Prima pagină » Actualitate » Cum a fost anul 2025 pentru Andreea Tonciu. ”La capitolul bani nu prea a fost bine”

Cum a fost anul 2025 pentru Andreea Tonciu. ”La capitolul bani nu prea a fost bine”

18 dec. 2025, 14:30, Actualitate
Cum a fost anul 2025 pentru Andreea Tonciu. ”La capitolul bani nu prea a fost bine”
Galerie Foto 15
Cum a fost anul 2025 pentru Andreea Tonciu

Andreea Tonciu, în vârstă de 37 de ani, a spus cum a fost anul 2025 pentru ea. ”La capitolul bani nu prea a fost bine, mă refer la faptul că nu a fost bine pentru mine”, a spus aceasta.

Andreea Tonciu este căsătorită cu Daniel Niculescu, împreună cu care are o fetiță pe nume Rebecca. Andreea Tonciu și Daniel Niculescu au fost cununați de cuplul Anamaria Prodan-Laurențiu Reghecampf.

La sfârșit de 2025, Andreea Tonciu a spus cum a fost acest an pentru ea. Bruneta a afirmat că proiectele nu au mai fost la fel de multe ca în trecut, astfel că câștigurile pe care le-a avut nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor ei.

Cum a fost anul 2025 pentru Andreea Tonciu. ”Am magnet la bani, doar că în acest an nu prea am avut proiecte atât de multe pe cât mi-aș fi dorit eu”

”Anul ăsta a fost foarte bun, extrem de bun, nici nu mă așteptam să fie atât de bun. La capitolul bani nu prea a fost bine, mă refer la faptul că nu a fost bine pentru mine. Nu prea am produs eu îndeajuns, eu personal”, a mărturisit Andreea Tonciu pentru spynews.ro.

”Eu sunt foarte norocoasă, am magnet la bani, doar că în acest an nu prea am avut proiecte atât de multe pe cât mi-aș fi dorit eu, dar sunt și foarte scumpă. Lumea a început să se vândă pe bani puțini, iar eu sunt scumpă”, a mai spus aceasta.

Recomandarea video

Citește și

INFRASTRUCTURĂ Undă verde pentru noul terminal al Aeroportului Craiova. Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor: „Îmbunătățim conectivitatea regională”
15:16
Undă verde pentru noul terminal al Aeroportului Craiova. Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor: „Îmbunătățim conectivitatea regională”
ACTUALITATE Ce calificare înaltă trebuie să aibă un ADEVĂRAT administrator de bloc
15:14
Ce calificare înaltă trebuie să aibă un ADEVĂRAT administrator de bloc
ULTIMA ORĂ Primele declarații ale nepoatei Rodicăi Stănoiu cu privire la acuzațiile aduse iubitului fostei ministre
15:12
Primele declarații ale nepoatei Rodicăi Stănoiu cu privire la acuzațiile aduse iubitului fostei ministre
EXCLUSIV Probleme în tabăra #Rezist din Justiție. 3 “eroi” din vitrina Recorder s-au încăierat. „Eroina” Raluca Moroșanu s-a plâns că „eroina” Panioglu a făcut-o „analfabetă”. Între ele, un judecător bătut: “asta înseamnă că trebuie să-mi dai cu dosarul in cap?!” Gândul publică documentele
15:08
Probleme în tabăra #Rezist din Justiție. 3 “eroi” din vitrina Recorder s-au încăierat. „Eroina” Raluca Moroșanu s-a plâns că „eroina” Panioglu a făcut-o „analfabetă”. Între ele, un judecător bătut: “asta înseamnă că trebuie să-mi dai cu dosarul in cap?!” Gândul publică documentele
ULTIMA ORĂ BNS acuză Guvernul Bolojan că „încalcă legea și mecanismul de stabilire agreat”: „Decizia ticăloasă a coaliției de guvernare”
15:02
BNS acuză Guvernul Bolojan că „încalcă legea și mecanismul de stabilire agreat”: „Decizia ticăloasă a coaliției de guvernare”
ACTUALITATE Poveste incredibilă din sudul Italiei. O reclamă la un restaurant a dus la destrămarea unui cuplu
14:45
Poveste incredibilă din sudul Italiei. O reclamă la un restaurant a dus la destrămarea unui cuplu
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Digi24
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
Cancan.ro
Cu câți bani l-a convins Antena 1 pe Gabi Tamaș să participe la Survivor 2026. Câștigătorul Asia Express și-a dat demisia de la job, pentru a pleca în Dominicană
Prosport.ro
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
Adevarul
De ce nu a fost invitată România la întâlnirea „greilor” NATO, de la Berlin. „Ne-am făcut-o singuri”
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și reacția lui Viktor Orban
Cancan.ro
Scenă incredibilă la INML! Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat categoric de medicii legiști
Ce se întâmplă doctore
Vremea se schimbă radical înainte de sărbători! Care sunt zonele în care va ninge abundent de Crăciun
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Ce înseamnă chiptuning făcut corect? Dragoș Stăcescu explică fenomenul la „Podcast cu Prioritate” #88 by ProMotor

Cele mai noi