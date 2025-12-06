Nou mesaj Ro Alert pentru locuitorii din Prahova. Apa livrată consumatorilor poate fi folosită doar pentru igienizarea grupurilor sanitare

Într-un mesaj RO Alert transmis sâmbătă dimineaţă, autorităţile din Prahova anunţă că a fost reluată alimentarea cu apă, însă aceasta nu este potabilă.

Vineri, aproape de miezul nopţii, a fost reluată alimentarea cu apă în localităţile afectate de criza apei provocată de Barajul Paltinu. Un mesaj Ro Alert i-a anunţat pe localnici, însă a sosit şi cu avertismenul că nu trebuie băută sau să fie folosită pentru spălat.

„RO-Alert: alertă extremă leri 05.12 ora 23:00 s-a reluat alimentarea partiala cu apa doar pentru igiena grupurilor sanitare in localitatile afectate. Temporar, poate prezenta impuritati! Este interzisa utilizarea apei pentru baut, igiena individuala, spalarea alimentelor,vaselor si prepararea hranei”, se arat[ ]n mesajul RO Alert.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Victor Ponta lansează un scenariu în Criza apei: „Dacă ministrul Mediului era de la PSD, era deja demis; iar dacă șeful Apelor Române era PSD sau PNL, probabil era deja arestat”

Mai avem parchete în țara asta? Cine și pentru ce ar trebui anchetat în cazul crizei de apă și dezastrul preconizat, dar nesoluționat!