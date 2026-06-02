Prima pagină » Actualitate » Cum a ajuns un Pokemon pe tavanul unei biserici din Toledo, acum aproape 20 de ani

Cum a ajuns un Pokemon pe tavanul unei biserici din Toledo, acum aproape 20 de ani

Cum a ajuns un Pokemon pe tavanul unei biserici din Toledo, acum aproape 20 de ani
Cum a ajuns un Pokemon pe tavanul unei biserici din Toledo
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

O biserică din Toledo „ascunde” în arhitectura sa un element inedit. Este vorba despre un Pokemon care „s-a lipit” de tavan și acum reprezintă o notă distinctă în peisaj.

Nu se știe cu exactitate cum a ajuns acel Pokemon acolo.

Mănăstirea San Juan de los Reyes, simbolul orașului Toledo

Toledo este printre cele mai frumoase orașe din Spania. În acest loc, istoria și arhitectura și-au dat mâna și au format câteva câteva opere impresionante, cum sunt Alcázarul, Catedrala, Moscheea Cristo de la Luz sau Biserica Santo Tomé. O altă „bijuterie” care nu trebuie ratată este Mănăstirea și biserica San Juan de los Reyes.

Mănăstirea San Juan de los Reyes, simbolul orașului Toledo / Sursa FOTO: Envato

Mănăstirea San Juan de los Reyes, simbolul orașului Toledo / Sursa FOTO: Envato

Acest spectaculos ansamblu gotic ascunde un element neașteptat și modern în interiorul său.

San Juan de los Reyes a fost construită la ordinul regilor catolici pentru a comemora victoria din bătălia de la Toro, în 1476. Lucrările au început în 1477 sub conducerea arhitecților Juan Guas și Enrique Egas. A rezultat un ansamblu magnific în stil gotic hispano-flamand. Ulterior, au fost adăugate și elemente baroce și neogotice.

Clădirea în sine impresionează prin claustrul său cu două niveluri, înconjurat de grădini, un spațiu liniștit care te poartă înapoi în timp. Biserica are capele laterale, toate acoperite de bolți stelate. La toate acestea se adaugă sculpturi și picturi religioase importante, precum și o bogată decorațiune heraldică.

Exteriorul are pinacli verticali ce amintesc de un catafalc funerar. De altfel, locul a fost conceput inițial ca necropolă pentru Regina Isabela I a Castiliei și Regele Ferdinand al II-lea al Aragonului. În cele din urmă, aceștia aveau să fie înmormântați în capela regală din Granada.

Un pokemon pe tavanul bisericii

De aproape 20 de ani, în interiorul bisericii, printre vitralii, opere de artă și imagini religioase, se poate observa, privind tavanul, și un element care contrastează total cu decorul istoric. Este vorba despre un balon cu Pikachu, aproape dezumflat, care se află acolo de două decenii.

Balonul cu Pikachu, pe tavanul bisericii Regilor Catolici / Sursa FOTO: X

Balonul cu Pikachu, pe tavanul bisericii Regilor Catolici / Sursa FOTO: X

Nu se știe precis cum a ajuns acolo, dar cea mai răspândită teorie arată că, în 2007, un copil a intrat în biserică ținând în mână un balon, pe care l-a scăpat, din greșeală. Umplut cu heliu, celebrul Pokemon s-a ridicat până la bolta clădirii, unde a rămas blocat pe tavan. Chiar și dezumflat, a rezistat în mod surprinzător trecerii timpului, devenind parte distinctă a arhitecturii locului.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Tranzacție uriașă pe piața jocurilor video: POKEMON Go se vinde cu 3,5 miliarde de dolari!

Top 10 trenduri din Orient care au cucerit Occidentul în ultimii 10 ani: De la ciocolata Dubai și Pokemon GO la păpușile Labubu

Recomandarea video

Mediafax
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
Digi24
Reacția Kremlinului după ce președintele Dan a reconfirmat că drona de la Galați era rusească
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
Ce urmează după expulzarea consulului rus. Un analist de politică externă explică pașii diplomatici pe care îi poate face România
Mediafax
Rusia despre explozia de la Galați: „O dronă rusească făcea praf blocul”
Click
S-a mutat într-un bloc nou și a avut un șoc! Cum au reușit vecinii să îl scoată din minți: „Nesimțirea este la cote maxime”
Digi24
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
Cancan.ro
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce ne cere Kremlinul
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mii de șoferi riscă suspendarea permisului pentru amenzile neplătite. Guvernul pregătește o nouă sancțiune automată
Descopera.ro
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
Cel mai mare accelerator de particule din lume a făcut o descoperire care ar putea revoluționa fizica
RĂZBOI Bloomberg: Oficialii ruși îl avertizează pe Putin că economia Federației Ruse nu mai poate susține războiul împotriva Ucrainei
09:47
Bloomberg: Oficialii ruși îl avertizează pe Putin că economia Federației Ruse nu mai poate susține războiul împotriva Ucrainei
FLASH NEWS Hezbollah a lansat noi atacuri cu rachete asupra Israelului, la scurt timp după ce Trump a anunțat o posibilă încetare a confruntărilor
09:12
Hezbollah a lansat noi atacuri cu rachete asupra Israelului, la scurt timp după ce Trump a anunțat o posibilă încetare a confruntărilor
APĂRARE Elicoptere Black Hawk și Apache, relocate din Grecia în România. Bucureștiul, punctul-cheie pe coridorul militar din sud-estul Europei
08:44
Elicoptere Black Hawk și Apache, relocate din Grecia în România. Bucureștiul, punctul-cheie pe coridorul militar din sud-estul Europei
FOTO Codruț din Vatra Hudești a găsit o mare comoară. Ce este acest obiect descoperit din greșeală, pe ulița unui sat din Botoșani
08:37
Codruț din Vatra Hudești a găsit o mare comoară. Ce este acest obiect descoperit din greșeală, pe ulița unui sat din Botoșani
BANI Cât te costă să organizezi un botez cu 75 de invitați în 2026. Care sunt cheltuielile ascunse și la ce sumă finală ajungi?
08:20
Cât te costă să organizezi un botez cu 75 de invitați în 2026. Care sunt cheltuielile ascunse și la ce sumă finală ajungi?
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.559. Rusia a lovit Kievul cu rachete și drone. Explozii și o coloană mare de fum în oraș
08:12
Război în Ucraina, ziua 1.559. Rusia a lovit Kievul cu rachete și drone. Explozii și o coloană mare de fum în oraș

Cele mai noi

Trimite acest link pe