertar secret. Experții recomandă să găsești un sertar care poate fi greu accesibil pentru hoți și care să aibă o probabilitate scăzută să fie descoperit. De altfel, te poți gândi la aplicarea unor senzori antifurt în camera în care ai biroul, pentru a avea o protecție în plus. De exemplu, astfel de senzori pot fi montați chiar la sertarul secret.

O altă metodă reprezintă ascunderea banilor într-o țeavă falsă din baie. De cele mai multe ori, persoanele care intră prin efracție pe o proprietate, pentru a fura diverse bunuri, caută și în birouri, vitrine sau dulapuri. De aceea, poți găsi o alternativă de ascundere a banilor, și anume într-o țeavă falsă amplasată în spațiul sanitar.

Mergând pe principiul anterior, banii pot fi ascunși și într-o priză falsă din casă.

Banii ar putea fi ascunși și în diverse aparate electrocasnice, susțin experții. De exemplu, în frigider, în congelator, aspirator sau chiar într-o unitate de aer condiționat.

Un alt loc în care banii ar putea fi ascunși de hoți reprezintă cutiile de medicamente.

De altfel, experții mai recomandă ascunderea lor în spatele unui ceas de perete.

În cele din urmă, banii ar putea fi ascunși și sub o bucată de gresie care nu este lipită. Practic, poate deveni un loc secret în podea la care puțini s-ar fi gândit, arată Habitante.it.

Sursă foto: colaj Envato