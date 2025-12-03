Cum erau împărțiți studenții în Iașul universitar de acum un secol: „Creștini, mozaici, alte confesiuni”

Sfârșitul lunii noiembrie 1925. Universitatea din Iași își redeschidea cursurile „complectă și normală”, odată cu reluarea Facultății de Drept.

Un articol al vremii din ziarul Viitorul evocă începutul de an universitar la Iași, scrie Ziarul de Iași.

Jurnaliștii considerau necesar „a însemna aci câteva date despre activitatea desfăşurată la Universitate, în cursul anului 1924—1925”, adăugând că, „cu toate frământările ce au avut loc în cursul acestui an, viaţa universitară n’a fost lipsită de rezultate bune”.

„Fondurile particulare ale Universităţii au fost în cursul anului de 522.568 lei numerar şi 1.394.250 în efecte”

Pentru studenţi „s’a acordat diverse burse în valoare de 1.212.400 lei”

Sursa foto: Ziarul de Iași

