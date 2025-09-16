Cum a pierdut Neymar la poker o bună parte din AVEREA de 1 miliard de dolari moștenită de la un necunoscut

Fotbalistul brazilian Neymar a luat parte la competiția de poker online Super Tuesday High Roller de la Campionatul Mondial PokerStars, unde a jucat împotriva celor mai cunoscuți profesioniști din domeniu. Mijlocașul de la Santos s-a clasat pe ultimul loc și a pierdut o sumă considerabilă de bani.

Mijlocașul de la Santos, brazilianul Neymar, 33 de ani, a intrat în competiția de poker online, Super Tuesday High Roller de la Campionatul Mondial PokerStars, alături de profesioniști ai poker-ului, pentru o miză de 186.434 dolari.

Neymar nu a putut face față unor jucători profesioniști de poker și a părăsit, după scurt timp, masa finală. Starul de la Santos s-a clasat pe locul 7.

Fotbalistul a intrat în competiție cu cele mai puține jetoane. Neymar avea o treime din jetoanele deținute din liderul jocului.

După două zile în competiția de poker, Neymar a reuşit să ia acasă 26.111 de dolari, după ce a investit 10.300 de dolari.

Neymar și-a exprimat în repetate rânduri pasiunea pentru poker și a vorbit despre planurile sale de a juca profesionist după ce se va retrage din fotbal.

Neymar ar urma să moștenească aproape un miliard de dolari

Neymar este unul dintre cei mai bine cotați fotbaliști, cu o avere estimată la 350 de milioane de euro, care ar urma să crească în perioada următoare.

Un afacerist brazilian i-ar fi lăsat moștenire lui Neymar o avere fabuloasă în valoare de 980 de milioane de dolari. Nu se cunoaște ce anume l-a determinat pe bogătaș să-i lase averea fotbalistului și nici dacă între cei doi ar exista vreo relație de rudenie, prietenie, sau dacă s-au întâlnit vreodată.

Afaceristul, care a decedat în primăvară, a trecut în testamentul său, publicat de presa braziliană, că-i lasă întreaga avere lui Neymar pentru că ”îl admiră pentru legătura sa strânsă cu familia, în special cu tatăl lui, care-i reamintește de relația pe care el a avut-o cu părintele său”. Milionarul nu are alți moștenitori.

Instanța din Brazilia urmează să stabilească dacă testamentul poate fi validat.

FOTO: Profimedia

