Prima pagină » Actualitate » După Târgul de Crăciun de la Craiova, urmează Târgul de Paște. Olguța Vasilescu vrea să întreacă Keukenhof, cea mai faimoasă grădină de flori din lume

După Târgul de Crăciun de la Craiova, urmează Târgul de Paște. Olguța Vasilescu vrea să întreacă Keukenhof, cea mai faimoasă grădină de flori din lume

După Târgul de Crăciun de la Craiova, urmează Târgul de Paște. Olguța Vasilescu vrea să întreacă Keukenhof, cea mai faimoasă grădină de flori din lume
După explozia de lumină și emoție de la Târgul de Crăciun, Craiova nu încetinește deloc ritmul. Dimpotrivă. Ridică din nou ștacheta și pregătește Târgul de Paște 2026, care se anunță a fi unul spectaculos.

Târgul de Paște de la Craiova, al doilea „Keukenhof”

Keukenhof e considerat cel mai spectaculos parc de lalele din lume, cu bilete de 21–25 euro. Craiova vine cu o alternativă accesibilă, gratuită și asigură o experiență completă.

În perioada 3 aprilie – 3 mai, în inima Parcul Nicolae Romanescu, zona Foișor, Casa Bibescu se transformă într-un decor de poveste. Tema din acest an, așa cum Lia Olguța Vasilescu a anunțat, este „Fairy Tales” – Lumea Poveștilor.

Vei vedea personaje pe picioroange, păpuși uriașe, copii costumați în eroi de basm și scene care prind viață prin artiști locali și naționali. Zonele-cheie, Foișorul, Casa Bibescu și Castelul Fermecat, devin puncte de atracție constante, nu doar locuri de bifat rapid.

Printre zeci de mii de lalele, organizatorii construiesc un traseu coerent: castele inspirate din povești clasice, căsuțe redecorate în culori de primăvară, arteziene pe lac și momente tematice, inclusiv scene religioase specifice Paștelui.

Seara schimbă complet registrul. Lacul devine ecran. Hologramele și proiecțiile transformă spațiul într-un spectacol vizual rar întâlnit în România.

Lia Olguța Vasilescu: „Ce ne mai trebuie să ne bucurăm?”

Primarul Craiovei vrea să ridice Târgul de Paște la nivelul celui mai frumos parc de lalele din lume.

„Keukenhof se deschide săptămâna viitoare. Este cel mai frumos parc de lalele din lume, se află în Olanda, iar biletul de intrare costă între 21 și 25 de euro.

Cine nu își permite să meargă până acolo și vrea acces gratuit la un parc la fel de frumos, Parcul Nicolae Romanescu,poate vizita Craiova unde se deschide, pe 3 aprilie și durează până pe 3 mai, Târgul de Paște care a fost considerat, în ultimii ani, unul dintre cele mai frumoase evenimente de sărbători din Europa”, a anunțat primarul Craiovei pe rețelele sociale.

Scopurile principale: craiovenii și economia

Lia Olguța Vasilescu își dorește să creeze un loc de poveste pentru craioveni.

„Anul acesta tema aleasă este „Fairy Tales” – Lumea Poveștilor. Printre zeci de mii de lalele, puteți descoperi castele și scene din cele mai cunoscute basme, căsuțe care au început să fie deja frumos decorate de artiștii locali, scene religioase, arteziene pe lac, spectacole, păpuși gigant, iar noaptea holograme și iluminat de vis.

Da, da, știm! E austeritate și ce ne mai trebuie să ne bucurăm? Invitația e pentru craioveni, mai ales pentru copii, dar și pentru cei care cred că sărbătorile religioase merită petrecute cu cei dragi, în locuri minunate și accesibile financiar.

Dacă nu ați făcut deja rezervări, vă sfătuiesc să vă grăbiți! Anul acesta, pe lângă agențiile de turism din Bulgaria, care au oprit deja locuri în multe hoteluri, vor începe să opereze și cele mai importante agenții de turism din Serbia și Armenia.

Douăzeci și cinci la sută din economia Craiovei este reprezentată acum de hoteluri, restaurante și comerț. Municipalitatea se alătură demersului lor de atragere de noi turiști și oferă anul acesta un spectacol de neratat! Imaginile sunt de anul trecut, dar promitem că va fi și mai frumos!”, a anunțat primarul Craiovei pe rețelele sociale.

Program și acces

  • Căsuțele și zonele de agrement: 10:00 – 22:00
  • Acces în parc până la miezul nopții pentru spectacolul de lumini
  • Trenulețul de Paște, zilnic la 14:00
  • Party Bus-ul, zilnic la 17:00, tur prin oraș.

Citește și

VIDEO Mihaela Frăsineanu, la Gândul Recycle Now, ediția a VII-a: Implementares economiei circulare trebuie accelerată, cu reguli clare și digitalizare!
18:33
Mihaela Frăsineanu, la Gândul Recycle Now, ediția a VII-a: Implementares economiei circulare trebuie accelerată, cu reguli clare și digitalizare!
METEO Un val de aer polar va lovi România, până la Paște. Care sunt zonele în care temperaturile scad brusc și sunt așteptate ploi
18:27
Un val de aer polar va lovi România, până la Paște. Care sunt zonele în care temperaturile scad brusc și sunt așteptate ploi
MESAJ Maia Sandu: Rusia continuă deliberat să submineze securitatea Republicii Moldova și să pună în pericol viața cetățenilor noștri
18:18
Maia Sandu: Rusia continuă deliberat să submineze securitatea Republicii Moldova și să pună în pericol viața cetățenilor noștri
JUSTIȚIE Diana Șoșoacă, audiată în Parlamentul European pentru ridicarea imunității. În caz pozitiv, ar permite anchetarea ei în România pentru acuzații grave
18:01
Diana Șoșoacă, audiată în Parlamentul European pentru ridicarea imunității. În caz pozitiv, ar permite anchetarea ei în România pentru acuzații grave
ULTIMA ORĂ Violențe la protestul minerilor din fața Guvernului. Unul dintre manifestanți are nevoie de îngrijiri medicale. Minerii nu vor să părăsească zona
17:34
Violențe la protestul minerilor din fața Guvernului. Unul dintre manifestanți are nevoie de îngrijiri medicale. Minerii nu vor să părăsească zona
LIVE 🚨 Război în Iran, ziua 25: Mojtaba Khamenei a fost de acord să negocieze cu SUA. Mii de pușcași marini americani vor ajunge vineri în Orient
17:19
🚨 Război în Iran, ziua 25: Mojtaba Khamenei a fost de acord să negocieze cu SUA. Mii de pușcași marini americani vor ajunge vineri în Orient
Mediafax
Ședința de Guvern pentru criza carburanților, amânată: Măsurile privind prețurile și exporturile întârzie
Digi24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Cancan.ro
De asta l-a părăsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira?! 😲 'N-aș ierta NICIODATĂ infidelitatea și violența'
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă, jignită pentru cum arată!
Adevarul
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră strategică înainte de asaltul asupra Iranului
Mediafax
Diana Șoșoacă, audiată în Parlamentul European. Decizie așteptată privind ridicarea imunității
Click
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Digi24
Prețurile caselor de lux din Dubai scad vertiginos
Cancan.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Care este motivul
Ce se întâmplă doctore
Sora Biancăi Drăgușanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Transformarea care i-a surprins pe fani! Acum seamănă leit cu vedeta
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Descopera.ro
Capcana etichetelor BIO și Eco: Ce cumpărăm de fapt?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Descopera.ro
Seneca și Nero: cum a ajuns un filosof să fie condamnat de propriul discipol
INEDIT Din cauza războiului din Golf, criza energetică ar putea dura 5 ani. Șoferii afectați de scumpiri nu pot decât să facă haz de necaz prin meme-uri
18:59
Din cauza războiului din Golf, criza energetică ar putea dura 5 ani. Șoferii afectați de scumpiri nu pot decât să facă haz de necaz prin meme-uri
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 25 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Cioroianu
18:36
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 25 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Cioroianu
ULTIMA ORĂ Filipine a devenit prima țară din lume care a declarat stare de urgență energetică ca răspuns la conflictul din Orientul Mijlociu
18:31
Filipine a devenit prima țară din lume care a declarat stare de urgență energetică ca răspuns la conflictul din Orientul Mijlociu
DECIZIE Catolicii au primit aprobarea Vaticanului: pacienții pot primi transplanturi de organe de la animale
18:24
Catolicii au primit aprobarea Vaticanului: pacienții pot primi transplanturi de organe de la animale
VIDEO EXCLUSIV Diana Buzoianu, la Gândul Recycle Now: „Deșeurile nu sunt o problemă, ci o resursă pentru viitorul economic al României”
18:18
Diana Buzoianu, la Gândul Recycle Now: „Deșeurile nu sunt o problemă, ci o resursă pentru viitorul economic al României”
GALERIE FOTO Cât costă un „muzeu vintage” pe Olx: Un aparat foto Kodak din 1972, o bancnotă din 1966 și o cutie de Amigo dinainte de 1989, printre „exponate”
18:12
Cât costă un „muzeu vintage” pe Olx: Un aparat foto Kodak din 1972, o bancnotă din 1966 și o cutie de Amigo dinainte de 1989, printre „exponate”

Cele mai noi

Trimite acest link pe