Prima pagină » Actualitate » Cum descrie Ilie Bolojan criza pe care a provocat-o și ce tratament ne prescrie: e ca atunci când iei antibiotice, trebuie să iei și probiotice

Cum descrie Ilie Bolojan criza pe care a provocat-o și ce tratament ne prescrie: e ca atunci când iei antibiotice, trebuie să iei și probiotice

Bianca Dogaru
13 feb. 2026, 13:30, Actualitate

Invitat la Europa FM, premierul Ilie Bolojan a explicat motivele pentru care România a intrat oficial în recesiune tehnică. Premierul a precizat că această situație era inevitabilă și că Executivul a fost nevoit să adopte măsuri de corecție pentru reducerea deficitelor.

„Ce s-a întâmplat din vara anului trecut. Am fost cu spatele la zid în vară și a trebuit să luăm aceste măsuri să corectăm deficitele. Nu există nicio formă de corecție care să nu cuprindă o combinație de măsuri care să însemne scăderea unor cheltuieli de funcționare, reducerea unor investiții sau eșalonarea acestora, asta e combinația și pe asta am pus-o și noi în pratică. Aceste măsuri au efect de contracție economică inevitabil. Aceste măsuri, uneori au efecte colaterale, ca niște medicamente. Sunt ca orice tratament care însănătoșește o boală. Uneori dacă iei antibiotice puternice trebuie să iei și probiotice pentru stomac. Ceea ce se va întâmpla în perioada următoare e o reechilibrare a economiei. Ar trebui să ne crească componenta de exporturi și să ne redresăm economic.”

Bolojan a precizat că aceste decizii au un efect de contracție economică inevitabil și a comparat impactul lor cu cel al unui tratament medical care poate produce efecte colaterale.

„E doar o soluție temporară. În a doua jumătate a anului, aceste efecte colaterale vor fi absorbite de economie și va scădea inflația. Aceste măsuri nu puteau fi evitate și niciodată nu le-am negat.”

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Mediafax
Întoarcerea regelui petrolului african după 17 ani de la căderea lui Gaddafi a sfârșit printr-un mare eșec
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Cancan.ro
Meko și Dorian Popa l-ar fi tocmit pe 'Măcelarul lui Bebino' să-l aranjeze pe Alex Bodi. Au pus preț pe capul musculosului
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Adevarul
„Nu mai e ca înainte”. Mărturiile românilor dintr-o țară europeană renumită până de curând pentru nivelul de trai
Mediafax
Misiune istorică. O rachetă europeană a decolat spre spațiu cu 32 de sateliți la bord
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
ANALIZĂ Când devine recesiunea tehnică o recesiune reală și ce înseamnă scăderea PIB pentru economie și populație
Cancan.ro
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților 😲
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu! A dispărut din lumina reflectoarelor. Face furori la 45 de ani
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
Rostec trimite BMP-3 către Rusia. Ajută în Ucraina sau ajung la „cimitirul” de 800 de unități distruse?
Descopera.ro
Cum arată ultima suflare a unei stele aflate pe moarte?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Tehnica secretă prin care dacii fabricau arme mai bune decât ale romanilor
FLASH NEWS Ochelarii lui Macron au ajuns și la Conferința de la Munchen. Cum a fost ironizat președintele francez. „Ce s-a întâmplat la Davos, nu trebuie să rămână la Davos“
15:36
Ochelarii lui Macron au ajuns și la Conferința de la Munchen. Cum a fost ironizat președintele francez. „Ce s-a întâmplat la Davos, nu trebuie să rămână la Davos“
INEDIT Mesaje de Sfântul Valentin. Ce urări și felicitări poți trimite de Ziua Îndrăgostiților
14:50
Mesaje de Sfântul Valentin. Ce urări și felicitări poți trimite de Ziua Îndrăgostiților
VIDEO EXCLUSIV Cătălin Vasile, consilier AI în Ministerul Economiei, la EUROPA CONNECT România Digitală: „Suntem pe drumul cel bun, însă mai avem mult de recuperat”
14:48
Cătălin Vasile, consilier AI în Ministerul Economiei, la EUROPA CONNECT România Digitală: „Suntem pe drumul cel bun, însă mai avem mult de recuperat”
FLASH NEWS „Blestemul“ de la Luvru: După jafuri, scandaluri și greve, muzeul este afectat de o „scurgere majoră de apă”. Mai multe săli închise. Opere celebre deteriorate
14:23
„Blestemul“ de la Luvru: După jafuri, scandaluri și greve, muzeul este afectat de o „scurgere majoră de apă”. Mai multe săli închise. Opere celebre deteriorate
FLASH NEWS Ilie Bolojan explică de ce e mai eficient ca primarii să dea afară oameni decât să le taie din salarii
14:01
Ilie Bolojan explică de ce e mai eficient ca primarii să dea afară oameni decât să le taie din salarii
Unde se poate face reclamație pentru pierderea, deteriorarea sau furtul unui colet
14:00
Unde se poate face reclamație pentru pierderea, deteriorarea sau furtul unui colet

Cele mai noi

Trimite acest link pe