Unul dintre cei mai feroce criminali în serie din România ar putea fi eliberat. Decizia ar putea fi luată, în condițiile în care Tribunalul Bihor a admis, miercuri, cererea bărbatului și i-a înlocuit pedeapsa detențiunii pe viață cu 25 de ani de închisoare, pe care i-a și executat deja.

Criminalul ar fi cerut de mai multe ori schimbarea încadrării pedepsei, dar s-a lovit mereu, până acum, de decizia instanțelor care atrăgeau atenția că Sütő Ferenc rămâne un pericol public, date fiind antecedentele sale care aduceau o stare de pericol.

Potrivit informațiilor Bihoreanul.ro, Vechiul Cod penal, sub imperiul căruia criminalul a fost condamnat, prevede expres că, dacă un condamnat la detențiune pe viață, împlinește 60 de ani în timpul executării pedepsei, aceasta se transformă automat în 25 de ani de închisoare.

Criminalul care a ucis patru oameni vrea să fie liber

Criminalul în cauză se numeşte Sütő Ferenc, are 60 ani şi este din satul Ser, comuna Bogdand, județul Satu Mare.

Acesta a ucis patru oameni, iar apoi și-a făcut o „listă neagră” cu alte 17 nume pe care le-ar fi dorit moarte. Cu toate aceste antecedente extrem de periculoase în CV-ul lui, acum bărbatul este la un pas de libertate, potrivit Bihoreanul.ro.

Sütő Ferenc a împlinit recent 60 de ani, iar instanța a fost obligată să-i transforme pedeapsa în una cu termen

Pentru că a executat deja cei 25 de ani, pedeapsa este ca şi ispășită. Noul Cod penal, intrat în vigoare în 2014, prevede că limita de vârstă pentru detențiunea pe viață a crescut de la 60 la 65 de ani, iar înlocuirea pedepsei nu mai este automată.

În această situație, Judecătorii decid, de la caz la caz, dacă o transformă în 30 de ani de închisoare și numai dacă apreciază că persoana nu mai reprezintă un pericol. În concret, dacă ar fi fost condamnat după legea actuală, Sütő Ferenc nu ar fi ieșit automat după 25 de ani.

„Dacă evadez sau voi fi eliberat, vă pedepsesc pe toți”

În fața procurorilor, Sütő Ferenc și-a recunoscut toate faptele, iar expertiza psihiatrică a arătat că are tulburări de personalitate de tip antisocial, dar discernământul îi era intact, motiv pentru care a şi fost trimis în judecată.

Bărbatul nu s-a liniştit nici în timpul procesului, ameninţându-i pe judecători chiar în sala de judecată. „Dacă evadez sau voi fi eliberat, vă pedepsesc pe toți”, le-a spus omul. În final, a fost condamnat la detențiune pe viață și încarcerat în mai multe penitenciare din țară, inclusiv la Oradea.

Sursă foto: Gândul

