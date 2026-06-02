Cum a ajuns un Pokemon pe tavanul unei biserici din Toledo, acum aproape 20 de ani

O biserică din Toledo „ascunde” în arhitectura sa un element inedit. Este vorba despre un Pokemon care „s-a lipit” de tavan și acum reprezintă o notă distinctă în peisaj.

Nu se știe cu exactitate cum a ajuns acel Pokemon acolo.

Mănăstirea San Juan de los Reyes, simbolul orașului Toledo

Toledo este printre cele mai frumoase orașe din Spania. În acest loc, istoria și arhitectura și-au dat mâna și au format câteva câteva opere impresionante, cum sunt Alcázarul, Catedrala, Moscheea Cristo de la Luz sau Biserica Santo Tomé. O altă „bijuterie” care nu trebuie ratată este Mănăstirea și biserica San Juan de los Reyes.

Acest spectaculos ansamblu gotic ascunde un element neașteptat și modern în interiorul său.

San Juan de los Reyes a fost construită la ordinul regilor catolici pentru a comemora victoria din bătălia de la Toro, în 1476. Lucrările au început în 1477 sub conducerea arhitecților Juan Guas și Enrique Egas. A rezultat un ansamblu magnific în stil gotic hispano-flamand. Ulterior, au fost adăugate și elemente baroce și neogotice.

Clădirea în sine impresionează prin claustrul său cu două niveluri, înconjurat de grădini, un spațiu liniștit care te poartă înapoi în timp. Biserica are capele laterale, toate acoperite de bolți stelate. La toate acestea se adaugă sculpturi și picturi religioase importante, precum și o bogată decorațiune heraldică.

Exteriorul are pinacli verticali ce amintesc de un catafalc funerar. De altfel, locul a fost conceput inițial ca necropolă pentru Regina Isabela I a Castiliei și Regele Ferdinand al II-lea al Aragonului. În cele din urmă, aceștia aveau să fie înmormântați în capela regală din Granada.

Un pokemon pe tavanul bisericii

De aproape 20 de ani, în interiorul bisericii, printre vitralii, opere de artă și imagini religioase, se poate observa, privind tavanul, și un element care contrastează total cu decorul istoric. Este vorba despre un balon cu Pikachu, aproape dezumflat, care se află acolo de două decenii.

Nu se știe precis cum a ajuns acolo, dar cea mai răspândită teorie arată că, în 2007, un copil a intrat în biserică ținând în mână un balon, pe care l-a scăpat, din greșeală. Umplut cu heliu, celebrul Pokemon s-a ridicat până la bolta clădirii, unde a rămas blocat pe tavan. Chiar și dezumflat, a rezistat în mod surprinzător trecerii timpului, devenind parte distinctă a arhitecturii locului.

