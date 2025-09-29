Cum arată astăzi și ce face actorul care l-a jucat pe „PISTRUIATUL”. Povestea lui Costel Băloiu spusă chiar de el

În anii ’70, la televiziunea din România avea premiera primul film color, „Pistruiatul”. Personajul principal, un puști simpatic și neastâmpărat, a cucerit imediat publicul, iar actorul care i-a dat viață, Costel Băloiu, a devenit peste noapte o mică vedetă.

Astăzi, are 66 de ani și viața lui arată foarte diferit de perioada de glorie din copilărie.

Cum a ajuns să fie „Pistruiatul”

Costel Băloiu este faimos pentru rolul din „Pistruiatul”, dar el a mai jucat și în alte producții românești cunoscute, precum „Roșcovanul”, „Nemuritorii”, „Totul pentru fotbal” sau „Liceenii în alertă”. Vreme de 12 ani, a fost distribuit în roluri importante, însă după 1985 a decis să renunțe la actorie.

Inițial, „Pistruiatul” a lucrat ca șofer, iar ulterior s-a angajat în Unitatea de Management din cadrul Ministerului Educației, unde și-a continuat cariera profesională într-un domeniu complet diferit de ce făcuse până atunci.

Într-un interviu acordat în urmă cu câțiva ani, Băloiu a explicat cum a fost ales pentru rolul care l-a făcut celebru:

„A fost efectiv o întâmplare. Mulți au spus că am avut părinți care au dat bani (…). A fost pur și simplu o întâmplare, mergeam în oraș cu prietenii mei de joacă să vedem un film și nu am mai găsit bilete. Lângă rubrica de cinematograf era acest anunț: Centrala România Film în colaborare cu Televiziunea Română caută copii între 10 și 14 ani pentru primul serial color pentru televiziune – Pistruiatul”.

Actorul a povestit și câți bani a încasat pentru rolul său:

„Am avut un contract prin care am primit 65.000 de lei, cât era o maşină Dacia pe vremea aceea. Eu aveam de făcut între 1 şi 4 duble, iar cu câinele între 1 şi 9. Şi, pentru că făceam mai puţine duble şi am făcut economie, am mai primit 20.000 de lei, în total 85.000. Dar nu i-am luat pe toţi o dată, i-a primit mama câte o sumă pe lună, se mai filma, mai primea o sumă…”.

