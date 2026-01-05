Prima pagină » Actualitate » Cum a fost 2025 pentru Florin Zamfirescu. ”A fost un an foarte urât, foarte urât”

05 ian. 2026, 11:30, Actualitate
Actorul Florin Zamfirescu, în vârstă de 76 de ani, a explicat cum a fost pentru el anul care tocmai s-a încheiat. ”A fost un an foarte urât, foarte urât”, a afirmat acesta.

Florin Zamfirescu este unul dintre cei mai de succes actori români. În anul 1967 a intrat pe primul loc la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografie Ion Luca Caragiale din București la Facultatea “Arta Actorului”, clasa profesor Constantin Moruzan, absolvind-o 1971 ca șef de promoție. A fost rector al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București.

În plan personal, Florin Zamfirescu formează un cuplu în prezent cu Daciana Toma, de profesie medic. Însă, anterior, Florin Zamfirescu a mai fost căsătorit de trei ori, ultima oară cu actrița Cătălina Mustață. Mariajul lor a durat 20 de ani, cei doi divorțând în anul 2012. Artistul are doi copii, Vlad și Ștefana, care l-au făcut bunic.

Florin Zamfirecu a mărturisit, pentru spynews.ro, că anul 2025 a fost pentru el unul nu prea plăcut. Actorul a vorbit despre experiențele sale, dar și despre ceea ce se întâmplă în societate.

Cum a fost 2025 pentru Florin Zamfirescu. ”Trăim o perioadă de apocalipsă, eu așa simt”

”Pentru mine a fost un an foarte urât, foarte urât. Sigur că au fost și lucruri bune, dar simt că toți mergem în declin. Suntem într-o prăbușire controlată sau necontrolată. Nu am amintiri bune despre acest an. S-au petrecut și se petrec lucruri care pe mine mă înspăimântă și mă fac să privesc viitorul cu teamă”, a declarat Florin Zamfirescu.

”Inflația crește, viața se scumpește din ce în ce mai mult, oamenii sunt tot mai disperați. Nu mai vorbesc de faptul că, pentru unii dintre noi, anii trec odată cu bătrânețea, iar capacitatea de rezistență este mai mică. Nu mai există prietenii, nu mai există nimic. Uitați-vă la cântecele care se lansează, sunt un halou de disperare și lipsă de bun gust. Nu mai ai ce să înveți, nu mai ai unde să mergi. Spectacolele, cu rare excepții, sunt infestate de vulgaritate și prost gust. Oamenii nu mai citesc”, a adăugat acesta.

”Parcă toți simt nevoia să se împibgă, să își facă loc, să se ridice deasupra într-o ladă de gunoi în care ne scufundăm cu toții. Trăim o perioadă de apocalipsă, eu așa simt. Mă uit la tineri, la copii, la nepoții mei, nu știu ce așteaptă, unde se vor duce, cum se vor descurca. Toate sunt făcute, parcă, împotriva omului. Educația a început să dispară”, a încheiat actorul.

