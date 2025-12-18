Cum a fost anul 2025 pentru Andreea Tonciu. ”La capitolul bani nu prea a fost bine”

Andreea Tonciu, în vârstă de 37 de ani, a spus cum a fost anul 2025 pentru ea. ”La capitolul bani nu prea a fost bine, mă refer la faptul că nu a fost bine pentru mine”, a spus aceasta.



Andreea Tonciu este căsătorită cu Daniel Niculescu, împreună cu care are o fetiță pe nume Rebecca. Andreea Tonciu și Daniel Niculescu au fost cununați de cuplul Anamaria Prodan-Laurențiu Reghecampf.

La sfârșit de 2025, Andreea Tonciu a spus cum a fost acest an pentru ea. Bruneta a afirmat că proiectele nu au mai fost la fel de multe ca în trecut, astfel că câștigurile pe care le-a avut nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor ei.

Cum a fost anul 2025 pentru Andreea Tonciu. ”Am magnet la bani, doar că în acest an nu prea am avut proiecte atât de multe pe cât mi-aș fi dorit eu”

”Anul ăsta a fost foarte bun, extrem de bun, nici nu mă așteptam să fie atât de bun. La capitolul bani nu prea a fost bine, mă refer la faptul că nu a fost bine pentru mine. Nu prea am produs eu îndeajuns, eu personal”, a mărturisit Andreea Tonciu pentru spynews.ro.

”Eu sunt foarte norocoasă, am magnet la bani, doar că în acest an nu prea am avut proiecte atât de multe pe cât mi-aș fi dorit eu, dar sunt și foarte scumpă. Lumea a început să se vândă pe bani puțini, iar eu sunt scumpă”, a mai spus aceasta.