Cum ajung să fie furați turiștii români în Istanbul. Metoda folosită de hoți pe victimele lor: „Vin cu rochițe sau pijamale, le pun în fața ta”

Unii dintre turiștii români care vizitează orașul Istanbul ajung să fie furați de hoți. De data aceasta, a fost adusă în atenție o altă metodă care este utilizată de hoți pe victimele lor. Unii dintre turiști își dau seama târziu că au picat în plasa lor, rămânând fără anumite bunuri.

Totul începe de la simplă distragere cu diverse haine care sunt puse în fața turistului, în zonele aglomerate. Hoții ajung să sustragă genți, portofele sau diverse bunuri, în același timp, fără să dea de bănuit. O utilizatoare mărturisește că această metodă a hoților este una „ingenioasă” și nu atât de ușor de anticipat.

„Vin cu rochițe sau pijamale, le pun în faţa ta și te fură. Am avut ghiozdănel în față și l-am simțit cum îmi desface fermoarul”, precizează o utilizatoare.

Hoții pun hainele în fața turiștilor, maschează mișcările și fură bunurile

În momentul în care hainele sunt plasate în fața turistului, hoții profită de momentele de confuzie, maschează mișcările și fură bunurile. Tot în același forum, o altă turistă româncă a povestit cum prietena ei a rămas fără portofel, în urma acestei metode de furt. Astfel de incidente, însă, nu sunt izolate.

„Prietenei mele a doua zi i-au furat portofelul. 200 de euro, buletinul și cardurile. Noroc că a avut pașaportul în troler”, a scris aceasta, arată Libertatea.

Deși Istanbulul este un oraș cu totul fascinant, colorat, având o diversitate culturală aparte, turiștii ajunși aici trebuie să aibă o grjă deosebită asupra bunurilor și locurilor pe care le vizitează. Este un oraș turistic mare, iar hoții pot fi la fiecare pas.

Sursă foto: Shutterstock