Codruț din Vatra Hudești a găsit o mare comoară. Ce este acest obiect descoperit din greșeală, pe ulița unui sat din Botoșani.

O descoperire uluitoare a atras atenția unei familii din satul Vatra, comuna Hudești, din județul Botoșani, scrie glasulnordului.ro.

Un obiect bizar a fost găsit pe un drum local, în zona unde recent s-au desfășurat lucrări de nivelare cu utilaje grele.

Codruț Bărbazan David, un adolescent de 17 ani, aflat în drum spre casă de la școală, a obervat un obiect ciudat, cu aspect mineralizat, parțial acoperit de pietriș. Obiectul a fost ridicat cu grijă și curățat superficial cu apă, moment în care au devenit vizibile structuri asemănătoare unor reliefuri osoase.

Lungime: ~15 cm

Lățime: ~7 cm

Greutate: ~2,50 kg

Aspect: fragment mineralizat, cu textură osoasă/pietrificată, cu striații și cavități

Ar putea fi vorba de Mammuthus primigenius

După curățare, familia a luat legătura cu specialiștii din zonă. Obiectul a fost fotografiat și transmis către instituții de profil din Botoșani pentru o evaluare preliminară.

Potrivit unei expertize inițiale, obiectul ar putea fi un fragment de molar de mamut (probabil Mammuthus primigenius), specie care a trăit în perioada Pleistocenului, acum aproximativ 10.000 – 12.000 de ani în regiunea Europei de Est.

Zona Hudești are un context geologic foarte interesant. În apropiere de valea Prutului, sedimentele aduse de apă de-a lungul mileniilor au „îngropat” și conservat resturi ale faunei preistorice.

În urmă cu zeci de mii de ani, regiunea era populată de animale mari precum mamuți lânoși, rinoceri lânoși și bizoni primitivi.

Resturile au fost de multe ori acoperite rapid de nisip și pietriș și astfel s-au fosilizat parțial.

Intervențiile cu buldozerul pot scoate la iveală straturi mai vechi de sol, care nu au mai fost expuse de mii de ani.

Asemenea obiecte pot oferi informații valoroase despre fauna preistorică din nordul Moldovei, migrația mamiferelor mari în Europa de Est, schimbările climatice din era glaciară, vechimea sedimentelor din zona Prutului.

Descoperirea din Vatra, Hudești, este una cu mare potențial științific. După confirmarea științifică a specialiștilor, obiectul ar putea deveni parte din patrimoniul natural al județului Botoșani.

