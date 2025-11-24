Prima pagină » Actualitate » Cum a răspuns Oana Gheorghiu la întrebarea Gândul despre ce o recomandă pentru grupul de lucru care se ocupă de reforma companiilor de stat

Cum a răspuns Oana Gheorghiu la întrebarea Gândul despre ce o recomandă pentru grupul de lucru care se ocupă de reforma companiilor de stat

Bianca Dogaru
24 nov. 2025, 14:15, Actualitate
Cum a răspuns Oana Gheorghiu la întrebarea Gândul despre ce o recomandă pentru grupul de lucru care se ocupă de reforma companiilor de stat

În cadrul primei conferințe de presă pe care a susținut-o la Palatul Victoria, vicepremierul Oana Gheorghiu a fost întrebată de Gândul ce o recomandă pentru grupul de lucru care se ocupă de reforma companiilor de stat.

„Întrebarea mi se pare puțin ciudată. Mă recomandă niște proiecte pe care am reușit să le implementez. Cred că e nevoie de coordonare, asta are nevoie reforma în România. Un comitet de coordonare care să se uite la toate procesele care se întâmplă și să le cenntralizeze. Cred că asta am făcut bine în ultimii 15 ani și nu numai și cred că asta mă recomandă. Vom vedea rezultatele, dar sper ca acest management de proiect la care mă pricep aduce o contribuție. O reformă nu depinde doar de un singur om, e nevoie de o echipă,” a declarat Gheorghiu. 

