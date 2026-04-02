Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a publicat pe pagina sa de Facebook mai multe fotografii spectaculoase din Parcul Nicolae Romanescu, surprinse chiar înainte de deschiderea oficială a Târgului de Paște. Imaginile arată un decor desprins din basme, cu flori, instalații și elemente tematice pregătite pentru vizitatori.

Parcul, transformat într-un univers „Fairytale”

Ediția din acest an a Târgului de Paște, găzduită de Parcul Nicolae Romanescu, se desfășoară în perioada 3 aprilie – 3 mai 2026 și are tema „Fairytale”. Întregul spațiu a fost amenajat ca un tărâm de poveste, cu zeci de mii de lalele, castele inspirate din basme, căsuțe decorate în culori pastel și instalații artistice realizate de artiști locali.

Deschiderea oficială, programată pentru 3 aprilie, aduce spectacole pe lac, holograme, arteziene și diverse momente vizuale, într-un cadru gândit pentru toate vârstele.

Până pe 3 mai, copiii și familiile au la dispoziție o gamă variată de activități: ateliere creative, carusele, căsuțe tematice și chiar urcări cu balonul cu aer cald, organizate în zona Velodromului.

Vizitatorii pot explora orașul și cu trenulețul de Paște, care pleacă zilnic, de la ora 14:00, din stația special amenajată la intrarea în parc, sau cu Party Bus-ul decorat festiv, cu plecare de la Promenada Mall Craiova, în fiecare zi de la ora 17:00.

Program extins și spectacol de lumini

Căsuțele cu produse și zonele de agrement sunt deschise zilnic între orele 10:00 și 22:00, iar accesul în parc este permis până la miezul nopții, când vizitatorii pot vedea „spectacolul de luminițe de poveste”, pregătit special pentru această ediție.

În ultimii ani, Târgul de Paște din Craiova a evoluat de la un simplu eveniment tradițional la un adevărat festival vizual, care combină elemente de parc tematic, entertainment de familie și decoruri spectaculoase.

AUTORUL RECOMANDĂ