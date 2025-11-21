Dezvăluirile cu privire la salariile și bonusurile uriașe din ONG-ul fondat de actualul vicepremier Oana Gheorghiu și fosta sa colegă Carmen Uscatu, despre care Gândul a scris în exclusivitate, au provocat consternare în spațiul public. Într-un interviu la Europa Fm, co-fondatoarea Carmen Uscatu a încercat să explice aceste beneficii materiale uriașe, susținând că activitatea ONG-ului condus de ea și de Carmen Gheorghiu ar funcționa ca o corporație, deci ea și fosta sa colegă merită salarii de CEO. O inducere în eroare deliberată, căci statutul unui ONG diferă major de cel al unei companii care funcționează într-o economie concurențială, unde se luptă pentru câștigarea unei cote de piață și profit.

Mulți români s-au întrebat cum este posibil să se acorde salarii de 4.000-5.000 de euro net într-o organizație de caritate. Teoretic, „Dăruiește viață ”este o o organizație non-profit, preocupată de proiectele sale caritabile, dintre care cel mai vizibil este spitalul pediatric oncologic. Însă, organizația se poate lăuda cu venituri colosale în 2024 și cu un profit în creștere exponențială.

„Dăruiește Viață”, venituri în valoare de peste 62 milioane euro și profit în creștere de 358% în 2024

ONG-ul condus, până de curând, de Oana Gheorghiu – alături de Carmen Uscatu – a încheiat anul 2024 cu o creștere de profit de 358%.

Gândul a prezentat cifrele seci din situația financiară pe anul 2024 a Asociației „Dăruiește Viață”, publicată chiar pe site-ul ONG-ului. Documentul întocmit de KG AUDIT & ACCOUNTING SRL a fost semnat chiar de administratorul Carmen Uscatu (Detalii AICI).

Deși se află într-o dispută declarată cu colega sa după ce aceasta a acceptat funcția de viceprim-ministru în Guvernul Bolojan (Detalii AICI), Carmen Uscatu a apărat cu înverșunare, în fața jurnalistului Europa Fm Sebastian Zachmann, salariile fabuloase din această organizație non-guvernamentală.

„Nu e o surpriză că luăm salarii”

De remarcat că moderatorul dialogului nu s-a preocupat să-i pună invitatei întrebări incomode, deși Carmen Uscatu a făcut afirmații care induc în eroare, încercând să justifice nivelul salarial din ONG-ul a cărui co-fondatoare este. Astfel, aceasta a declarat fără nicio rezervă că munca în acest ONG este similar celei într-o corporație, o afirmație evident exagerată.

„Am avut aceleași salarii, 4.000 de euro. Această discuție am avut-o cu un sponsor mare. Căruia i-am spus că în contractul de sponsorizare vrem să trecem și cheltuielile administrative și de comunicare cum le avem trecute în toate rapoartele anuale. Nu e o surpriză că luăm salarii. Într-adevăr, probabil oamenii nu au stat atent să citească această plăcintă la pagina X, nu s-au gândit niciodată că plătim cheltuielile administrative. Am îântrebat sponsorul, vreți audituri, vreți rapoarte? Cine să facă aceste lucruri? Sunt oameni care muncesc cel puțin 8 ore pe zi ca să facă aceste lucruri. Un ONG funcționează ca o companie”, a explicat Carmen Uscatu la Europa Fm.

Un CEO ia mai mult de 4.000 de euro

În aceeași notă, invitata a încercat să justifice nivelul mare al salariilor față de nivelul veniturilor românilor de rând, arătând că un CEO ia mult mai mult lunar decât ea și fosta sa colegă.

E un salariu bazat pe muncă și poziția fiecăruia, în conformitate cu ceea ce se întâmplă pe piață. Un CEO i-a mult mai mult de atât. E un salariu care dacă ne uităm la proiect e unul care a generat, am și făcut lucrurile promise, a completat Uscatu.

