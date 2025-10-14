O nouă înșelătorie online. Un bărbat organiza tombole false și cerea 200 de lei taxă de înscriere

Nouă înșelătorie online, tombole false: un bărbat care organiza aceste loterii fictive a ajuns pe mâna poliției. Acesta promitea ca premii mașini și cai, iar taxa de înscriere era de 200 de lei.

Noua înșelătorie online, cum erau păcăliți oamenii cu tombole false

Un tânăr în vârstă de 22 de ani din Brăila este principalul suspect din acest dosar. El a fost dus la audieri împreună cu alte două persoane, însă au fost lăsate să plece acasă, fiind cercetate în libertate pentru organizarea de jocuri de noroc fără autorizație sau licență.

Băiatul organiza mai mult e tombole fictive prin intermediul rețelelor de socializare unde promitea participanților diverse premii cum ar fi mașini sau cai. Regula impusă de el era una simplă, fiecare participant trebuia să plătească 200 de lei pentru a putea intra în cursa pentru câștigarea acestor bunuri.

Tânărul le promitea participanților premii precum mașini sau cai

După ce mai multe persoane și-au dat seama că aceste tombole sunt fictive au depus plângere la poliție, iar astfel ofițerii de la investigații criminale au organizat o percheziție la locuința acestuia din comuna Jirlău, județul Brăila. Ei au ridicat de acolo sume de bani în lei și euro, telefoane mobile și laptopuri, toate considerate probe în dosar.

Sumele pentru înscriere erau cât se poate de reale la această tombolă, iar tânărul le încasa pe card. Polițiștii verifică în continuare în cadrul acestui dosar organizarea jocurilor de noroc, a tombolelor fictive fără a avea autorizație sau licență.

