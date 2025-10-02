Prima pagină » Actualitate » Români furaţi la unul dintre cele mai mari hoteluri din Turcia. Cum operează cameristele, de fapt

Români furaţi la unul dintre cele mai mari hoteluri din Turcia. Cum operează cameristele, de fapt

02 oct. 2025, 15:24, Actualitate
Români furaţi la unul dintre cele mai mari hoteluri din Turcia. Cum operează cameristele, de fapt
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Chiar și atunci când alegi destinații de lux, cu resorturi de cinci stele și pachete all-inclusive, te poți trezi cu surprize neplăcute în vacanță. Acesta este și cazul unei turiste din România, care a povestit cu a fost victima unui furt chiar în camera de hotel, la unul dintre cele mai mari resorturi din Turcia.

Incidentul a avut loc la Grand Park Lara Hotel, un nume foarte cunoscut printre turiști, unde românca susține că s-a trezit cu bani lipsă chiar din seif. Într-o postare pe un grup de Facebook dedicat vacanțelor în Turcia, aceasta a povestit cu lux de amănunte ce s-a întâmplat.

„SE FURĂ LA GRAND PARK LARA HOTEL!!! NU RECOMAND! AU FURAT DIN SEIF! Când am vrut să scot bani din seif, hopa, era blocat, adică nu mi-a mai recunoscut parola introdusă de mine. Am anunțat la recepție, a venit cineva de la Security, care cu o șurubelniță a desfăcut seiful! Când am numărat bănuții, ce vezi, lipseau 35 de euro!!!”, a scris turista.

Foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Ea susține că hotelul nu a putut să-i rezolve problema, deși a cerut verificarea camerelor video:

„Mi-au spus că nu a intrat nimeni în cameră, doar noi și camerista”.

În plus, femeia susține nu a fost singura păgubită, un alt cuplu din grupul lor reclamând dispariția a 40 de euro și 35 de dolari dintr-un geamantan încuiat cu lacăt.

Dar relatările din comentarii indică faptul că problema nu este una izolată. Mai muți turiști au povestit experiențe asemănătoare, la alte hoteluri din Antalya.

Același lucru am pățit și eu, dar la hotel Megasaray. Seiful nu a mai recunoscut parola, a venit cineva cu șurubelnița -l deschidă. Era ultima zi, nu am numărat banii atunci. Când am ajuns la Istanbul, am constatat că lipseau 1500 de euro. Am sunat la hotel, dar degeaba”, a scris un alt turist.

De asemenea, in alt comentariu întărește idea unei metode bine puse la punct:

„Se fură puțin, dar de la mai mulți, nu își dea seama turiștii. Chiar dacă își dau seama, se gândesc că au numărat greșit sau ignoră”.

Unii turiști au explicat au găsit soluția, ca să evite astfel de situații: „Un alt motiv pentru care plătesc doar cu cardul! Am foarte puțin numerar la mine, iar portofelul îl țin mereu în geantă”.

Autorul recomandă:

TURCIA se angajează protejeze integritatea teritorială a Siriei/ Ankara ar putea interveni pentru prevenirea formării unei forțe teroriste

Cât costă, de fapt, un concediu de o săptămână în Turcia la all-inclusive. Un cuplu de români a făcut calculul complet

Citește și

LOTO Numerele loto extrase la tragerile de joi, 2 octombrie 2025. REPORT de peste 7,13 milioane de euro, la Loto 6/49
17:24
Numerele loto extrase la tragerile de joi, 2 octombrie 2025. REPORT de peste 7,13 milioane de euro, la Loto 6/49
VIDEO Nicușor Dan vrea ca România să învețe de la Ucraina cum să folosească DRONELE: „Ucraina are o capacitate tehnologică importantă”
17:22
Nicușor Dan vrea ca România să învețe de la Ucraina cum să folosească DRONELE: „Ucraina are o capacitate tehnologică importantă”
ACTUALITATE România colorată în GALBEN, PORTOCALIU și ROȘU. Viituri și inundații. Mediul a convocat joi Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă
16:43
România colorată în GALBEN, PORTOCALIU și ROȘU. Viituri și inundații. Mediul a convocat joi Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă
VIDEO Trump, luat peste picior de premierul albanez la Copenhaga. Edi Rama și Macron au comentat despre pacea impusă de SUA între Albania și Azerbaidjan
16:36
Trump, luat peste picior de premierul albanez la Copenhaga. Edi Rama și Macron au comentat despre pacea impusă de SUA între Albania și Azerbaidjan
ULTIMA ORĂ Alexandru Rogobete a făcut publice neregulile găsite la „spitalul GROAZEI” din Iași, unde au murit șapte copii: „Nu mai mușamalizați infecțiile nosocomiale!” / Ministrul va sesiza Parchetul General și a anunțat demiteri
16:29
Alexandru Rogobete a făcut publice neregulile găsite la „spitalul GROAZEI” din Iași, unde au murit șapte copii: „Nu mai mușamalizați infecțiile nosocomiale!” / Ministrul va sesiza Parchetul General și a anunțat demiteri
ACTUALITATE MAE, atenționare de călătorie în Italia: Proteste pro-Palestina și o grevă națională
16:23
MAE, atenționare de călătorie în Italia: Proteste pro-Palestina și o grevă națională
Mediafax
Atenție, români! România emite o nouă atenționare de călătorie pentru Italia
Digi24
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o provocare”. Orban: „Suntem mai puternici decât Rusia”
Cancan.ro
ANM a emis cod ROȘU! Se întâmplă de la 18:00, în aceste zone
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
Ce se întâmplă când citești Acatistul Sfântului Ciprian, dezlegător de vrăji și blesteme. Moaște făcătoare de minuni, în București
Mediafax
Şedinţă de urgenţă la Ministerul Mediului din cauza avertizărilor meteo şi hidro de cod roşu şi portocaliu
Click
Zodia care o să plângă de fericire astăzi, 2 octombrie. Va avea parte de o surpriză de proporții
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Ies la lumină detalii tulburătoare în cazul ucrainencei care a fugit de război, dar a murit în SUA. Martorii au spus ce au văzut
Digi24
Alertă în Germania: „Amenințări de spionaj și sabotaj”. Guvernul va autoriza doborârea dronelor și înființează un centru de apărare
Cancan.ro
Obiceiul dezgustător pe care îl are Anda Adam. Ce face când crede că nu o vede nimeni
Ce se întâmplă doctore
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
observatornews.ro
Cod roșu de ploi în 2 judeţe: Va ploua cât pentru 2 luni în câteva ore. București, sub Cod portocaliu de vânt
StirileKanalD
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
KanalD
A murit un cunoscut antreprenor! Compania pe care o conducea a anunțat două zile de doliu
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cine e amendat dacă pietonul nu traversează pe trecere și e lovit de mașină? Regula din noul Codul Rutier 2025
Descopera.ro
O planetă fără Soare CONTRAZICE tot ce știau astronomii
Capital.ro
Revenirea lui Călin Georgescu. Ar fi sfârșitul lui George Simion: Disprețul lui Georgescu este cât se poate de vizibil
Evz.ro
Florin Dumitrescu, asaltat de o fană în cimitir: Mi-a căzut fața
A1
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! De ce nu a purtat vedeta rochie albă în ziua cea mare
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Maestrul Nicolae Botgros a oferit noi declarații cu privire la starea de sănătate a nepotului său, Cristian! Cum se simte în prezent fiul foștilor soți Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros?
RadioImpuls
Încă un eșec în dragoste pentru Florin Ristei? Relația artistului cu Yasmin Awad ar fi ajuns la final. Detaliile care au alimentat zvonurile cu privire la despărțirea celor doi: „Când crezi că te-ai îndrăgostit, dar a dispărut flacăra”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Centura noastră de asteroizi dispare încetul cu încetul. Care va fi soarta acesteia?
EXTERNE Liderii țărilor europene, inclusiv Nicușor Dan, mențin sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova /AVERTISMENTUL adresat Rusiei
17:32
Liderii țărilor europene, inclusiv Nicușor Dan, mențin sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova /AVERTISMENTUL adresat Rusiei
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan a prezentat liderilor europeni raportul Parchetului General privind alegerile: Foarte mulți oameni mi-au cerut o copie
17:29
Nicușor Dan a prezentat liderilor europeni raportul Parchetului General privind alegerile: Foarte mulți oameni mi-au cerut o copie
EXTERNE Bilanțul cutremurului din FILIPINE a ajuns la 72 de morți. Autoritățile se axează acum pe ajutorarea supraviețuitorilor
17:17
Bilanțul cutremurului din FILIPINE a ajuns la 72 de morți. Autoritățile se axează acum pe ajutorarea supraviețuitorilor
ULTIMA ORĂ A doua zi după rectificarea bugetară, România a rămas fără bani și se împrumută pe piețele externe. Câți bani speră România să obțină
17:14
A doua zi după rectificarea bugetară, România a rămas fără bani și se împrumută pe piețele externe. Câți bani speră România să obțină
JUSTIȚIE România, condamnată de CEDO în 49 de cauze. Statul român A PIERDUT în majoritatea dosarelor, cauza comună din spatele acestora
17:10
România, condamnată de CEDO în 49 de cauze. Statul român A PIERDUT în majoritatea dosarelor, cauza comună din spatele acestora
EXTERNE Greva națională din Franța închide Turnul Eiffel. SIMBOLUL Parisului este victima revoltei generale contra președintelui Macron
16:47
Greva națională din Franța închide Turnul Eiffel. SIMBOLUL Parisului este victima revoltei generale contra președintelui Macron