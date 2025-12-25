Prima pagină » Actualitate » Cum e viața de mămică a Roxanei Nemeș. ”Chit că sunt nopți în care nu mai dorm deloc sau dorm foarte puțin”

Cum e viața de mămică a Roxanei Nemeș. ”Chit că sunt nopți în care nu mai dorm deloc sau dorm foarte puțin”

25 dec. 2025, 15:30, Actualitate
Cum e viața de mămică a Roxanei Nemeș. ”Chit că sunt nopți în care nu mai dorm deloc sau dorm foarte puțin”
Galerie Foto 15
Cum e viața de mămică a Roxanei Nemeș

Cântăreața Roxana Nemeș, în vârstă de 36 de ani, a mărturisit cum se descurcă ea și partenerul său de viață în rolul de părinți.

Roxana Nemeș s-a căsătorit în data de 17 septembrie 2021 cu Călin Hagima. Roxana Nemeș a fost cerută de soție de Călin Hagima pe 7 decembrie 2019, însă căsătoria lor a fost amânată din cauza restricțiilor impuse de pandemie.

În luna septembrie a acestui an, Roxana Nemeș a devenit mămică de gemeni. Artista a dezvăluit, pentru click.ro, cum se descurcă ea și partenerul său de viață cu micuții.

Cum e viața de mămică a Roxanei Nemeș.  ”Chiar dacă uneori sunt obosită și epuizată mă trezesc noaptea cu drag, când mă uit la ei și îmi zâmbesc amândoi, eu sunt terminată de dragoste”

”Chit că sunt nopți în care nu mai dorm deloc sau dorm foarte puțin – am un mare sprijin în soțul meu, dar în rest suntem doar noi pentru că așa am decis. Îmi este greu la oboseala pe care o am și la iubirea pe care o am și vreau să mă bucur de copii nonstop, nu să stea cineva străin cu noi în casă, am zis că ne ocupăm noi. Oricât de obosiți am fi ne este foarte drag să facem asta, îi iubim de nu mai putem și e familia noastră. Mi se pare cel mai frumos să îi creștem noi, să fim prezenți în viața lor în fiecare zi, în fiecare oră, eu, ca mămică, este extraordinar, este tot ce trăiesc mai frumos în viața asta! Chiar ne descurcăm”, a explicat Roxana Nemeș.

”Facem și treabă, și cu copiii și doar noi doi, ne descurcăm extraordinar! Ne trezim amândoi, eu mai mult noaptea. Soțul meu se trezește la prima oră și se ocupă de copii ca să dorm eu. Este un sentiment divin! Eu de când am născut mă uit la ei și nu îmi vine să cred. (…) Chiar dacă uneori sunt obosită și epuizată mă trezesc noaptea cu drag, când mă uit la ei și îmi zâmbesc amândoi, eu sunt terminată de dragoste.

Nu am avut timp să intru în nicio depresie de după naștere. M-am simțit extraordinar din momentul în care am născut. Am fost imediat funcțională și m-am ocupat și bucurat de fiecare minut petrecut cu ei. Nu am băgat în seamă dureri… Uneori nu e cel mai ușor dar e absolut normal. Fac totul cu atâta drag încât nu simt nimic, sunt foarte fericită. Contează și susținerea soțului meu care este la fel de implicat ca mine și asta contează extraordinar. Este foarte important că amândoi suntem la fel de prezenți în viața lor”, a adăugat artista.

Recomandarea video

Citește și

SĂRBĂTOARE Crăciun ca-n povești la Castelul Săvârșin. Cum petrece Crăciunul Familia Regală
14:36
Crăciun ca-n povești la Castelul Săvârșin. Cum petrece Crăciunul Familia Regală
SĂNĂTATE Atenție la ce mâncați de Crăciun! Alimentele care atacă inima și favorizează creșterea în greutate
13:50
Atenție la ce mâncați de Crăciun! Alimentele care atacă inima și favorizează creșterea în greutate
TRADIȚIE Crăciunul in lume, tradiții și superstiții de la alte popoare. Ce paradă inedită fac milionarii din Elveția
13:00
Crăciunul in lume, tradiții și superstiții de la alte popoare. Ce paradă inedită fac milionarii din Elveția
Mediafax
Europa 2026: previziuni salariale, țările cu cele mai mari creșteri. România și Ucraina, singurele pe minus
Digi24
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius
Cancan.ro
-17 grade Celsius în România. Pe ce dată vine "iarna secolului", potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Crăciun sărbătorit în secret, în Coreea de Nord. Familiile riscă pedepse aspre pentru împodobirea unui brad
Mediafax
Cod portocaliu de viscol în zona de munte din județele Hunedoara și Caraș-Severin
Click
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
Digi24
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani
Cancan.ro
Greșeala făcută de o gospodină din Brăila, pe salata Boeuf. Când au citit mesajul, invitații și-au dat coate 🤭
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile noului Spring pe piețele vest-europene. România încă vinde vechea generație
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit că anotimpurile Pământului sunt ciudat de desincronizate

Cele mai noi