Piața cerealelor din România se pregătește pentru o schimbare importantă. Începând din iunie 2027, grâul și porumbul cu livrare în Portul Constanța vor beneficia de contracte dedicate pe Euronext, una dintre cele mai importante burse europene pentru mărfuri agricole.

Informația a fost prezentată de Cezar Gheorghe, expert în piețele de mărfuri agricole, în emisiunea „Agricultura la Raport”, difuzată de Agro TV. Anunțul oficial este așteptat pe 5 noiembrie 2026, la Rotterdam, în cadrul European Commodities Exchange.

Fermierii vor avea un reper mai clar pentru prețul cerealelor

Introducerea contractelor dedicate României ar putea schimba modul în care comercianții și agricultorii urmăresc evoluția prețurilor la grâu și porumb. Până acum, piața românească s-a raportat la cotațiile internaționale, la diferențele dintre porturi și la condițiile comerciale locale.

Odată cu lansarea noilor contracte, piața va dispune de un reper bursier specific pentru cerealele cu livrare în Portul Constanța. Astfel, operatorii vor putea urmări mai ușor prețurile aferente acestei destinații.

Potrivit lui Cezar Gheorghe, cotațiile vor indica direct valoarea cerealelor pentru livrarea în Constanța, fără ajustările obișnuite față de alte piețe europene.

Mai multă transparență în comerțul cu cereale

Noile instrumente bursiere ar putea aduce mai multă transparență în formarea prețurilor și ar putea consolida poziția României pe piața europeană a cerealelor.

Pentru fermieri, accesul la un reper de preț dedicat Portului Constanța ar putea facilita negocierile cu traderii și ar oferi o imagine mai clară asupra evoluției pieței. În același timp, comercianții vor putea utiliza aceste cotații pentru a-și fundamenta mai bine deciziile de cumpărare și vânzare.

Potrivit expertului, operatorii importanți care dețin terminale în Portul Constanța au fost de acord cu această inițiativă, care poate susține dezvoltarea pieței locale.

Prețul din port nu va fi identic cu cel de la poarta fermei

Chiar dacă noile contracte vor reprezenta un reper important, fermierii trebuie să țină cont de faptul că prețul de la poarta fermei va depinde în continuare de mai mulți factori. Costurile de transport, calitatea cerealelor și condițiile comerciale vor influența suma pe care o poate obține fiecare producător.

Prin această schimbare, România ar urma să aibă un rol mai bine definit în mecanismele europene de stabilire a prețurilor pentru cereale. Lansarea contractelor pentru grâu și porumb cu livrare în Portul Constanța este programată pentru iunie 2027 și reprezintă un pas important pentru integrarea pieței românești în sistemul bursier european.