În ediția de miercuri a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, invitatul Florin Călinescu a făcut un exercițiu de imaginație. Cum ar fi arătat România dacă Elena Lasconi ar fi ocupat funcția supremă în stat.

Provocat de moderatorul emisiunii marca Gândul să comenteze pe tema prezenței Elenei Lasconi în fruntea țării, vedeta de televiziune și-a exprimat convingerea că lidera USR ar fi fost indubitabil mult mai potrivită ca președinte decât Nicușor Dan.

De altfel, actorul a observat în mod repetat că actualul președinte este total neadecvat în raport cu importanța și profilul funcției supreme în stat.

”Nu mă mai interesează personajul Nicușor Dan. Cred că au anulat alegerile din cauza lui Lasconi. Era un pic mai brează decât Nicușor”, a explicat Florin Călinescu în podcastul lui Ionuț Călinescu.