Prima pagină » Actualitate » Cum a reușit o ucraineancă să primească peste 10.000 de euro de la stat. Escrocheria a trimis-o pentru 2 ani la închisoare

Cum a reușit o ucraineancă să primească peste 10.000 de euro de la stat. Escrocheria a trimis-o pentru 2 ani la închisoare

15 oct. 2025, 11:02, Actualitate
Cum a reușit o ucraineancă să primească peste 10.000 de euro de la stat. Escrocheria a trimis-o pentru 2 ani la închisoare
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

O tânără mama din Ucraina, stabilită în Olanda, a fost condamnată la doi ani de închisoare în Cehia, după ce a comis sute de fraude cu bani publici. Aceasta, care pretindea că oferă cazare refugiaților de război, a mințit că deține peste 80 de case și a folosit date personale ale unor oameni găsiți pe internet.

Vreme de aproape un an, Alina T. a depus sute de cereri fictive pentru subvenții destinate celor care ofereau gratuit adăpost refugiaților ucraineni aflați temporar în Cehia. Tânăra a declarat că are 83 de case, dar, în realitate, ea nu avea nimic: nici case, nici chiriași, relatează De Telegraaf.

Prin aceste formulare, ucraineanca în vârstă de 28 de ani a reușit să încaseze 300.000 de coronae cehești, adică aproape 12.500 de euro. A încercat însă să obțină chiar mai mult, peste 100.000 de coronae în plus, însă tentativa i-a fost descoperită la timp.

De precizat este că frauda s-a desfășurat între martie 2023 și februarie 2024.

În cererile ei, a furnizat informații false despre deținerea legală a 83 de imobile în Cehia și a declarat acolo oferea cazare gratuită străinilor care beneficiau de protecție temporară în contextul conflictului armat din Ucraina”, a explicat procurorul Barbora Maresová.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Aceasta a mai spus că ucraineanca a depus sute de declarații false, folosindu-se de datele personale ale unor cetățeni pe care îi găsise pe rețelele sociale.

Tribunalul din orașul Klatovy a condamnat-o pe aceasta la doi ani de închisoare:

Inculpata a pledat vinovat și va restitui suma. Sentința este definitivă”, a declarat președintele instanței, Pyotr Shperk.

Ucraineanca, care, între timp, s-a mutat în Țările de Jos, și-a exprimat regretul în timpul unei audieri preliminare.

Aceasta a declarat că a fost împinsă spre fraudă din cauza unei perioade dificile din viața ei. Conform declarațiilor sale, după ce s-a mutat la Praga pentru a munci, ea nu a mai reușit să plătească chiria și celelalte cheltuieli, iar pe deasupra trebuia să plătească și circa 2000 de euro pentru asigurarea fiului ei.

Conform datelor oficiale, în 2025, Cehia găzduiește oficial între aproximativ 373.000 și 380.000 de refugiați ucraineni.

Germania găzduiește însă cei mai mulți refugiați ucraineni. De la începutul războiului, peste 4,3 milioane de cetățeni ucraineni au ajuns în Uniunea Europeană, conform Comisiei Europene. Astfel, Germania găzduieşte cea mai mare comunitate, cu peste 1,2 milioane de persoane.

Majoritatea acestor ucraineni beneficiază de statutul de protecţie temporară, care le oferă acces la piaţa muncii, sprijin social şi servicii medicale, fără să fie nevoie solicite azil. Regimul special va expira în martie 2027.

Apoi, ucrainenii eligibili vor putea obţine permise de rezidenţă naţională, spre exemplu pentru angajare, studii sau motive familiale, potrivit unui comunicat al UE. În baza principiilor nou adoptate, statele membre vor trebui să îi informeze din timp pe refugiaţi despre opţiunile, drepturile şi obligaţiile pe care le vor avea, după ce protecţia temporară încetează.

Autorul recomandă:

Pentru Putin, ordinea mondială este spațiu creativ”. Ipoteză de lucru la Kremlin: Alianța Nord-Atlantică este slabă, divizată și indecisă

Înarmarea țărilor europene este pe masa oficialilor UE și NATO din cadrul celor trei întâlniri de la Bruxelles

Citește și

ACTUALITATE Cât costă cea mai scumpă garsonieră din București: cu cât se vinde metrul pătrat. La polul opus sunt casele din Ferentari și Prelungirea Ghencea
11:27
Cât costă cea mai scumpă garsonieră din București: cu cât se vinde metrul pătrat. La polul opus sunt casele din Ferentari și Prelungirea Ghencea
NEWS ALERT Șeful ANP, EXCLUSIV, despre breșa de securitate: „Deținuții au avut acces la sistemul informatic”
11:18
Șeful ANP, EXCLUSIV, despre breșa de securitate: „Deținuții au avut acces la sistemul informatic”
ULTIMA ORĂ România a dat ȘAH MAT la Campionatul European pe Echipe. Performanță ISTORICĂ pentru țara noastră. Au fost 40 de echipe în competiție
11:07
România a dat ȘAH MAT la Campionatul European pe Echipe. Performanță ISTORICĂ pentru țara noastră. Au fost 40 de echipe în competiție
ACTUALITATE Dan Diaconescu: „Nu înțeleg de ce toate dezastrele naturale au NUME de femei”
11:00
Dan Diaconescu: „Nu înțeleg de ce toate dezastrele naturale au NUME de femei”
ACTUALITATE Doliu la TVR. A murit Andrei Bacalu, omul care a transmis în premieră la televizor primii pași pe Lună făcuți de Neil Armstrong
10:38
Doliu la TVR. A murit Andrei Bacalu, omul care a transmis în premieră la televizor primii pași pe Lună făcuți de Neil Armstrong
ACTUALITATE Fără porc pe masa de Crăciun? ANSVSA avertizează asupra riscului crescut de apariție a unor focare de boli
10:37
Fără porc pe masa de Crăciun? ANSVSA avertizează asupra riscului crescut de apariție a unor focare de boli
Mediafax
Val de cutremure în această dimineață în România: Vrancea, Satu Mare și Marea Neagră
Digi24
VIDEO Incident șocant în Brăila. Un elev de 12 ani ar fi fost bătut în plină stradă de tatăl unui coleg de clasă
Cancan.ro
Momente de groază la bordul unui avion Ryanair, chiar în momentul decolării! Cei 160 pasageri au fost evacuați de urgență
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
Mediafax
Cutremur neobișnuit cu magnitudinea 4 în Satu Mare
Click
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Titi Aur, despre mama ucisă pe trecerea de pietoni: “Și victima este vinovată, din perspectiva siguranței rutiere”
Digi24
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
Cancan.ro
Fiul femeii care a murit pe trecerea de pietoni din Berceni parcă a prevestit tragedia. Ce a făcut în acele momente
Ce se întâmplă doctore
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui infarct. Simptomul alarmant pe care l-a avut înainte
observatornews.ro
Schimbări în Codul Rutier: amenda nu mai vine prin poștă, ci sub forma unui autocolant pe parbriz
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Trei cutremure azi dimineață, în România! În ce zone s-au produs și cât de puternice au fost
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
De ce se uită tot mai multe românce la Formula 1? Un comentator explică „efectul surpriză”
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Capital.ro
România e în doliu. S-a stins un mare jurnalist. A fost un nume emblematic: Un om absolut minunat, o enciclopedie
Evz.ro
Românii care plătesc taxe, puși să susțină consultații și analize gratuite și pentru cei ce nu contribuie
A1
Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, concurenta Asia Express - Drumul Eroilor. Nimeni nu i-ar fi ghicit vârsta
Stirile Kanal D
„Voia șase copii și uterul soției intact!” Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța, care a decedat la scurt timp după naștere: „Nu e vina medicilor, ci a soțului”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în viața ta?
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce cifra 4 aduce ghinion în unele culturi?
LIVE UPDATE A 10-a zi de CRIZĂ în Franța. Partidul Socialist nu va depune o nouă moțiune de cenzură. Marine Le Pen denunță o „coaliție” condusă de MACRON
11:29
A 10-a zi de CRIZĂ în Franța. Partidul Socialist nu va depune o nouă moțiune de cenzură. Marine Le Pen denunță o „coaliție” condusă de MACRON
EXTERNE După ce primarul Odesei și-a pierdut cetățenia ucraineană, Zelenski anunță că orașul va fi pus sub administrație militară
11:28
După ce primarul Odesei și-a pierdut cetățenia ucraineană, Zelenski anunță că orașul va fi pus sub administrație militară
VIDEO Ion Cristoiu: Modificarea OUG 52/2025 – O dovadă că măsurile de austeritate sunt aberații clocite în birouri
11:14
Ion Cristoiu: Modificarea OUG 52/2025 – O dovadă că măsurile de austeritate sunt aberații clocite în birouri
ULTIMA ORĂ ATAC în Ecuador. Un vehicul a explodat lângă un mall dintr-unul dintre cele mai mari orașe din țară
10:30
ATAC în Ecuador. Un vehicul a explodat lângă un mall dintr-unul dintre cele mai mari orașe din țară
EXTERNE CHINA își stabilește noile strategii în domeniul economic. Beijingul pune accent pe creșterea producției de înaltă tehnologie
10:15
CHINA își stabilește noile strategii în domeniul economic. Beijingul pune accent pe creșterea producției de înaltă tehnologie
ULTIMA ORĂ Informația care poate schimba TOTUL în furtul tezaurului din Olanda. Cine este românul care s-ar fi furișat în muzeu înainte de dispariția obiectelor
10:09
Informația care poate schimba TOTUL în furtul tezaurului din Olanda. Cine este românul care s-ar fi furișat în muzeu înainte de dispariția obiectelor
Accident incredibil la un examen auto, în Ploiești: O femeie care încerca a treia oară să ia permisul a dat peste instructor
ACTUALITATE Accident incredibil la un examen auto, în Ploiești: O femeie care încerca a treia oară să ia permisul a dat peste instructor
Cu doar 3.000 de euro îți construiești propria CASĂ în numai două zile. Cine e românul care vrea să revoluționeze Europa cu locuințe ultra-eficiente
Cu doar 3.000 de euro îți construiești propria CASĂ în numai două zile. Cine e românul care vrea să revoluționeze Europa cu locuințe ultra-eficiente
POLITICĂ Gabriela Firea militează în Parlamentul European pentru accesul larg la case: „Locuințele sunt un drept social, nu privilegii sau bunuri”
Gabriela Firea militează în Parlamentul European pentru accesul larg la case: „Locuințele sunt un drept social, nu privilegii sau bunuri”
ANALIZA de 10 Pentru Putin, ordinea mondială este „spațiu creativ”. Ipoteză de lucru la Kremlin: „Alianța Nord-Atlantică este slabă, divizată și indecisă”
Pentru Putin, ordinea mondială este „spațiu creativ”. Ipoteză de lucru la Kremlin: „Alianța Nord-Atlantică este slabă, divizată și indecisă”
ACTUALITATE De ce trebuie să activezi „Modul Avion” al telefonului atunci când călătorești la bordul unei aeronave. Un pilot cu experiență dezvăluie motivul real
De ce trebuie să activezi „Modul Avion” al telefonului atunci când călătorești la bordul unei aeronave. Un pilot cu experiență dezvăluie motivul real