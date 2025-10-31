Cum arată Imperiul lui Radu Mazăre din Madagascar. Imagini SPECTACULOASE din paradisul în care s-a refugiat fostul primar al Constanței, după ce a ieșit din pușcărie. Ospățuri exotice alături de soție, peisaje de vis și un animal de companie surpriză

Mare, soare, plajă și suflu de „pământ” românesc în Madagascar, acolo unde Radu Mazăre, primar al Constanței pentru 15 ani și un personaj emblematic al politicii românești la vremea lui – și-a deschis un resort de patru stele. Fostul edil – care a transformat cândva Constanța într-un oraș exotic cu palmieri și carnavale – pe vremea când visa la Brazilia – a ajuns în locul potrivit, la momentul potrivit. Radu Mazăre, excentricul politicii românești, pare că și-a găsit liniștea la cei peste 8.000 de kilometri care îl separă de România, acolo unde se bucură zi de zi de „paradisul” din Madagascar.

În 2024, în ziua eliberării sale din închisoare – după cinci ani petrecuți în spatele gratiilor – Radu Mazăre a mărturisit că vrea să stea departe de viața publică și politică. Deși mulți au fost sceptici că își va ține promisiunea, iată că astăzi Radu Mazăre este un antreprenor de succes în Madagascar, acolo unde pare să se simtă ca peștele în apă.

Imaginile de mai jos vă pot afecta emoțional! Platouri cu fructe de mare, palmieri, soare, mare, și animalul de companie surpriză din resortul fostului primar. Într-un cuvânt, viața lui Radu Mazăre, omul care, nu de puține ori, a ținut prima pagină a ziarelor și a televiziunilor. Cum trăiește astăzi fostul edil al Constanței, departe de ochii presei?

Mantasaly Resort, din Madagascar, „paradisul” lui Mazăre și pariul său după eliberare

Influencerul Cătălin Stănciulescu a dezvăluit, pe contul său de Youtube, cum arată resortul de lux din Madagascar al lui Radu Mazăre, fostul primar al Constanței, ieșit, anul trecut, din închisoare.

În clipul de mai jos puteți vedea cum trăiește fostul edil în „paradisul” pe care și l-a creat, alături de soția sa, Roxana Mihalache. Cei doi s-au căsătorit în 2019, când Radu Mazăre își ispășea pedeapsa.

„Chiar este marfă să te întâlnești la capătul lumii cu români”

Pe contul său BackPackYourLif, influencerul povestește cum s-a întâlnit cu Radu Mazăre în cele două nopți de sejur petrecute în Madagascar, dar și ce l-a surprins la resortul de lux al fostului edil, Mantasaly, așezat pe malul Oceanului Indian.

„Am stat la masă cu Radu Mazăre și cu soția lui. Mai sunt doi români care lucrează pentru el. Foarte de treabă au fost cu mine, m-au prezentat pe aici și mi-au povestit cât de greu este să faci un business aici. Locul este mișto, îmi place. Mă simt foarte bine, am mâncat mâncare bună și chiar este marfă să te întâlnești la capătul lumii cu români și să vorbești cu ei. Este un vibe extraordinar de plăcut”, a povestit influencerul.

„E frumos, foarte frumos, arată bine și miroase a nou”

Resortul lui Radu Mazăre include 16 bungalowuri amplasate pe o suprafață de 1,8 hectare, teren pe care fostul primar al Constanței l-a concesionat pentru 99 de ani de la un trib local.

Investiția inițială a fost de 1,3 milioane de euro, însă dezvoltarea ulterioară, inclusiv construirea unei piscine, a unei săli de forță și a unui restaurant, a ridicat costurile la peste 1,5 milioane de euro.

„Dragi prieteni, ne aflăm pe coasta estică a Madagascarului, iar în spatele meu, vă arăt o construcție foarte mare, unde se află resortul de patru stele al domnului Radu Mazăre, fostul edil – că nu știu în ce ani a fost – al Constanței. Eu, în acest clip, o să vă arăt cum se prezintă experiența de aici de la resort, cum am ajuns aici. Este un loc în care poți să vii sa stai lejer o săptămână, ai liniște, pace. Mă voi reîntoarce pentru o perioadă ceva mai lungă.

Aceasta este cea mai ieftină cameră pe care am găsit-o – 165- 170 de euro – ceva de genul ăsta, dar e frumos, foarte frumos, arată bine și miroase a nou. Deci, avem așa, un pat enorm, foarte comod. Baia, extrem de curată, apă caldă, tot ceea ce-ți trebuie. Acest loc a fost realizat în 2012-2014, după care a fost închis și redeschis acum câteva săptămâni”, povestește influencerul.

Cătălin Stănciulescu a prezentat, rând pe rând, dotările de lux ale resortului, cu piscină, teren de sport și locuri de relaxare. Acesta a ținut să precizeze în filmarea făcută că nu a primit bani evaluările sale, dar a precizat la final că Radu Mazăre nu l-a lăsat să plătească pentru cea de-a doua sa noapte de cazare petrecută în Madagascar.

De la model în Playboy, sultan, ofițer nazist, la vacanțe în Brazilia

Radu Mazăre a intrat în politică la mijlocul anilor ”90, iar în noiembrie 1996 a fost ales deputat din partea Partidului Democrat. Un an mai târziu, a demisionat din PD, dar nu și din Parlament, iar la sfârșitul celor patru ani de mandat ca deputat, în iunie 2000, a candidat ca independent la Primăria Constanța pe care a condus-o timp de 15 ani.

Radu Mazăre a devenit treptat și un personaj monden. Pictoriale, prezentări de modă, cluburi și fete frumoase, vacanțe exotice au reprezentat o altă modalitate prin care primarul s-a înfățișat publicului.

Până în 2008, principala destinație de vacanță a lui Radu Mazăre era Brazilia, unde putea practica unul din sporturile sale preferate – kitesurfing. Acum, se pare că Madagascarul i-a cucerit definitiv inima fostului primar al Constanței.

Mazăre a fost condamnat la 9 ani de închisoare, dar a stat cinci

Radu Mazăre a fost eliberat condiționat în 2024, pe 27 mai, după cinci ani petrecuți în închisoare. Magistrații au decis desființarea hotărârii Judecătoriei Sectorului 4, care a respins, în primă instanță, cererea lui Radu Ștefan Mazăre de eliberare condiționată. Fostul edil le-a declarat jurnaliștilor că nu mai este interesat de viața publică.

Radu Mazăre a fost condamnat în februarie 2019 la 9 ani de închisoare cu executare în dosarul retrocedării unor terenuri în Constanţa şi Mamaia. Fostul edil a fost acuzat de abuz în serviciu în formă continuată şi de constituire a unui grup infracţional organizat. Fostul primar al Constanței a fugit în Madagascar în decembrie 2017, iar în mai 2019 a fost arestat, adus în România și încarcerat.

Sursă foto și VIDEO: BackPackYourLif, influencerul Cătălin Stănciulescu

