Victor Piţurcă spera ca Ionuţ Moşteanu să rezolve problema Stelei: „Poate e prea mult spus că eram încântat. Miniștrii se schimbă pe bandă rulantă”

Luiza Dobrescu
06 dec. 2025, 08:52, Actualitate
În timp ce miniştrii se schimbă des, Steaua rămâne cu aceeaşi problemă a dreptului de promovare. Fostul atacant al echipei Armatei, Victor Piţurcă, a declarat că avea încredere în fostul ministru al Apărării, Ionuţ Moşteanu, dar „minştrii se schimbă pe bandă rulantă.”

Fostul atacant al Stelei a declarat, pentru ProSport, că echipa miza pe ajutorul lui Moşteanu ca să rezolve problema dreptului de promovare pentru echipa Armatei. Însă, toate aşteptările s-au năruit în momentul în care fostul ministru şi-a prezentat demisia, în urma scandalului legat de studiile sale.

„Poate e prea mult spus că eram încântat de discursul lui Moșteanu. Dar sigur că aveam speranțe, eram încrezător. Asta e realitatea! Ce să facem? N-avem ce face. Vom vedea cine va veni și ce idei va avea. E foarte dificil pentru că miniștrii se schimbă pe bandă rulantă”, a declarat Victor Pițurcă, în exclusivitate, pentru ProSport.

Dacă Moşteanu a reprezentat pentru Piţurcă un licăr de speranţă, predecesorul acestuia, Vasile Dîncu, este descris de stelist drept un „zero barat”.

„Dîncu a fost în război cu Steaua, dar nu a realizat nimic, așa că e zero barat. Domnului Dîncu îi place fotbalul, văd că e lângă echipa națională, fiindcă e bun prieten președintele Federației, dar, pentru Steaua, nici măcar o încercare nu cred că a făcut. Dacă realiza ceva cu Steaua, rămânea în amintirea steliștilor. Vom vedea cine va veni și ce perspective avem”, a mai spus Victor Pițurcă.

Victor Piţurcă a mai spus că Steaua şi suporterii acesteia sunt singurii care au de suferit din cauza acestei situaţii care ţine departe o echipă valoroasă de prim-planul fotbalului profsionist.

