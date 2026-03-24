După Târgul de Crăciun de la Craiova, urmează Târgul de Paște. Olguța Vasilescu vrea să întreacă Keukenhof, cea mai faimoasă grădină de flori din lume

După explozia de lumină și emoție de la Târgul de Crăciun, Craiova nu încetinește deloc ritmul. Dimpotrivă. Ridică din nou ștacheta și pregătește Târgul de Paște 2026, care se anunță a fi unul spectaculos.

Târgul de Paște de la Craiova, al doilea „Keukenhof”

Keukenhof e considerat cel mai spectaculos parc de lalele din lume, cu bilete de 21–25 euro. Craiova vine cu o alternativă accesibilă, gratuită și asigură o experiență completă.

În perioada 3 aprilie – 3 mai, în inima Parcul Nicolae Romanescu, zona Foișor, Casa Bibescu se transformă într-un decor de poveste. Tema din acest an, așa cum Lia Olguța Vasilescu a anunțat, este „Fairy Tales” – Lumea Poveștilor.

Vei vedea personaje pe picioroange, păpuși uriașe, copii costumați în eroi de basm și scene care prind viață prin artiști locali și naționali. Zonele-cheie, Foișorul, Casa Bibescu și Castelul Fermecat, devin puncte de atracție constante, nu doar locuri de bifat rapid.

Printre zeci de mii de lalele, organizatorii construiesc un traseu coerent: castele inspirate din povești clasice, căsuțe redecorate în culori de primăvară, arteziene pe lac și momente tematice, inclusiv scene religioase specifice Paștelui.

Seara schimbă complet registrul. Lacul devine ecran. Hologramele și proiecțiile transformă spațiul într-un spectacol vizual rar întâlnit în România.

Lia Olguța Vasilescu: „Ce ne mai trebuie să ne bucurăm?”

Primarul Craiovei vrea să ridice Târgul de Paște la nivelul celui mai frumos parc de lalele din lume.

„Keukenhof se deschide săptămâna viitoare. Este cel mai frumos parc de lalele din lume, se află în Olanda, iar biletul de intrare costă între 21 și 25 de euro. Cine nu își permite să meargă până acolo și vrea acces gratuit la un parc la fel de frumos, Parcul Nicolae Romanescu,poate vizita Craiova unde se deschide, pe 3 aprilie și durează până pe 3 mai, Târgul de Paște care a fost considerat, în ultimii ani, unul dintre cele mai frumoase evenimente de sărbători din Europa”, a anunțat primarul Craiovei pe rețelele sociale.

Scopurile principale: craiovenii și economia

Lia Olguța Vasilescu își dorește să creeze un loc de poveste pentru craioveni.

„Anul acesta tema aleasă este „Fairy Tales” – Lumea Poveștilor. Printre zeci de mii de lalele, puteți descoperi castele și scene din cele mai cunoscute basme, căsuțe care au început să fie deja frumos decorate de artiștii locali, scene religioase, arteziene pe lac, spectacole, păpuși gigant, iar noaptea holograme și iluminat de vis. Da, da, știm! E austeritate și ce ne mai trebuie să ne bucurăm? Invitația e pentru craioveni, mai ales pentru copii, dar și pentru cei care cred că sărbătorile religioase merită petrecute cu cei dragi, în locuri minunate și accesibile financiar.

Dacă nu ați făcut deja rezervări, vă sfătuiesc să vă grăbiți! Anul acesta, pe lângă agențiile de turism din Bulgaria, care au oprit deja locuri în multe hoteluri, vor începe să opereze și cele mai importante agenții de turism din Serbia și Armenia. Douăzeci și cinci la sută din economia Craiovei este reprezentată acum de hoteluri, restaurante și comerț. Municipalitatea se alătură demersului lor de atragere de noi turiști și oferă anul acesta un spectacol de neratat! Imaginile sunt de anul trecut, dar promitem că va fi și mai frumos!”, a anunțat primarul Craiovei pe rețelele sociale.

Program și acces

Căsuțele și zonele de agrement: 10:00 – 22:00

Acces în parc până la miezul nopții pentru spectacolul de lumini

Trenulețul de Paște, zilnic la 14:00

Party Bus-ul, zilnic la 17:00, tur prin oraș.

