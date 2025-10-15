Cum a reușit o ucraineancă să primească peste 10.000 de euro de la stat. Escrocheria a trimis-o pentru 2 ani la închisoare

O tânără mama din Ucraina, stabilită în Olanda, a fost condamnată la doi ani de închisoare în Cehia, după ce a comis sute de fraude cu bani publici. Aceasta, care pretindea că oferă cazare refugiaților de război, a mințit că deține peste 80 de case și a folosit date personale ale unor oameni găsiți pe internet.

Vreme de aproape un an, Alina T. a depus sute de cereri fictive pentru subvenții destinate celor care ofereau gratuit adăpost refugiaților ucraineni aflați temporar în Cehia. Tânăra a declarat că are 83 de case, dar, în realitate, ea nu avea nimic: nici case, nici chiriași, relatează De Telegraaf.

Prin aceste formulare, ucraineanca în vârstă de 28 de ani a reușit să încaseze 300.000 de coronae cehești, adică aproape 12.500 de euro. A încercat însă să obțină chiar mai mult, peste 100.000 de coronae în plus, însă tentativa i-a fost descoperită la timp.

De precizat este că frauda s-a desfășurat între martie 2023 și februarie 2024.

„În cererile ei, a furnizat informații false despre deținerea legală a 83 de imobile în Cehia și a declarat că acolo oferea cazare gratuită străinilor care beneficiau de protecție temporară în contextul conflictului armat din Ucraina”, a explicat procurorul Barbora Maresová.

Aceasta a mai spus că ucraineanca a depus sute de declarații false, folosindu-se de datele personale ale unor cetățeni pe care îi găsise pe rețelele sociale.

Tribunalul din orașul Klatovy a condamnat-o pe aceasta la doi ani de închisoare:

„Inculpata a pledat vinovat și va restitui suma. Sentința este definitivă”, a declarat președintele instanței, Pyotr Shperk.

Ucraineanca, care, între timp, s-a mutat în Țările de Jos, și-a exprimat regretul în timpul unei audieri preliminare.

Aceasta a declarat că a fost împinsă spre fraudă din cauza unei perioade dificile din viața ei. Conform declarațiilor sale, după ce s-a mutat la Praga pentru a munci, ea nu a mai reușit să plătească chiria și celelalte cheltuieli, iar pe deasupra trebuia să plătească și circa 2000 de euro pentru asigurarea fiului ei.

Conform datelor oficiale, în 2025, Cehia găzduiește oficial între aproximativ 373.000 și 380.000 de refugiați ucraineni.

Germania găzduiește însă cei mai mulți refugiați ucraineni. De la începutul războiului, peste 4,3 milioane de cetățeni ucraineni au ajuns în Uniunea Europeană, conform Comisiei Europene. Astfel, Germania găzduieşte cea mai mare comunitate, cu peste 1,2 milioane de persoane.

Majoritatea acestor ucraineni beneficiază de statutul de protecţie temporară, care le oferă acces la piaţa muncii, sprijin social şi servicii medicale, fără să fie nevoie să solicite azil. Regimul special va expira în martie 2027.

Apoi, ucrainenii eligibili vor putea obţine permise de rezidenţă naţională, spre exemplu pentru angajare, studii sau motive familiale, potrivit unui comunicat al UE. În baza principiilor nou adoptate, statele membre vor trebui să îi informeze din timp pe refugiaţi despre opţiunile, drepturile şi obligaţiile pe care le vor avea, după ce protecţia temporară încetează.

Autorul recomandă:

Pentru Putin, ordinea mondială este „spațiu creativ”. Ipoteză de lucru la Kremlin: „Alianța Nord-Atlantică este slabă, divizată și indecisă”

Înarmarea țărilor europene este pe masa oficialilor UE și NATO din cadrul celor trei întâlniri de la Bruxelles