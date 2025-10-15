Înarmarea țărilor europene este pe masa oficialilor UE și NATO din cadrul celor trei întâlniri de la Bruxelles

Statele membre NATO și UE vor fi reprezentate miercuri, de miniștrii Apărării la toate cele trei reuniuni care vor avea loc la Bruxelles cu tema livrărilor de arme către guvernul de la Kiev.

Prima întâlnire va avea loc la sediul NATO, dimineață, urmată de reuniunea grupului de contact pentru Ucraina, la nivel de miniștri ai Apărării. Seara, majoritatea miniștrilor (cu excepția SUA, Canadei și Norvegiei) vor participa la o cină de lucru informală la Consiliul Uniunii Europene, condusă de Înaltul Reprezentant UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, după cum au anunțat oficialii celor două alianțe.

Discuțiile se vor concentra pe finanțarea producției de armament în Ucraina, inclusiv drone, muniție, arme de lungă distanță și sisteme de apărare aeriană, dar și pe noi contracte pentru achiziții de arme și echipamente militare americane, a declarat secretarul general NATO, Mark Rutte.

Potrivit lui Matthew Whitaker, reprezentantul permanent al SUA la NATO, urmează ca țările UE să anunțe achiziții importante de arme americane pentru Kiev.

Kallas a mai spus că se vor discuta și modalitățile de accelerare a militarizării UE, creșterea livrărilor de armament către Ucraina și proiectele prioritare de apărare ale blocului comunitar, din care face parte și „peretele de drone”.

