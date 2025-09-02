Cum arată un apartament de 7,4 metri pătrați închiriat cu 650 de dolari pe lună: are living cu bucătărie, baie și cameră la etaj

Un apartament foarte mic este prezentat ca model de spațiu de locuit de către o tânără. Apartamentul pentru care tânăra plătește 650 de dolari pe lună, în New York, are 7,4 metri pătrați și are un mic living cu bucătărie, baie și cameră la etaj. Imaginile care au fost postate pe Reddit, în care tânăra prezintă cu entuziasm apartamentul în care locuiește chiar și cu câinele său, au atras foarte multe comentarii.

„Probabil cea mai rea parte este baia comună. Am locuit într-un apartament mic în timpul scurtei mele șederi în New York, dar asta este cu totul altceva. Credeam că sufăr de claustrofobie, dar nu-mi pot imagina să locuiesc acolo pentru o perioadă mai lungă de timp”, a comentat o persoană.

Altă persoană a spus:

„E terminată dacă izbucnește vreodată un incendiu. Nu știu cum ar putea trece vreodată de vreo inspecție de conformitate”.

De asemenea, oamenii au mai remarcat că apartamentul nu are nici lumină naturală.

„Nu ar trebui ca, din punct de vedere legal, un dormitor să aibă o fereastră??? Asta nu e un apartament, e o celulă de închisoare în care e ținut un câine mare și sărac”.

