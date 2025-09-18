Prima pagină » Actualitate » Cum a ajuns un CRIMINAL în serie din România la un pas de libertate. „Listă neagră” cu alte 17 nume pe care le-ar fi dorit moarte: „Vă pedepsesc”

Cum a ajuns un CRIMINAL în serie din România la un pas de libertate. „Listă neagră” cu alte 17 nume pe care le-ar fi dorit moarte: „Vă pedepsesc”

18 sept. 2025, 14:21, Actualitate
Cum a ajuns un CRIMINAL în serie din România la un pas de libertate. „Listă neagră” cu alte 17 nume pe care le-ar fi dorit moarte:

Unul dintre cei mai feroce criminali în serie din România ar putea fi eliberat. Decizia ar putea fi luată, în condițiile în care Tribunalul Bihor a admis, miercuri, cererea bărbatului și i-a înlocuit pedeapsa detențiunii pe viață cu 25 de ani de închisoare, pe care i-a și executat deja. 

Criminalul ar fi cerut de mai multe ori schimbarea încadrării pedepsei, dar s-a lovit mereu, până acum, de decizia instanțelor care atrăgeau atenția că Sütő Ferenc rămâne un pericol public, date fiind antecedentele sale care aduceau o stare de pericol.

Potrivit informațiilor Bihoreanul.ro, Vechiul Cod penal, sub imperiul căruia criminalul a fost condamnat, prevede expres că, dacă un condamnat la detențiune pe viață, împlinește 60 de ani în timpul executării pedepsei, aceasta se transformă automat în 25 de ani de închisoare.

Criminalul care a ucis patru oameni vrea să fie liber

Criminalul în cauză se numeşte Sütő Ferenc, are 60 ani şi este din satul Ser, comuna Bogdand, județul Satu Mare.

Acesta a ucis patru oameni, iar apoi și-a făcut o „listă neagră” cu alte 17 nume pe care le-ar fi dorit moarte. Cu toate aceste antecedente extrem de periculoase în CV-ul lui, acum bărbatul este la un pas de libertate, potrivit Bihoreanul.ro.

Sütő Ferenc a împlinit recent 60 de ani, iar instanța a fost obligată să-i transforme pedeapsa în una cu termen

Pentru că a executat deja cei 25 de ani, pedeapsa este ca şi ispășită. Noul Cod penal, intrat în vigoare în 2014, prevede că limita de vârstă pentru detențiunea pe viață a crescut de la 60 la 65 de ani, iar înlocuirea pedepsei nu mai este automată.

În această situație, Judecătorii decid, de la caz la caz, dacă o transformă în 30 de ani de închisoare și numai dacă apreciază că persoana nu mai reprezintă un pericol. În concret, dacă ar fi fost condamnat după legea actuală, Sütő Ferenc nu ar fi ieșit automat după 25 de ani.

„Dacă evadez sau voi fi eliberat, vă pedepsesc pe toți”

În fața procurorilor, Sütő Ferenc și-a recunoscut toate faptele, iar expertiza psihiatrică a arătat că are tulburări de personalitate de tip antisocial, dar discernământul îi era intact, motiv pentru care a şi fost trimis în judecată.

Bărbatul nu s-a liniştit nici în timpul procesului, ameninţându-i pe judecători chiar în sala de judecată. „Dacă evadez sau voi fi eliberat, vă pedepsesc pe toți”, le-a spus omul. În final, a fost condamnat la detențiune pe viață și încarcerat în mai multe penitenciare din țară, inclusiv la Oradea.

Sursă foto: Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ULTIMA ORĂ Șefi noi la vremuri noi. Pe cine a numit Ilie Bolojan la conducerea Autorității Vamale / Ce MISIUNE clară le-a trasat premierul
16:47
Șefi noi la vremuri noi. Pe cine a numit Ilie Bolojan la conducerea Autorității Vamale / Ce MISIUNE clară le-a trasat premierul
AI AFLAT! Ștefan Popescu analizează MOMENTUL în care drona rusească a intrat în spațiul aerian românesc: „O foarte mare presiune la adresa statului român”
16:36
Ștefan Popescu analizează MOMENTUL în care drona rusească a intrat în spațiul aerian românesc: „O foarte mare presiune la adresa statului român”
ACTUALITATE Directorul general al ROMAERO, Bogdan Costaș, și-a dat DEMISIA. „Nu am primit niciun semnal de susținere”
16:24
Directorul general al ROMAERO, Bogdan Costaș, și-a dat DEMISIA. „Nu am primit niciun semnal de susținere”
AI AFLAT! Europa trece printr-o SCHIMBARE fundamentală, sub influența politicii Trump. Ștefan Popescu: „Tendințele radicale au devenit mainstream”
16:12
Europa trece printr-o SCHIMBARE fundamentală, sub influența politicii Trump. Ștefan Popescu: „Tendințele radicale au devenit mainstream”
JUSTIȚIE Anchetă DNA de amploare pentru evaziune fiscală. Prejudiciu de 18 milioane de lei, 4 percheziții în Capitală
16:11
Anchetă DNA de amploare pentru evaziune fiscală. Prejudiciu de 18 milioane de lei, 4 percheziții în Capitală
ULTIMA ORĂ Visarion Alexa, CONDAMNAT definitiv. Acuzații de agresiune sexuală de la o enoriașă / Preotul era cunoscut în spațiul public în momentul scandalului
15:58
Visarion Alexa, CONDAMNAT definitiv. Acuzații de agresiune sexuală de la o enoriașă / Preotul era cunoscut în spațiul public în momentul scandalului
Mediafax
Președintele PSD Iași face apel la parlamentarii USR și PNL să susțină plafonarea adaosului la alimente
Digi24
VIDEO Cunoscută cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket
Cancan.ro
Elevii din România care NU mai fac școală vinerea! Decizia bizară a intrat deja în vigoare
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Adevarul
Decizia care ar risca să ducă România în război cu Rusia. General: „E o problemă tehnică complexă, dar nu insurmontabilă”
Mediafax
Sindicatul din Guvern acuză intimidarea angajaţilor care au protestat
Click
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Parada luxului la Windsor. Kate a furat privirile cu tiara Prințesei Diana. Rochia "îndrăzneață" a Melaniei a iscat controverse
Digi24
Emmanuel și Brigitte Macron vor prezenta „dovezi științifice” că soția președintelui Franței este femeie
Cancan.ro
Toto Dumitrescu a primit mandat și poliția l-a încătușat, din nou! Raportul toxicologic schimbă TOTUL
Ce se întâmplă doctore
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
observatornews.ro
Polonia confirmă: Casa lovită de un avion F-16 sau F-35. De ce nu a explodat racheta de 850.000 de euro
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Educatoarea creșei din Timișoara, unde un copil de doar un an a murit, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. De ce este acuzată femeia
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Confuzia șoferilor la trecerea de pietoni: Oprești dacă pietonul e pe sensul opus?
Descopera.ro
Un sunet cutremurător a fost detectat în spațiul cosmic
Capital.ro
Tragedie în lumea actoriei. Hollywood-ul pierde un mare actor. S-a stins la doar 46 de ani
Evz.ro
Război în lumea manelelor! Tzancă Uraganu face acuzații grave
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
Laura Cosoi, fericită pentru noua etapă din viața ei: „Dau naștere celui de-al cincilea copil al meu.”
RadioImpuls
Adevărul dureros spus cu voce tremurând: "Mi-a luat mult timp să accept". Priscilla Presley, despre momentul când și-a pierdut fiica. Cea mai grea CONFESIUNE a vieții sale: "Ore întregi am așteptat, sperând și rugându-ne, până când a venit doctorul"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Cum au evoluat șopârlele australiene pentru a scăpa de incendii
EXTERNE Două RAFINĂRII din Rusia au fost atacate de drone ucrainene. Autoritățile: „Analizăm amploarea pagubelor”
16:46
Două RAFINĂRII din Rusia au fost atacate de drone ucrainene. Autoritățile: „Analizăm amploarea pagubelor”
VIDEO EXCLUSIV Președintele francez, în CRIZĂ de legitimitate. Ștefan Popescu: ”Macron nu se va mai putea reprezenta”
16:33
Președintele francez, în CRIZĂ de legitimitate. Ștefan Popescu: ”Macron nu se va mai putea reprezenta”
VIDEO Ștefan Popescu: „Trebuia să se dea un comunicat de condamnare a uciderii lui Charlie Kirk. A fost o GREȘEALĂ a României”
16:11
Ștefan Popescu: „Trebuia să se dea un comunicat de condamnare a uciderii lui Charlie Kirk. A fost o GREȘEALĂ a României”
COMUNICAT Impactul economic al Philip Morris International în UE. Investiții în inovație, joburi și reziliență industrială pentru un viitor fără fum (P)
16:05
Impactul economic al Philip Morris International în UE. Investiții în inovație, joburi și reziliență industrială pentru un viitor fără fum (P)
EXTERNE Trump și premierul britanic au semnat „Acordul de Prosperitate Tehnologică”: „Este un plan pentru a CÂȘTIGA această nouă eră împreună”
16:03
Trump și premierul britanic au semnat „Acordul de Prosperitate Tehnologică”: „Este un plan pentru a CÂȘTIGA această nouă eră împreună”
VIDEO Ștefan Popescu: „Mă îngrijorează TĂCEREA Statelor Unite în privința României”
16:00
Ștefan Popescu: „Mă îngrijorează TĂCEREA Statelor Unite în privința României”