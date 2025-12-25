Cum e viața de mămică a Roxanei Nemeș. ”Chit că sunt nopți în care nu mai dorm deloc sau dorm foarte puțin”

Cântăreața Roxana Nemeș, în vârstă de 36 de ani, a mărturisit cum se descurcă ea și partenerul său de viață în rolul de părinți.



Roxana Nemeș s-a căsătorit în data de 17 septembrie 2021 cu Călin Hagima. Roxana Nemeș a fost cerută de soție de Călin Hagima pe 7 decembrie 2019, însă căsătoria lor a fost amânată din cauza restricțiilor impuse de pandemie.

În luna septembrie a acestui an, Roxana Nemeș a devenit mămică de gemeni. Artista a dezvăluit, pentru click.ro, cum se descurcă ea și partenerul său de viață cu micuții.

Cum e viața de mămică a Roxanei Nemeș. ”Chiar dacă uneori sunt obosită și epuizată mă trezesc noaptea cu drag, când mă uit la ei și îmi zâmbesc amândoi, eu sunt terminată de dragoste”

”Chit că sunt nopți în care nu mai dorm deloc sau dorm foarte puțin – am un mare sprijin în soțul meu, dar în rest suntem doar noi pentru că așa am decis. Îmi este greu la oboseala pe care o am și la iubirea pe care o am și vreau să mă bucur de copii nonstop, nu să stea cineva străin cu noi în casă, am zis că ne ocupăm noi. Oricât de obosiți am fi ne este foarte drag să facem asta, îi iubim de nu mai putem și e familia noastră. Mi se pare cel mai frumos să îi creștem noi, să fim prezenți în viața lor în fiecare zi, în fiecare oră, eu, ca mămică, este extraordinar, este tot ce trăiesc mai frumos în viața asta! Chiar ne descurcăm”, a explicat Roxana Nemeș.

”Facem și treabă, și cu copiii și doar noi doi, ne descurcăm extraordinar! Ne trezim amândoi, eu mai mult noaptea. Soțul meu se trezește la prima oră și se ocupă de copii ca să dorm eu. Este un sentiment divin! Eu de când am născut mă uit la ei și nu îmi vine să cred. (…) Chiar dacă uneori sunt obosită și epuizată mă trezesc noaptea cu drag, când mă uit la ei și îmi zâmbesc amândoi, eu sunt terminată de dragoste.

Nu am avut timp să intru în nicio depresie de după naștere. M-am simțit extraordinar din momentul în care am născut. Am fost imediat funcțională și m-am ocupat și bucurat de fiecare minut petrecut cu ei. Nu am băgat în seamă dureri… Uneori nu e cel mai ușor dar e absolut normal. Fac totul cu atâta drag încât nu simt nimic, sunt foarte fericită. Contează și susținerea soțului meu care este la fel de implicat ca mine și asta contează extraordinar. Este foarte important că amândoi suntem la fel de prezenți în viața lor”, a adăugat artista.