Prima pagină » Actualitate » Cum a pierdut Neymar la poker o bună parte din AVEREA de 1 miliard de dolari moștenită de la un necunoscut

Cum a pierdut Neymar la poker o bună parte din AVEREA de 1 miliard de dolari moștenită de la un necunoscut

Ruxandra Radulescu
16 sept. 2025, 19:29, Actualitate
Cum a pierdut Neymar la poker o bună parte din AVEREA de 1 miliard de dolari moștenită de la un necunoscut

Fotbalistul brazilian Neymar a luat parte la competiția de poker online Super Tuesday High Roller de la Campionatul Mondial PokerStars, unde a jucat împotriva celor mai cunoscuți profesioniști din domeniu. Mijlocașul de la Santos s-a clasat pe ultimul loc și a pierdut o sumă considerabilă de bani. 

Mijlocașul de la Santos, brazilianul Neymar, 33 de ani, a intrat în competiția de poker online, Super Tuesday High Roller de la Campionatul Mondial PokerStars, alături de profesioniști ai poker-ului, pentru o miză de 186.434 dolari.

Neymar nu a putut face față unor jucători profesioniști de poker și a părăsit, după scurt timp, masa finală. Starul de la Santos s-a clasat pe locul 7.

Fotbalistul a intrat în competiție cu cele mai puține jetoane. Neymar avea o treime din jetoanele deținute din liderul jocului.

După două zile în competiția de poker, Neymar a reuşit să ia acasă 26.111 de dolari, după ce a investit 10.300 de dolari.

Neymar și-a exprimat în repetate rânduri pasiunea pentru poker și a vorbit despre planurile sale de a juca profesionist după ce se va retrage din fotbal.

Neymar ar urma să moștenească aproape un miliard de dolari

Neymar este unul dintre cei mai bine cotați fotbaliști, cu o avere estimată la 350 de milioane de euro, care ar urma să crească în perioada următoare.

Un afacerist brazilian i-ar fi lăsat moștenire lui Neymar o avere fabuloasă în valoare de 980 de milioane de dolari. Nu se cunoaște ce anume l-a determinat pe bogătaș să-i lase averea fotbalistului și nici dacă între cei doi ar exista vreo relație de rudenie, prietenie, sau dacă s-au întâlnit vreodată.

Afaceristul, care a decedat în primăvară, a trecut în testamentul său, publicat de presa braziliană, că-i lasă întreaga avere lui Neymar pentru că ”îl admiră pentru legătura sa strânsă cu familia, în special cu tatăl lui, care-i reamintește de relația pe care el a avut-o cu părintele său”. Milionarul nu are alți moștenitori.

Instanța din Brazilia urmează să stabilească dacă testamentul poate fi validat.

FOTO: Profimedia

Recomandarea autorului:

Citește și

POLITICĂ Ilie Bolojan, insensibil la oda lui Gabriel Liiceanu, care îl compara cu „Moise”: „Nu descrierea este importantă”
22:14
Ilie Bolojan, insensibil la oda lui Gabriel Liiceanu, care îl compara cu „Moise”: „Nu descrierea este importantă”
VIDEO De ce o treime dintre români nu reușesc să își ia toate zilele de CONCEDIU la care au dreptul. Unii pleacă în vacanță o dată pe an, doar vara
22:09
De ce o treime dintre români nu reușesc să își ia toate zilele de CONCEDIU la care au dreptul. Unii pleacă în vacanță o dată pe an, doar vara
POLITICĂ Ilie Bolojan, cinic cu privire la concedierea bugetarilor: „Nimeni nu e fericit. Măcar să nu o faci degeaba, ar însemna să îți bați joc”
21:58
Ilie Bolojan, cinic cu privire la concedierea bugetarilor: „Nimeni nu e fericit. Măcar să nu o faci degeaba, ar însemna să îți bați joc”
ACTUALITATE Ilie Bolojan recunoaște că reformele de austeritate sunt un EȘEC: „Nu putem închide cu un deficit sub 8% cu toate măsurile pe care le-am luat”
21:42
Ilie Bolojan recunoaște că reformele de austeritate sunt un EȘEC: „Nu putem închide cu un deficit sub 8% cu toate măsurile pe care le-am luat”
ULTIMA ORĂ Bolojan: România plătește 11 miliarde de euro pe dobânzi în 2025, cât autostrada Moldovei
21:41
Bolojan: România plătește 11 miliarde de euro pe dobânzi în 2025, cât autostrada Moldovei
JUSTIȚIE Alex Florența contracarează criticile lui Nicușor Dan, legate de managementul PÎCCJ: „În acest an avem cel mai mare coeficient de fermitate”
21:25
Alex Florența contracarează criticile lui Nicușor Dan, legate de managementul PÎCCJ: „În acest an avem cel mai mare coeficient de fermitate”
Mediafax
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost prins: era căutat după ce a fugit de la locul accidentului
Digi24
Cine e „escrocul de pe Tinder”, care a fost arestat pe un aeroport din Georgia, la cererea Interpol
Cancan.ro
Primele imagini de la încătușarea lui Toto Dumitrescu! Cum a fost săltat de acasă
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Companiile preferă „angajații maturi, cu rate și copii”. Tinerii români, în topul șomajului european: „Nu vrem să fim sclavi pe plantație”
Mediafax
Procurorii au mers pe urmele candidaturii lui Călin Georgescu. Cum a plănuit candidatura și „rețeaua de suport”
Click
Victor Ponta, confesiuni despre divorțul cu Daciana Sârbu. Regretul care îl macină pe fostul premier: „Îmi doresc ca...”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Maria a murit în mod tragic, în urmă cu 41 de ani. Acum, un bărbat și-a mărturisit fapta, iar poliția este surprinsă de un detaliu
Digi24
Cum e organizată apărarea antiaeriană a NATO în Europa și cât de eficientă e în respingerea dronelor rusești
Cancan.ro
BREAKING | Toto Dumitrescu a fost prins de Poliția Română! Ce urmează acum
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
observatornews.ro
Planul lui Iohannis pentru a nu plăti ANAF 1 milion de euro, bani câştigaţi ilegal din chirii
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Ce au descoperit anchetatorii în sângele lui Toto Dumitrescu. Fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu a fost găsit după două zile de căutări: „M-am speriat”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prețul unei Dacia Duster cu GPL și 100.000 km
Descopera.ro
„Extratereștrii au declanșat viața pe Pământ”: adevăr sau ficțiune?
Capital.ro
Călin Georgescu are două noi dosare penale. De ce este acuzat fostul candidat la președinție
Evz.ro
Cum arată Cliff House, cea mai periculoasă casă din lume
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
Ce spune Nicușor Dan cu privire la SPP-istul care a întors privirile domnișoarelor. Mai este sau nu în slujba edilului?
RadioImpuls
Unde a dispărut SPP-istul lui Nicușor Dan? De ce nu a mai fost văzut Ionuț, tânărul care a pus româncele pe jar, alături de președintele României: „E o persoană foarte profesionistă și foarte pozitivă”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Statui colosale ale faraonilor și sfinxi misterioși, scoși din apele de lângă Alexandria
GUVERN Bolojan, replică pentru Nicușor Dan, după ce i-a promis că nu crește TVA: A rezultat că nu este posibilă o corecție fiscală fără creșterea de TVA
22:09
Bolojan, replică pentru Nicușor Dan, după ce i-a promis că nu crește TVA: A rezultat că nu este posibilă o corecție fiscală fără creșterea de TVA
ULTIMA ORĂ Scandal pe alegerile din Capitală înainte să înceapă: AUR a depus plângere la Parchet și AEP pentru depășirea termenul de organizare a alegerilor
22:04
Scandal pe alegerile din Capitală înainte să înceapă: AUR a depus plângere la Parchet și AEP pentru depășirea termenul de organizare a alegerilor
EMISIUNI Marius Tucă Show începe miercuri, 17 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Călin Popescu Tăriceanu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 17 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Călin Popescu Tăriceanu
GUVERN Bolojan: Nu folosesc demisia ca o formă de presiune. Premierul dă vina pe așa numitele știri care apar câteodată
21:58
Bolojan: Nu folosesc demisia ca o formă de presiune. Premierul dă vina pe așa numitele știri care apar câteodată
VIDEO Armata israeliană prezintă imagini cu asaltul tancurilor în GAZA /UE avertizează Israelul din cauza situației umanitare
21:46
Armata israeliană prezintă imagini cu asaltul tancurilor în GAZA /UE avertizează Israelul din cauza situației umanitare
VIDEO Victor Ponta: „Sunt șocat că niciun reprezentant al României nu a transmis vreun mesaj în legătură cu asasinatul lui Charlie Kirk”
21:34
Victor Ponta: „Sunt șocat că niciun reprezentant al României nu a transmis vreun mesaj în legătură cu asasinatul lui Charlie Kirk”