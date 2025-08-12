Prima pagină » Actualitate » Cum a reacționat un taximetrist din Londra, când a găsit pe bancheta din spate GEANTA de peste 115.000 de euro uitată de o femeie de afaceri din Dubai

12 aug. 2025, 19:42, Actualitate
O femeie din Dubai, proprietara unei firme de îmbrăcăminte și a unui hotel, și-a uitat pe bancheta din spate a unui taxi din Londra geanta de firmă, în valoare de peste 115.000 de euro.

Însă, femeia nu și-a imaginat niciodată că șoferul va depune toate eforturile pentru a-i returna prețiosul obiect, ceea ce s-a întâmplat a doua zi, la hotelul unde era cazată, potrivit Metro.co.uk.

Astfel, bărbatul a devenit un erou în Orientul Mijlociu, după ce femeia l-a lăudat că i-a returnat geanta marca Hermes, după un efort considerabil.

Dar pentru asta, taximetristul a dus o adevărată muncă de detectiv pentru a reuși să o găsească pe proprietară, pentru că în geanta neagră din piele de crocodil nu era niciun act de identitate sau alt document care să dezvăluie identitatea proprietarei.

„Am observat geanta pe bancheta din spate, după ce cursa a terminat. Am văzut imediat că nu e o geantă obișnuită”, spune el.

În interior, el a găsit doar o carte de vizită de la Dubai Mall și de acolo a pornit totul. A sunat la numărul de telefon de pe aceasta, în speranța că va obține o informație despre proprietara genții. Și… miracolul s-a întâmplat! A doua zi, șoferul a contactat-o pe femeie și i-a returnat geanta.

Femeia a filmat momentul și a postat clipul pe o rețea socială. Terry a fost răsplătit cu un bacșiș de 200 de lire sterline (aproximativ 230 de euro), și a fost invitat să petreacă o vacanță la hotelul femeii din Dubai.

Ulterior, afacerista a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, mulțumindu-i șoferului pentru onestitate.

„Este rar să întâlnești pe cineva cu o asemenea integritate și grijă sinceră față de ceilalți. Apreciez foarte mult efortul pe care l-ai depus și îți sunt extrem de recunoscătoare pentru gestul tău. Îți mulțumesc încă o dată că ai mers atât de departe — nu voi uita asta”, a scris aceasta.

De asemenea, ea a mulțumit Dubai Mall pentru că a facilitat legătura după ce bărbatul a contactat mall-ul când „nu a găsit niciun detaliu de contact în geantă,” moment în care „majoritatea oamenilor probabil s-ar fi dat bătuți”.

