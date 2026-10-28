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Micii fermieri mai au câteva zile pentru a obține 50.000 de euro de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Când se închide sesiunea

Micii fermieri mai au câteva zile pentru a obține 50.000 de euro de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Când se închide sesiunea
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Fermierii care vor să acceseze fonduri europene de până la 50.000 de euro prin intervenția DR-14 – „Investiții în fermele de mici dimensiuni” trebuie să se grăbească. Sesiunea de depunere a proiectelor se încheie sâmbătă, 31 octombrie 2026, la ora 16:00, iar mai multe componente ale programului dispun încă de fonduri.

Potrivit datelor prezentate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), până la 28 octombrie au fost depuse 1.481 de proiecte, cu o valoare publică solicitată de aproximativ 69,63 milioane de euro.

Peste 90 de milioane de euro pentru investițiile micilor fermieri

Intervenția DR-14 beneficiază de o alocare totală de 108 milioane de euro. Prin acest program, micii fermieri pot obține un sprijin nerambursabil de maximum 50.000 de euro pentru fiecare proiect, iar contribuția publică poate acoperi până la 85% din valoarea cheltuielilor eligibile.

În prezent, trei componente ale programului mai sunt deschise, cu o alocare financiară cumulată de 90 de milioane de euro. Pentru acestea, AFIR a înregistrat 728 de proiecte, cu o valoare totală de aproximativ 34,62 milioane de euro.

Cel mai mare interes se înregistrează pentru componenta destinată altor sectoare agricole. Aici au fost depuse 338 de proiecte, în valoare de aproximativ 16,52 milioane de euro, în condițiile unui buget de 30 de milioane de euro.

Ce fonduri mai sunt disponibile pentru zootehnie și legumicultură

În sectorul zootehnic, fermierii au depus 219 proiecte, cu o valoare totală de 10,23 milioane de euro. Componenta dispune de un buget de 30 de milioane de euro.

Pentru legumicultură, AFIR a înregistrat 171 de proiecte, în valoare de aproximativ 7,88 milioane de euro. Și această categorie beneficiază de o alocare de 30 de milioane de euro.

Situația diferă în cazul componentei pentru achiziții simple, unde fondurile s-au epuizat înainte de termen. Sesiunea pentru această categorie s-a închis anticipat, la 6 octombrie, după depunerea a 753 de proiecte, cu o valoare totală de peste 35 de milioane de euro. Bugetul inițial alocat acestei componente a fost de 18 milioane de euro.

Termen-limită: 31 octombrie, ora 16:00

Fermierii interesați de finanțare trebuie să depună proiectele în sistemul informatic al AFIR până la închiderea sesiunii, cu respectarea condițiilor din Ghidul solicitantului.

Sprijinul prin DR-14 urmărește modernizarea și dezvoltarea fermelor de mici dimensiuni, prin investiții în utilaje, echipamente și alte dotări sau lucrări necesare activității agricole, în funcție de componenta aleasă și de regulile programului.

Având în vedere apropierea termenului-limită, fermierii eligibili trebuie să verifice disponibilitatea fondurilor și condițiile de accesare înainte de depunerea cererii.

Sursa: AGRO TV – Mai sunt doar câteva zile pentru finanțarea de 50.000 de euro de la AFIR

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