Cum arată geanta unui livrator de MÂNCARE din Cluj. Fotografia care a stârnit revolta: „Mă voi gândi de două ori...”

15 sept. 2025, 16:04, Actualitate
O simplă fotografie postată de youtuberul clujean AC Bike a declanșat ample discuții în spațiul online, vis a vis de condițiile în care este livrată mâncarea la domiciliu în țara noastră.

În imagine putem vedea geanta murdară folosită de un livrator din Cluj. Reacțiile nu au încetat să apară: în timp ce unii nu văd vreo problemă, alții somează firmele de delivery să acționeze pentru îmbunătățirea condițiilor de igienă.

Discuțiile aprinse au pornit de la postarea lui AC Bike pe Facebook: „Așa arată geanta unui livrator. În aceste condiții este livrată mâncarea la domiciliu. După ce am văzut această imagine, mă voi gândi de două ori înainte de a-mi mai face comenzi online. Parcă gătitul nu mai sună atât de rău”, a scris acesta.

În cele 600 de comentarii, oamenii se situează de o parte și de alta a „baricadei”. „Geanta e murdară pe exterior, mâncarea e în caserole sigilate”, ține cineva să ne liniștească.

„În multe cazuri, bucătăriile restaurantelor arată mai rău decât gențile.”

Alții sunt însă furioși: „E inadmisibil ca mâncarea oamenilor să fie transportată în asemenea condiții”.

„Poate că de igienizarea genților ar trebui să se ocupe firma care distribuie mâncarea. Dacă livratorii nu au resurse și timp, problema rămâne nerezolvată”, a scris AC Bike.

„Să alergi ca ei prin ploaie și caniculă, apoi să comentezi despre geantă, e lipsă de empatie”, a remarcat un alt utilizator, potrivit stiridecluj.ro.

Sursa foto: Facebook / AC Bike

Mediafax
