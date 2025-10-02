Români furaţi la unul dintre cele mai mari hoteluri din Turcia. Cum operează cameristele, de fapt

Chiar și atunci când alegi destinații de lux, cu resorturi de cinci stele și pachete all-inclusive, te poți trezi cu surprize neplăcute în vacanță. Acesta este și cazul unei turiste din România, care a povestit cu a fost victima unui furt chiar în camera de hotel, la unul dintre cele mai mari resorturi din Turcia.

Incidentul a avut loc la Grand Park Lara Hotel, un nume foarte cunoscut printre turiști, unde românca susține că s-a trezit cu bani lipsă chiar din seif. Într-o postare pe un grup de Facebook dedicat vacanțelor în Turcia, aceasta a povestit cu lux de amănunte ce s-a întâmplat.

„SE FURĂ LA GRAND PARK LARA HOTEL!!! NU RECOMAND! AU FURAT DIN SEIF! Când am vrut să scot bani din seif, hopa, era blocat, adică nu mi-a mai recunoscut parola introdusă de mine. Am anunțat la recepție, a venit cineva de la Security, care cu o șurubelniță a desfăcut seiful! Când am numărat bănuții, ce să vezi, lipseau 35 de euro!!!”, a scris turista.

Ea susține că hotelul nu a putut să-i rezolve problema, deși a cerut verificarea camerelor video:

„Mi-au spus că nu a intrat nimeni în cameră, doar noi și camerista”.

În plus, femeia susține că nu a fost singura păgubită, un alt cuplu din grupul lor reclamând dispariția a 40 de euro și 35 de dolari dintr-un geamantan încuiat cu lacăt.

Dar relatările din comentarii indică faptul că problema nu este una izolată. Mai muți turiști au povestit experiențe asemănătoare, la alte hoteluri din Antalya.

„Același lucru am pățit și eu, dar la hotel Megasaray. Seiful nu a mai recunoscut parola, a venit cineva cu șurubelnița să-l deschidă. Era ultima zi, nu am numărat banii atunci. Când am ajuns la Istanbul, am constatat că lipseau 1500 de euro. Am sunat la hotel, dar degeaba”, a scris un alt turist.

De asemenea, in alt comentariu întărește idea unei metode bine puse la punct:

„Se fură puțin, dar de la mai mulți, să nu își dea seama turiștii. Chiar dacă își dau seama, se gândesc că au numărat greșit sau ignoră”.

Unii turiști au explicat că au găsit soluția, ca să evite astfel de situații: „Un alt motiv pentru care plătesc doar cu cardul! Am foarte puțin numerar la mine, iar portofelul îl țin mereu în geantă”.

Autorul recomandă:

TURCIA se angajează să protejeze integritatea teritorială a Siriei/ Ankara ar putea interveni pentru „prevenirea formării unei forțe teroriste”

Cât costă, de fapt, un concediu de o săptămână în Turcia la all-inclusive. Un cuplu de români a făcut calculul complet