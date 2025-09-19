Prima pagină » Actualitate » Capcanele din Centrul Vechi al Bucureștiului. Escrocheriile care îi pot „scutura” pe turiști de bani

Capcanele din Centrul Vechi al Bucureștiului. Escrocheriile care îi pot „scutura” pe turiști de bani

19 sept. 2025, 20:49, Actualitate
Capcanele din Centrul Vechi al Bucureștiului / foto: colaj Shutterstock

Unii dintre turiștii care vin în Centrul Vechi al Bucureștiului, dar și al altor orașe europene, ar putea să fie „scuturați” de bani în urma unor escrocherii.

Atmosfera vibrantă a Centrului Vechi al Bucureștiului, diversitatea de localuri, magazine și buticuri, dar și străzile istorice pot atrage tot mai mulți turiști străini. De altfel, nu trebuie exclusă nici viața de noapte – de la evenimentele care au loc în cluburile din centru, până la micile petreceri care țin până-n zori.

Totuși, în unele momente, pot exista situații în care turiștii ajung să fie păcăliți și să pice drept victime în diverse escrocherii.

Escrocherii din Centrul Vechi al Bucureștiului

Printre cele mai frecvente escrocherii se numără fraudele în capcana cărora pică turiștii străini. De exemplu, un caz din 2024 aduce în atenție o escrocherie cu 16 persoane trimise în judecată pentru un prejudiciu de 410.000 de lei. Practic, vizitatorii erau ademeniți cu prețuri mici și oferte, dar la final erau taxați suplimentar.

Altfel, există situații când turiștii străini sunt tentați să achiziționeze produse tradiționale sau artizanale din diverse magazine de suveniruri, însă obiectele sunt fabricate, de fapt, în masă și importate. Chiar și așa, există cazuri în care vânzătorii le comercializează ca fiind „autentice”.

Înșelătoria cu „fotografii” care abordează turiștii

Totodată, turiștii străini ar putea ajunge să fie abordați de diverse persoane pe stradă care să se ofere să le facă fotografii sau să îi îndrume spre o locație. Însă, după ce le oferă ajutorul, turiștii fie realizează că au fost înșelați cu sume mari de bani, fie că le-au fost furate anumite obiecte.

De asemenea, turiștii ar putea pica în capcana taximetriștilor care îi suprataxează pentru curse.

O altă capcană reprezintă codurile QR false și rețelele Wi-Fi nesigure. În unele situații, utilizatorii pot ajunge să le fie furate datele personale, când accesează rețele publice, arată EVZ.

Sursă foto: colaj Shutterstock – rol ilustrativ

