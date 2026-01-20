Paul Moldovan, primar interimar al Sectorului 6, a explicat, recent, cum ar putea arăta viitorul proiect pentru continuarea drumului de la Podul Ciurel către ieșirea din București, către vest. Potrivit edilului, viitorul drum va crea un impact pe bulevardul Iuliu Maniu, care este extrem de aglomerat, mai ales la sfârșit de săptămână.

Proiectul de la Ciurel a costat 240 de milioane de lei, bani dați degeaba fără un drum expres către A1.

„Am făcut acea investiție, unde am făcut un mic apendice, se numește Strada Amilcar Săndulescu, și se circulă pe două sensuri (…) Ne-am gândit la o variantă chiar până în A0 Nord. Ne-am gândit să venim cu o bandă BRT pe mijloc, adică să lăsăm traficul auto pe o singură bandă. Să facem o bandă de tramvai sau BUS. Ne-am gândit la BUS. Și să avem benzi de biciclete de doi metri, inclusiv trotuare și aliniamente verzi. Asta este una dintre variantele care clar ar veni cu un impact pe bulevardul Iuliu Maniu”, a precizat Paul Moldovan, potrivit Primăriei Sectorului 6.

Podul Ciurel, gândit să continue cu un drum expres

Pasajul de la Ciurel, împreună cu drumul expres care ar fi trebuit construit pe lângă Lacul Morii, în Sectorul 6, până la Autostrada București – Pitești, au fost gândite ca o alternativă pentru bulevardul Iuliu Maniu, un drum extrem de aglomerat.

În forma actuală, fără drumul de legătură cu autostrada A1, cea mai importantă utilitate a Podului Ciurel este că le permite șoferilor care vin dinspre Podul Grant, de pe Virtuții, să vireze la stânga pe Splai fără să mai stea la semafor.

Proiectul de la Ciurel, denumit și „podul spre nicăieri”

Proiectul de la Ciurel, denumit și „podul spre nicăieri”, a costat municipalitatea 240 de milioane de lei, iar contractul pentru realizarea acestui proiect a fost semnat în 2010 cu asocierea Max Boegl-Astaldi-Euroconstruct.

Podul a fost deschis în septembrie 2020, de către fosta administrație condusă de Gabriela Firea și a atras foarte multe critici, tocmai pentru faptul că în stadiul actual, fără drumul expres către A1, este considerat un simplu „viraj la stânga”.